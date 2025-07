Fallece el músico, cantante y empresario Miguel Herrero: "Nada mejor que una bulería para honrar tu memoria"

Miguel Herrero Fernández, músico, cantante y empresario también, uno de los fundadores de la orquesta «Aramo», ha fallecido a los 72 años de edad. La esquela que informa de su fallecimiento se sale de la solemnidad habitual y es un relato de cariño hacia el artista nacido en León, criado en el "Tocote", en Avilés, y padre de otro artista, Miguel Herrero, uno de los músicos de sesión más acreditados de Asturias y responsable de los estudios de grabación ACME, ubicados en Miranda. «Padre, marido y abuelo de primera», consta en la esquela de Miguel Herrero Fernández, que incluye: «Fuiste un ejemplo a seguir y nunca te olvidaremos».

Además de sus familiares, en el documento se incluye una larga lista de amigos, incluso al «equipo humano» de la Fundación Hospital de Avilés. «Nada mejor que una bulería de Manuel Molina para honrar tu memoria: que nadie vaya a llorar el día que yo me muera, es más hermoso cantar, aunque se cante con pena. Que nadie vaya a llevar ni flores ni ropa negra, no me vayáis a enterrar, ‘papudrirme’ bajo tierra. Es más hermoso cantar mientras mi carne se quema». La despedida a Miguel Herrero Fernández será mañana por la tarde (19.00 horas) en el tanatorio de Avilés.