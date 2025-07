Lección al volante en Corvera: las claves para circular con seguridad (y conciencia de quienes viven la discapacidad en primera persona)

Los niños de la Escuela de Vacaciones de Corvera, vivieron ayer una lección magistral de seguridad vial y de circulación adaptada en la pista de Los Campos. Acudieron 28 menores a la actividad impartida por la Policía Local del municipio y miembros de la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (Difac).

"Este tipo de talleres son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más educada e inclusiva. Primero, por la importancia de conocer como circular, ya seas un peatón o conduzcas cualquier tipo de vehículo. Y también porque los niños y niñas no solo descubren una realidad que muchas veces les resulta desconocida, sino que también toman conciencia de las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en su día a día", comentó la concejala de Acción Social, Patricia Suárez, durante la visita a la actividad.

Circular seguros

Andando, con patines, patín o en silla de ruedas, conocieron las medidas de seguridad. Las indicaciones más importantes fueron que los menores no pueden ocupar los asientos delanteros si miden menos de 1,40 metros, que siempre se utiliza el cinturón de seguridad y no se recomienda dormir en el trayecto. Difac se encargó de narrar los motivos que les provocaron necesitar silla de ruedas y, en su mayoría, lo causó un accidente de tráfico. Ejemplos claves para comprender y tomar conciencia del fatal resultado que puede conllevar no cumplir las medidas de seguridad. El taller sirvió igualmente para visibilizar las barreras a las que se enfrentan las personas con cualquier discapacidad física y que pasan desapercibidas normalmente.

La pista de Los Campos pertenece al Ayuntamiento de Corvera, aunque es accesible para cualquier grupo escolar del concejo. También para aquellos que deseen aprender educación vial en cualquier momento del curso.