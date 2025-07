Espectacular intervención policial en Castrillón: identifican a 71 adolescentes en el desalojo de una escuela de surf que "operaba sin licencia"

Las escuelas de surf de Salinas manifestaron a principios de esta semana su malestar por una supuesta actividad irregular de uno de los clubes de surf de la localidad. Este viernes, la Policía Local de Castrillón ha protagonizado una espectacular operación en el municipio identificando a 71 menores de entre 13 y 17 años que se dirigían a una excursión organizada por el citado establecimiento supuestamente sin la pertinente licencia.

“La Policía Local de Castrillón identificó durante la mañana de hoy a 71 menores que se alojan en un inmueble de la calle Bernardo Álvarez Galán de Salinas que se anuncia como escuela de surf pese a carecer de la licencia de actividad necesaria para ello. Las identificaciones se practicaron tras una consulta con el juzgado, y cuando los jóvenes, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, se disponían a acudir a una excursión en dos autocares”, explican desde el Ayuntamiento castrillonense.

Las actuaciones para detener esta actividad irregular se remontan, explicaron las mismas voces, a más de una década, con frecuentes cambios de razón social por parte de la empresa. “En septiembre de 2024, tras una denuncia de la Guardia Civil en la que se alertaba de que el establecimiento podía carecer, se redactó un informe en el que se constataba que no existía en este inmueble ninguna licencia de albergue turístico, escuela de surf u otro tipo de actividad, por lo que se notificó a la persona titular la orden de paralización de actividad. Con la nueva temporada estival y tras comprobar que la orden no se había acatado, el mes pasado se notificó una orden de precinto y, como medida cautelar, el aviso de corte de suministros (agua y luz), que se llevó a cabo finalmente el pasado miércoles, tras no poder realizar el precinto la pasada semana”, precisan.

Según pudo conocer la Policía Local, “las personas menores que se alojan en el inmueble cuentan con un generador eléctrico y bidones de agua durante el día, y no tienen luz en las horas nocturnas”. “Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Consejería de Servicios Sociales y de la Fiscalía del Menor, desde donde se recomendó que las personas titulares del establecimiento se pusieran en contacto con las familias para que recogieran a los jóvenes. Al no hacer caso de esta indicación, han sido los efectivos de la Policía Local los que han llamado a las familias de las personas menores identificadas para informarles de la situación y solicitar su recogida”, añaden.