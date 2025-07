Llega el Celsius, el festival literario de fantasía "más grande de Europa"

El Celsius, festival de literatura de terror, fantasía y ciencia ficción "es el más grande de Europa sin discusiones". Lo dice Cristina Macía, una de los organizadores del encuentro que llenará Avilés, en sentido literal, desde el martes 15 al sábado 19 de apasionados de la literatura de género y otras vertientes. Jorge Iván Argiz dejó claro que la 14.º edición del Celsius, no será una "Brandon Sanderson con", en alusión a la gran estrella de la literatura fantástica que visitará Avilés por tercera vez. Expresa eso después de la expectación que ha generado la presencia del escritor estadounidense en la ciudad que este año sólo estará presente en tres citas (Nueva York, San Diego y Avilés). "No es una ‘Sanderson con’ porque no se pretende eclipsar a otras figuras", remató Argiz. El Celsius cuenta con doscientos autores e infinidad de actividades paralelas como el rol o juegos de mesa, los videojuegos, esgrima, mitología, teatro y "una novedad, que es la historia oculta del tatuaje".

Una larga cola para la firma de libros de Holly Black, en 2024. | LNE

En el plano estrictamente literario, Argiz y Macía destacaron la buena salud de la literatura de terror en castellano con autoras de la talla de Agustina Basterrica, Mónica Ojeda, Sofía Rey o Cristina Barceló, entre otras. "Los autores que nos visitan se convierten en embajadores del festival como es el caso de María Fernanda Ampuero, que repite este año", destaca Macía, quien no dudó en afirmar que uno de los objetivos del festival es "criar pequeños frikis para que dentro de 15 años sean ellos los que organizan el Celsius". Expresó eso antes de avanzar algunas de las actividades pensadas para el público infantil como el taller de varitas mágicas o el de construir una imprenta enana. "Nos gustan las historias, contar historias y eso se puede llegar a hacer de muchas maneras: con literatura al uso, con tebeos, vídeos, videojuegos, series... estamos enamorados de contar historias en todos los formatos", continuó Cristina Macía. El popular videojuego "Príncipe de Persia (Prince of Persia)", con su creador Jordan Mechner, también tendrán su hueco en un certamen "que hace ciudad", según apuntó Argiz y que "marca el inicio del verano cultural en Avilés con hoteles casi al 100 por ciento de ocupación con un programa cultural y en el que destaca la presencia de jóvenes que leen sin olvidar la presencia internacional", según destacó la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, sobre un festival "para todos los públicos y edades que cuenta con un cartel de lujo para su décimocuarta edición".

Brandon Sanderson tendrá su "cuartel general" en la plaza Camposagrado, donde firmará ejemplares de sus libros a la larga lista de solicitantes. Sin embargo, el grueso de las actividades se desarrollarán en la Casa de Cultura y la plaza Álvarez Acebal. También otros espacios donde el Celsius dejará su huella como es el caso de la Casa de las Mujeres de La Ferrería y el Centro de Servicios Universitarios. Habrá presentaciones literarias, mesas redondas, charlas, cine en la calle, cosplay, jornadas de doblaje, mitología, sesiones sobre videojuegos y secciones clásicas como la dedicada a Tolkien y a la "Guerra de las galaxias" sin olvidar la estrecha relación que el Celsius genera entre los propios autores y éstos con el público y viceversa.

Con estos mimbres, el Celsius volverá a la ciudad el próximo martes con un guion cargado de éxito y público, que está deseoso de compartir espacio con sus ídolos literarios y empaparse de cultura y también descubrir autores, compartir experiencias y disfrutar de un completo programa que engancha a asturianos y atrae a cientos de visitantes de todo el país "que se organizan para compartir coche y experiencia" y también europeos.

El verano bulle de actividad en la comarca

La actividad cultural y lúdica propia del verano comienza a aflorar estos días. El inicio de las fiestas del Carmen y otras celebraciones en diversos puntos de la comarca avilesina dan vida a sus respectivas localidades con música, atracciones y camaradería vecinal. Las Vegas, Coto Carcedo, Luanco y San Juan de Nieva en sus dos márgenes ofrecen una variada programación que se suma a la ya iniciada en Avilés con el festival Gastronáutica en el paseo de la ría y la presentación oficial del Celsius, que es uno de los motores de la actividad cultural y turística de la ciudad durante los meses estivales y que comenzará el próximo martes día 15, mientras continúan las populares celebraciones del Carmen en Luanco. Este fin de semana supone además el inicio de las vacaciones laborales para un gran grupo de trabajadores que suelen descansar de sus quéhaceres de "Virgen a Virgen", es decir, desde El Carmen hasta la Ascensión, que se celebra el próximo 15 de agosto. Con ello, la comarca avilesina ya percibe una mayor presencia de visitantes en estos días, cuestión que presumiblemente crecerá en las próximas semanas, de acuerdo al nivel de ocupación hotelera. Con estas celebraciones, el verano se hace más verano y abre la espita para acoger más celebraciones en los días sucesivos ya que pronto (el día 19) llegará a Avilés el festival Intercéltico y después, otros encuentros culturales, todo antes de llegar a agosto, que es el mes más activo en lo que a celebraciones se refiere y más aún teniendo en cuenta se trata del mes de San Agustín, patrono de Avilés.