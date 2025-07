Avilés dice adiós a la última "Sinfonía" tras 26 años marcando tendencia: la despedida a un emblemático comercio de la ciudad

María Antonia González, se jubila tras 26 años al frente de Sinfonía Moda, el emblemático comercio de ropa que ha sido durante más de dos décadas un referente en la moda avilesina en la calle Cuba. La boutique abrió sus puertas en 1959 de la mano de Maribel e Inmaculada, y 40 años después María Antonia adquirió en traspaso del ya entonces popular local. Cuando González tomo las riendas, transformó por completo un modelo de negocio que se había quedado anticuado. María Antonia fue pionera en la introducción de los complementos al público avilesino, en un momento donde las tiendas vendían exclusivamente textil. En su primer negocio, situada frente a la Iglesia de San Francisco, recuerda que "todo el mudo hacía cola para ver los escaparates, eran las novedades".

Su trayectoria en el mundo de la moda se puede definir en una palabra: innovación. "Traje cosas muy diferentes, que no se encontraban en el Avilés de aquella época", apunta la empresaria. Con el auge de las compras por Internet, y la llegada de la digitalización, María Antonia no se quedó atrás, llevó a cabo un proceso de informatización de la tienda, con una cuenta de Instagram que, a día de hoy, cuenta con casi 7.000 seguidores. Esta iniciativa, que al principio levantó cierto recelo entre los locales de la zona, se consolidó posteriormente como un ejemplo a seguir para los comerciantes avilesinos . "El comercio dio un giro de 180 grados, o te subes al carro o te quedas por el camino", señala. María Antonia sostiene que la clave para mantener el éxito de un negocio durante tantos años es "el sacrificio y trabajo duro" y aconseja pensarlo bien a la hora de emprender. "En el momento que abres la puerta sabes que son miles de euros que debes de sacar en ventas para no generar perdidas", declara.

Por el momento, González está enfocada en sacar el stock que queda en a tienda, antes de poner punto y final a una larga etapa como comerciante. Durante estos años, el negocio de María Antonia se ha posicionado como un referente para la moda avilesina, con una base de clientes fieles y una identidad clara.

Su gestión ha estado marcada por un trabajo constante, la atención al detalle y una visón empresaria innovadora.

Tras más de dos décadas al frente del negocio, su marcha marca el fin de una trayectoria estable y comprometida. La empresaria, con un tono alegre y efusivo asegura " tener muchas cosas entre manos" para esta nueva etapa. Tras su jubilación planea mantenerse activa en sus cuentas de redes sociales dónde asegura estar presente todos los días. "Hay que ponerse al día en todo ", señala segura.

La historia de María Antonia al frente de Sinfonía Moda es ejemplo de constancia, adaptación y compromiso con la moda local y satisfacción del consumidor. Con su retirada, no solo se despide de una etapa profesional, sino que deja un legado comercial que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Su apuesta por modernizar el modelo de tienda tradicional ha sido clave para mantener el éxito.