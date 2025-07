Ana Karina García, vocalista del show tributo a la banda sueca: "Abba marcó con su estética y su forma de actuar"

Ana Karina Garcia (Buenos Aires) es una vocalista argentina, afincada en España, que lleva más de diez años metiéndose en el papel de Anni-Frid Lyngstad, la mítica cantante del grupo escandinavo "Abba". Forma parte del grupo "Abba The New Experience" y actuará el 9 de agosto en el muelle viejo de Luanco, siendo una de las actuaciones estrella del festival "Luanco Al Mar".

-¿Qué les han contado y qué esperan de "Luanco al Mar"?

-Es nuestra primera vez en este festival. Por lo que vemos, es bastante espectacular y es muy atractivo. Nos llamó mucho la atención el espacio donde se hacen los conciertos. Esperamos con ganas el encuentro con la gente, muchos van a recordar canciones que han sido parte de su historia. Nuestro objetivo es que la gente lo disfrute y que sea un concierto de esos que te hacen vibrar cuando los recuerdas.

-¿Cuál cree que es el mayor reto al rendir tributo a una banda tan icónica?

-Hay varios desafíos. Creo que es muy importante hacerlo con honestidad y con verdad. Sabemos que no somos ellos, no estamos tratando de imitar a nadie. Más que un tributo, lo siento como un homenaje. Llevamos a nuestras espaldas un recorrido de casi 12 años, en todo este tiempo nos hemos ido formando con todas estas experiencias. Además de lo estrictamente relacionado con lo artístico, otro desafío en los tiempos que corren es crear espacios en los que siga habiendo encuentros personales, dejando a un lado las pantallas durante un rato.

-¿Cómo ha influido la música de "Abba" en su desarrollo como artista?

–ABBA empezó a infiltrarse en mi vida hace mucho tiempo. Escuché su música desde pequeña, mis padres eran seguidores del grupo. Con la perspectiva que me ha dado el paso del tiempo, siento que ha sido una inspiración silenciosa. Todo cambió en el momento que vino esta posibilidad de interpretar directamente sus canciones y hacer conciertos por todas partes. A pesar de los años, no me canso, es algo que me sigue haciendo mucha ilusión.

-¿Cómo se prepara vocalmente para interpretar canciones como "Dancing Queen" o "The Winner Takes It All"?

-Desde el punto de vista de mi profesión, no me preparo para esto específicamente, es mi dedicación. Mi cotidianeidad tiene que ver con lo vocal. Por lo tanto, es un entrenamiento constante, incluso se puede decir que es una forma de vida. Trabajo mi voz e indago mi construcción para perfeccionarla. Todo este esfuerzo se vuelca, inevitablemente, en el escenario de "Abba The New Experience".

-¿Qué elementos conserva del estilo de Frida? ¿Dónde muestra su marca personal?

-Es una pregunta que me gusta responder. A todo el grupo nos marcó mucho su estética y la forma que tenían de actuar ante la cámara, esa es una de las cosas que nos gusta mantener, aunque ellos no lo hacían en directo. Las canciones están, prácticamente, iguales. No hemos cambiado tonalidades, trabajamos con estos temas y respetamos cómo eran originalmente. Es cierto que nos permitimos pequeñas licencias, algún solo de guitarra o algunas partes en donde aparece la identidad de cada uno. Varios miembros de la banda también somos actores y cuidamos mucho que esto no se convierta en un musical, queremos que sea un concierto.

-¿Han tenido contacto con alguno de los miembros originales de Abba o con su equipo?

-Nos encantaría, pero, hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún tipo de contacto.

-¿Cómo equilibra su identidad como artista con el rol de representar a alguien más?

-Yo no siento estar interpretando a Frida, lo que hago es ocupar el mismo rol que ella ocupaba en el grupo. Evidentemente, ella me inspira mucho. Siempre me pareció bastante payasa, en el mejor sentido de la palabra, sobre el escenario. Mostraba una actitud que daba la sensación de que estaba pasándoselo bien y jugando, me veo reflejada en esa forma de ser. Quizás esta forma de afrontar los conciertos me viene de mi faceta relacionada con la interpretación, eso forma parte de mí. Siento que complementa todo lo demás.

-¿Qué le diría a alguien que nunca ha visto un show tributo y duda en ir?

-Que se conecte con sus ganas de pasarlo bien, con ese gusanito que le mueve dentro para decidirse a ir a ver un concierto. Ese día se viene a disfrutar, aunque no conozca todo el repertorio de Abba. Es como cuando a veces uno está en una librería y, por lo que sea, le llama la atención un libro, pero no lo acaba comprando porque no conoce al autor. Queremos que la gente siga su intuición, estoy casi 100% segura de que se lo van a pasar bien.