Julio Pérez, doctor en Historia del Arte: "El sistema de consumo suele imponer el mal gusto, lo kitsch... el chándal en unos Grammy"

Julio Pérez Manzanares, segoviano nacido en 1983, es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ayer ofreció una conferencia en Avilés, en el Palacio de Camposagrado, donde la Universidad Antonio de Nebrija imparte estos días el primer curso presencial en la ciudad dedicado al arte contemporáneo y el coleccionismo. Pérez Manzanares es profesores de Estética y Arte Contemporáneo. También filósofo, el segoviano es asimismo autor de diferentes títulos: "Costus: You Are a Star" (2008), "Una temporada en lo moderno: el silencio de Rimbaud" (2011), "Drácula Superstar" (2014), "Mirar con un ojo cerrado" (2018). En Avilés pronunció una charla calificada de "sobresaliente" por el alumnado con el siguiente título: "El (mal) gusto contemporáneo: kitsch, camp, cursi".

Decía en su ponencia que el arte contemporáneo y el gusto no tienen nada (o casi nada) que ver. ¿Puede explicármelo?

Es muy fácil de entender. La cuestión del gusto, hoy en día, está mediatizada y varía según dónde veamos las obras de arte, por cuestiones políticas, teóricas, por el mundo que nos rodea... El gusto no es algo que solo nos llega a través del arte: se crea a través de redes sociales, de lo que consumimos, de lo que podemos o no acceder… Los algoritmos funcionan y, por decirlo de alguna manera, nos educan el gusto culturalmente. Hoy en día quien educa el gusto son las redes sociales y el mundo digital y no tanto el mundo del arte contemporáneo.

En este curso con importante peso de galeristas y coleccionistas: ¿cómo saber si se sigue el buen gusto para hacerse con una obra de arte contemporáneo, por ejemplo?

No es tanto una cuestión de gusto si lo que quieres es ser coleccionista y planteas la colección para un futuro o para disfrutarla en tu casa. Si es para tu casa fíate de lo que te gusta. Si quieres utilizarla de manera algo más especulativa tendrás que dejarte aconsejar y ahí tal vez te toque comprar alguna obra que no sea de tu gusto.

Respondía a una alumna de este curso que cuando una obra de arte entra en un museo deja de ser divertida...

Había un profesor mío que ponía un ejemplo, que es el siguiente: en una exposición de Bruce Nauman los vigilantes de sala decían a la gente que no se rieran delante de unas obras hechas para reírse. El museo a veces transforma las obras de arte al acogerlas, y obras con sentido cómico, como las de Goya con los carnavales, adquieren en los museos aires de seriedad como si estuvieras contemplando una obra sacra. Pero también ocurre con el arte sacro: nadie se santigua delante del Cristo de Velázquez. El museo nos educa a mirar ciertas obras desde un cierto valor que igual fuera de las paredes del museo no se lo daríamos, pero nos reiríamos más delante de ellas.

¿Por qué lo kitsch no pasa de moda?

Lo kitsch se va reformulando con la sociedad. Siempre va a existir dentro de una sociedad un gusto elevado, un gusto canonizado, y un gusto popular, que a veces tiene que ver con cuestiones enraizadas en una localidad o en un determinado grupo social, y otras impuestas por el sistema de consumo. Y ese sistema de consumo suele imponer el mal gusto, lo kitsch.

En esas se movía Andy Warhol…

¡Claro! Es el primer artista que coge todo ese mundo del mal gusto creado por la cultura de masas como la comida envasada o el diseño industrial y lo transforma en obra de arte. Hace casi el fenómeno contrario. Pero luego él mismo acaba convertido en camiseta, póster…

Entonces lo que hoy es mal gusto mañana puede ser una referencia…

Pasa con Warhol, pasa con el grafitti que en los ochenta se hacía en la calle y ahora tienes a Basquiat en el MoMa, y pasa actualmente hasta con los chándal, que de ser una prenda tradicionalmente considera de mal gusto pasas a ver a artistas en los Grammy así vestidos, y se convierte en pieza fundamental cuando eso se consideraba de mal gusto, de clase social denostada, de choni.

Gusto y consumismo están entonces ligados.

Si, son dos caras de una misma moneda que no se terminan de mirar de frente. Como el sol y la luna aparece uno y desaparece el otro, pero a veces hay eclipses y se alinean.

