Los treinta y cinco años de Cándido Coto viajando para correr delante de los toros: el asturiano más "sanferminero"

Durante décadas, si alguien en Avilés y en el resto de la región soñaba con ir a los Sanfermines, sabía a quién tenía que acudir: Cándido Coto, ahora residente en Benidorm, pero con alma y cuerpo asturianos y corazón pamplonés. Su historia con las fiestas navarras comenzó en 1968, con apenas 14 años, cuando se escapó con un amigo. Un premio por haber sacado buenas notas. "A mi padre le hizo tan poca gracia que aún me acuerdo", dice entre risas.

La inspiración le vino de su madre, que durante la guerra le hablaba de cómo muchos españoles escapaban hacia el Norte. En Bayona, ciudad francesa hermanada con Pamplona, conoció las vaquillas. "Eran malísimas y dijimos: ‘Tenemos que ir a por los toros de verdad’", recuerda. Lo que empezó como una aventura se convirtió en tradición que consiguió expandir por todo Avilés.

El avilesino, alcanzado por una vaquilla en los Sanfermines de 1968. / C. C.

Con solo 15 años empezó a organizar viajes desde Asturias a las fiestas de Pamplona, que estos días están en plena ebullición. "Cuando llegaba a la ciudad a finales de junio, todo el mundo sabía que ya estaba ahí y venía a buscarme. En ese momento, empezaba todo. Hacíamos autostop y metíamos a varias personas en los coches o íbamos en autocaravana. Así es como funcionábamos. Dormíamos cerca de la plaza de toros, todos juntos", cuenta. Así fue naciendo una comunidad asturiana no oficial que repetía cada año el mismo recorrido. Pamplona era el destino, pero el viaje era parte de la experiencia. El grupo hacía parada habitual en San Sebastián durante un par de noches y luego ponía rumbo a la gran fiesta. Nunca llegaban el día 6, para evitar la aglomeración del "chupinazo": preferían la verdadera explosión de las fiestas, que para ellos empezaba el 7 o el 8 de julio.

Un grupo de asturianos que viajó a Pamplona con Cándido Coto (en el centro) a finales de los años setenta. / C. C.

Durante 35 años, Coto corrió los encierros. Sabía bien por dónde moverse. "No te puedes poner donde quieras. Lo más peligroso es la entrada a la plaza. Hay que tener mucho respeto", asegura. Aunque no se considera un héroe, sí admite que conocía cada tramo del recorrido como la palma de su mano: "Más de una vez tuve que estar a gritos con la gente que venía nueva en el propio encierro. No sabían por dónde moverse y terminaba siendo peligroso".

Para costear el viaje, vendía pulseras y collares hippies. "Repartía la mitad de lo que ganábamos entre todos. Llegamos a sacar hasta 100.000 pesetas. Todo eso se acabó cuando llegaron los argentinos y empezaron a quitarnos el negocio", relata.

Una imagen actual del avilesino con un tigre. / C. C.

Para él, los Sanfermines fueron siempre "pura felicidad". Nunca buscó líos, solo fiesta y compañerismo. "Los asturianos siempre aportábamos alegría, nunca problemas. Íbamos con la intención de que la gente disfrutara con nosotros". Aun así, reconoce que hoy las cosas han cambiado mucho. "Ahora no tiene nada que ver con lo que yo viví. En mi época era justo lo contrario a las fiestas que se pueden ver ahora", cuenta. A los jóvenes asturianos de hoy les lanza una advertencia nostálgica: "Qué vayan mejor a la fiesta de la sardina. La época dorada de San Fermín ya no va a volver".