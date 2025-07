El desafío de encontrar habitación de hotel en Avilés: “Vamos a por el lleno”, confirma el sector

Una búsqueda básica en una popular plataforma online de reserva de alojamientos advierte de que para la semana del 14 de julio “un 99% de los alojamientos” que trabajan con esta web ya no están disponibles en Avilés. Otra búsqueda, para la semana del 21, también en Avilés: en este caso, la misma página apunta que el 93 por ciento de los establecimientos hoteleros de la plataforma están ocupados. Lo que recoge este portal online no dista de la realidad que vive el sector hotelero avilesino: “Este mes está siendo muy bueno en general. Se mantienen los viajes de empresa y tenemos vacacional. Actualmente estamos a un noventa por ciento de ocupación y seguimos creciendo para este mes”, confirma Konchy Gómez, del Hotel Palacio de Avilés, Affiliated by Meliá, actualmente el único con 5 estrellas de la ciudad.

La llegada de turistas se espera que crezca en los próximos días coincidiendo especialmente con el Festival Celsius: “La semana que viene es excepcional. Vamos a por el lleno”, confirma Gómez. Y es que el encuentro de terror, fantasía y ciencia ficción es un imán para los visitantes, algunos noveles en el certamen y otros muchos veteranos que repiten año tras año desde hace catorce.

Daniel Rodríguez, director del hotel URH Zen Balagares y presidente del Avilés Club de Empresas coincide con su colega en que la ocupación para julio y agosto “está por encima del noventa por ciento de manera sostenida”. Un dato más: “El ochenta y cinco por ciento de las reservas es de turismo nacional y 15 por ciento restante, internacional”. Otra característica del veraneo en Avilés: “Las estancias son un poco más largas que el resto del año”, explica Rodríguez.

Ante este cóctel, un reto. “El objetivo no es crecer tanto en ocupación, que ya casi llegamos al límite, sino intentar incrementa el precio medio respecto a veranos anteriores”, avanza Daniel Rodríguez. Avilés suma actualmente, según el portal "Meeting Land", 1.148 plazas hoteleras. A estas habría que añadir las plazas existentes en viviendas vacaciones y de uso turístico.