La Nebrija se compromete a estudiar la viabilidad de Bellas Artes en Avilés

La Universidad Nebrija concluyó ayer el I Curso de arte contemporáneo y coleccionismo, una actividad formativa que Avilés ha acogido como un "hito histórico" ya que ha supuesto la llegada a la ciudad de una universidad decidida a mantenerse entre la oferta académica. Este curso ha servido, además, de toma de contacto entre la institución y la realidad asturiana. Tanto es así que el director del departamento de Artes de la Universidad Nebrija y director del Instituto Nebrija de Artes y Humanidades, Pablo Álvarez de Toledo, cogió el guante de artistas de la región que reivindicaron una facultad de Bellas Artes en Asturias.

"Se ha puesto de relieve que en Asturias no hay grados de Bellas Artes, hay ciclos superiores y Escuelas de Artes y Oficios. Yo no digo que no a esto, y lo haría en Avilés sin pensarlo. Así se lo trasladaré a mis superiores. Tendría mucha acogida. Actualmente hay alumnos que se van fuera y no vuelven. ¿Por qué son otras las escuelas las que forman, por qué no hacer algo local, algo aquí? Hay que estudiarlo y pensarlo bien, pero me parece una idea interesantísima. Además, ahora cualquiera puede crear aquí y vender en Australia", manifestó Álvarez de Toledo después de que tres artistas asturianos participaran en una mesa redonda en la que Avelino Sala, asturiano afincado en Madrid, calificara de "carencia" que en Asturias no se imparta el grado de Bellas Artes. "Hay personas que se van a Bilbao o a Madrid, por ejemplo, y luego no vuelven", sentenció.

En este marco tomó la palabra la también artista Consuelo Vallina, que aprovechó el altavoz para reivindicar una sala municipal en Oviedo, más ahora con el proyecto con el que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, que se otorgue mayor importancia a las Artes Plásticas en el currículo educativo o espacios acondicionados para los legados, para cuidar y preservar las obras. Vallina cerró así, con aplausos, una jornada en la que los artistas hablaron de su obra y de su trayectoria y también de la influencia de Asturias en la misma.

Participó junto a Sala y Vallina, Breza Cecchini Ríu, que acaba de estar en el Museo de Bellas Artes de Asturias con su obra "Soy lo que no entiendo". Ríu consideró que para ella la pintura no es estética sino emoción: "A veces la pintura sabe más de mi que yo", precisó. Avelino Sala dijo: "Mi trabajo está centrado en el aquí y el ahora, pero siempre busca el equilibrio entre el discurso y lo estético. Los artistas somos testigos de nuestro tiempo". Para Consuelo Vallina, la más veterana de la mesa, el arte le permite explorar su yo interno.

Los tres coincidieron en la influencia de Asturias en sus obras. "No podemos abstraernos de dónde venimos", dijo Sala. Vallina, que se confesó enamorada de la música, de la poesía y de la naturaleza habló de su serie "Oro de la tarde", piezas que "aíslan del ruido".

El I Curso de Coleccionismo y Arte Contemporáneo de Nebrija cerró su primera edición con una visita al Centro Niemeyer. El programa, que, comenzó el lunes, terminó ayer con los aplausos de los asistentes. Pablo Álvarez de Toledo, codirector de esta iniciativa de la universidad madrileña explicó: "Hemos cerrado en Camposagrado, con la despedida de la concejala de Cultura. Agradecemos la participación y pretendemos organizar una nueva edición por el éxito obtenido". Los asistentes, con todo tipo de perfiles, desde médicos hasta historiadores del arte, y de multitud de procedencias, disfrutaron del complejo de referencia internacional con una visita al auditorio, la sala de fotografía y la cúpula. Mercedes Alicia Fernández, que se desplazó desde Madrid y quiere quedarse en la ciudad hasta agosto, expresó: "Se ha formado un grupo muy diverso para compartir y hablar de arte". Andrea Novoa, también de la capital y apasionada del arte, señaló, por su parte: "Superó las expectativas. Pongo en valor a los ponentes y las visitas. Yo repetiría".

La formación programada para todo tipo de perfiles se cerró con un recorrido por las exposiciones en el complejo cultural de la ría, donde se puede visitar: "Colita. Arte y Parte" o "Dear Martin". El curso también cautivó a los avilesinos como Susana Perancho, de Espacio Óvalo: "No me creo que esto lo haya podido hacer desde mi casa" o a Natalia Falcó quien piensa: "La iniciativa del Ayuntamiento y la marca Nebrija ha sido perfecta. Han sabido destacar al hermano pequeño y olvidado: Avilés·.

También se llevó elogios la iniciativa de la Nebrija en la ciudad de otros alumnos como Laura Pedreañez, gestora cultural y gijonesa: "Nos vamos con más preguntas que respuestas y eso es bueno", proclamó. Charo Mesada, otra de las participantes verbalizó uno de los comentarios más repetidos de la jornada: "Estamos encantadas, queremos continuidad y que se siga hablando del arte contemporáneo".

El curso, que previsiblemente volverá a la ciudad en 2026, llevaba el sello de Universidad Nebrija, el Instituto Nebrija de Artes y Humanidades y el Ayuntamiento de Avilés, con la colaboración del Instituto de Arte Contemporáneo y la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915. En septiembre está previsto que la institución académica lance los cursos de español presenciales también en Avilés. Otra toma de contacto para una ciudad que ya es universitaria.