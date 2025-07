Denuncian competencia desleal en uno de los clubes de surf activos en Salinas

Las escuelas de surf de Salinas manifiestan su malestar por una supuesta actividad irregular de uno de los clubes de surf de la localidad. Los propietarios del negocio señalado, aseguran los afectados, "nos rompen por completo el mercado, tiene las ventajas de ser un club deportivo pero ejerce exactamente igual que nosotros". El Ayuntamiento de Castrillón lleva años tras el tema, pero los miembros de la comunidad de surfistas piden "más contundencia", cansados por la situación.

El asunto sobrepasa los límites locales. Hace unas semanas, desde el Principado, se trasladó un aviso al Consistorio para comprobar la legitimidad del club. Fuentes municipales afirman que "el club carece de cualquier tipo de licencia para realizar esa actividad" y también señalan que "la sede no tiene licencia de albergue, necesaria para que los alumnos pernocten en este local".

La defensa del club de surf es clara: consideran que no hay nada fuera de la legalidad en su forma de proceder. Se acogen a los términos referidos a esta situación en la Constitución Española y en la Ley del Deporte. Las ordenanzas municipales, estando varios niveles por debajo en la jerarquía normativa, pueden complementar la ley nacional, pero no contradecirla ni limitar derechos reconocidos por la ley general., subrayan . En el club también están cansados de las continuas pesquisas policiales y creen que el consistorio está interesado en "fiscalizar su actividad". Señalan que "la práctica de deporte es completamente libre, ya sea en grupo o de forma individual" y reiteran que "no es necesaria ningún tipo de licencia".

"Abogamos por el cumplimiento de la normativa. Esto beneficia a los trabajadores, a los usuarios, en muchas ocasiones menores, y a un surf de calidad que abandera a este concejo", comentó Nuria González-Nuevo, concejala de Gobernanza y teniente de alcalde del Ayuntamiento. "En su amplía mayoría, las escuelas que tenemos cumplen con todo y prestan un gran servicio que es un reclamo turístico", añadió.

Algunos de los propietarios de las escuelas de la zona creen que "parte de la culpa también la tiene el Ayuntamiento". No entienden porqué se sigue permitiendo esa actividad si, supuestamente, no tiene licencia para ejercer y tampoco los permisos necesarios para que se pernocte en su sede. Advierten que "si un día pasa algo es porque no se ha sabido poner solución a tiempo".