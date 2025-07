La Nebrija abre boca en Avilés con un curso de arte: "Es un hito histórico"

Avilés escribió ayer una nuevo capítulo en su historia ya milenaria: a las 9.30 horas abrió sus puertas el palacio de Camposagrado como sede del I Curso de coleccionismo y arte contemporáneo organizado por el Instituto Nebrija de Artes y Humanidades, la Universidad Nebrija y el Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con 9915 Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo y el Instituto de Arte Contemporáneo: "Estar hoy aquí es un hito histórico", subrayó Manuel Campa, teniente de alcalde de Avilés, ante los responsables de la institución académica y los 63 alumnos inscritos y llegados a Avilés desde distintos rincones de Asturias y también del territorio nacional.

Presentó Avilés como una ciudad "que ha vivido muchas metamorfosis". Ahora evoluciona y se transforma con una Universidad "llamada a atraer a jóvenes que contribuirán a darle un importante impulso". Valoró Campa, de esta forma, el próximo desembarco de la Universidad Nebrija en Avilés con el grado de Enfermería, que se impartirá en el edificio de Carlos Lobo que el Conservatorio utilizó hasta su traslado como anexo en el curso 2026-27 de cumplirse los plazos. Ese será otro capítulo en la historia para una nueva relación entre Universidad y ciudad.

Hasta entonces, la Nebrija estará presente en diferentes cursos, como el que comenzó ayer y se prolongará hasta mañana. Como maestro de ceremonias participó en la inauguración Pablo Álvarez de Toledo, director del departamento de Artes de la Universidad Nebrija y director del Instituto Nebrija de Artes y Humanidades, que agradeció al Ayuntamiento de Avilés su colaboración.

Campa ensalzó en la apertura oficial del seminario que Avilés es industria, pero también cultura. "Avilés tiene un público fiel, amplio y muy entendido. No es una ciudad que regale el aplauso", valoró Manuel Campa, que habló de industria, de innovación –"En un lustro hemos multiplicado por cinco el número de centros de I+D+i", afirmó- y de cultura que va más allá de la contemplación: "Ese impulso industrial es el mismo que hemos dado en nuestra realidad cultural. Somos plenamente conscientes de que ahora el valor no está solo en el hierro y en el acero, sino también en las ideas. No es la cantidad, sino la calidad de las experiencias que se ofrecen. Y aquí el gusto importa, porque lo que se valora culturalmente también genera valor económico. Avilés es historia y es futuro".

Ponentes y público, ayer, en curso de la Nebrija en Camposagrado. | MIKI LÓPEZ

Aplaudió Campa, asimismo, el trabajo desarrollado desde la concejalía de Cultura, representada en el acto por la concejala Yolanda Alonso, para traer el seminario. "Avilés es el mejor lugar para celebrar este primer Curso de coleccionismo y arte contemporáneo que supone la toma de contacto de la Universidad Nebrija con la ciudad".

El director de este seminario ideado en un principio para celebrarse en Madrid, José Luis Guijarro, que es a su vez director del máster en Mercado del arte y gestión de empresas relacionadas de la Universidad Nebrija, se mostró decidido a que ésta sea "la primera de muchas ediciones" del Curso de coleccionismo y arte contemporáneo en Avilés. "La Nebrija tiene intención de estar en Avilés en el futuro y queríamos abrir boca con cursos diferentes como este, ya que en Avilés, y en Asturias, hay mucha tradición de arte y cultura", manifestó.

En Avilés ayer se debatió de gusto, un gusto en cuanto al arte contemporáneo que, a juicio de Guijarro, determina muchas relaciones en el mercado del arte. Vinculado a juicios estéticos y determinado por relaciones de poder, el gusto ha determinado qué artistas y obras han sobrevivido el paso del tiempo para llegar a nuestros días.

De esto y mucho más habló ayer en Avilés otro experto, Adrián Piera, presidente del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) y Rosario López Merás, de la asociación de coleccionistas de Arte Contemporáneo 9915, que como su colega se deshizo en agradecimientos a la Nebrija y el Ayuntamiento.

"Todos podemos ser galeristas"

"Hay artistas que crean, galeristas que venden, críticos de arte… Pero el último eslabón es el coleccionista. Compremos arte. El sector siempre está dispuesto, los galeristas son, en general, encantadores. Tenemos ejemplos de coleccionistas que ponen el arte a disposición del público, para que se quiera, porque lo que no se conoce no se quiere", defendió ante el alumnado. Radiografió Rosario López en su ponencia el perfil del coleccionista de arte: "No es el que se gasta veinte millones de euros en tal sitio. El coleccionista de verdad, o al menos el que está en nuestras asociaciones, trabaja, tiene un sueldo y compra poco a poco, con esfuerzo, incluso a veces a crédito que los galeristas le dan. Todos podemos ser coleccionistas. Todos lo hemos sido con cromos, con tebeos… Llevemos eso al arte, es la manera que el mundo del arte viva", subrayó.

Entre el alumnado, amantes del arte, galeristas, coleccionistas, artistas… Se inscribió en el curso, por ejemplo, el moscón Javier F. Granda. Su incentivo: "Curiosidad por explorar lo que puede estar ocurriendo en el arte contemporáneo". Granda se presentó como historiador, coleccionista y artista. "Puedo hacer y coleccionar a la vez. Tengo colección propia, y ahora estoy haciendo mis propias obras. Y me interesa saber lo que está pasando". El alumnado valoró el desarrollo de este curso con el sello de la Universidad Nebrija en Avilés: "Es interesante conectar con el ambiente académico", subrayó Javier F. Granda. Anabel Barrio, directora de la Factoría Cultural o la también avilesina Angélica García, de la galería Amaga, se situaron entre el público. Ayer Avilés vivió una jornada histórica, y cultura se escribió en mayúscula.

Nuevos programas

La relación entre la Universidad privada Nebrija y Avilés dará un paso más adelante a finales de este verano cuando está previsto que comience un curso de español distribuido en dos semestres del 15 de septiembre al 19 de diciembre y del 8 de enero al 29 mayo. A la par, está agendado un programa intensivo de consolidación del B1, otro llamado "Bridge Year" de español para Ciencias de la Salud y un cuarto programa del Instituto Nebrija de Avilés diseñado para estudiantes internacionales que deseen mejorar su español mientras disfrutan del surf en las mejores playas de la costa asturiana, específicamente en Salinas.

El plato fuerte de la alianza Nebrija-ciudad será la implantación del grado de Enfermería para noventa alumnos. Si bien el ejecutivo regional aún debe desbloquear el proyecto educativo, la intención de la institución académica es inaugurar este curso orientado a la salud en septiembre de 2026.