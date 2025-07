Adrián Piera, director del Instituto de Arte Cntemporáneo: "Una obra original de un artista joven cuesta menos que una foto en Ikea"

Adrián Piera es, entre otras muchas cosas y todas ligadas al arte, director del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), una asociación independiente de profesionales dedicados al arte actual que, más allá de los intereses gremiales particulares, pretende beneficiar al conjunto de la comunidad artística. Esta semana ha estado en Avilés, el I Curso de coleccionismo y arte contemporáneo organizado en la ciudad por el Instituto Nebrija de Artes y Humanidades, la Universidad Nebrija y el Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con 9915 Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo y el IAC.

-Una persona que sabe más bien poco de arte contemporáneo, pero quiere coleccionar, ¿por dónde debe empezar?

-Lo primero que le diría es que hay que ver mucho arte. Hay que visitar museos de arte contemporáneo, porque eso te ayuda a educar el ojo y el gusto. También hay que ir a galerías, que son como un filtro que separa a los artistas que están en el mercado de los que aún no. Pero, sobre todo, hay una regla básica: uno debe coleccionar lo que le guste. Uno debe enfrentarse a la obra, mirarla, desnudarse ante ella...

-Y preguntar si no se entiende, supongo...

-En una galería se puede preguntar al galerista. Muchas veces cuando sabes por qué el artista trabaja con tal cosa, con la naturaleza, por ejemplo, se encuentra sentido a su obra. Pero, insisto, lo primero es que te entre por los ojos y te guste.

-¿Otro consejo para un coleccionista novel?

-Uno debe informarse sobre el artista: su trayectoria, si ha expuesto en otras galerías, si su obra está en colecciones o museos... No es imprescindible, pero es otro punto a tener en cuenta. Y por supuesto, mirar el precio y si es asequible para tu bolsillo. A mí me encantan los Picasso pero para verlos en los museos, porque no me planteo tener uno. Hay que empezar por el artista de tu generación que está a un nivel de precios asequible.

-¿Coleccionar arte está más al alcance de lo que solemos pensar?

-Absolutamente. El año que viene organizo una exposición sobre coleccionismo y he seleccionado a 50 coleccionistas. Algunos tienen un nivel adquisitivo alto, o muy alto, pero la gran mayoría son personas anónimas: profesionales independientes, funcionarios... Personas a las que les es muy costoso apartar esos euros para comprarse una obra y, muchas veces, la paga a plazos, las galerías suelen ofrecer facilidades.

-Entonces, ¿coleccionar arte no es solo cosa de ricos?

-Para nada. Evidentemente, hay que tener unos mínimos resueltos, pero una vez superados esos mínimos, mucha gente decide dedicar parte de su presupuesto a una obra de arte. A lo mejor renuncia a un viaje o a cambiar de coche cada cuatro años, y prefieren invertir en arte. Y una vez que entras en ese mundo, es un gusanillo que engancha. No se trata de decorar la casa y ya está. El verdadero coleccionista sigue comprando, aunque no le queden paredes libres.

-¿Hay coleccionistas que tienen obras guardadas debajo de la cama?

- Cuando ya no compras para llenar un hueco eres coleccionista. Puedes comenzar porque te regalan un cuadro y, sin darte cuenta, te has convertido en coleccionista y se puede coleccionar desde obra en papel, gráfica, obra seriada... A veces, una obra original de un artista joven cuesta menos que una foto en Ikea.

-¿Hay calidad artística en España?

-Muchísima. Cuando nuestros artistas se presentan en ferias como ARCO y se ponen a la par de artistas internacionales vemos que el arte español está perfecto. El problema es que no se ha trabajado bien en su internacionalización. España ha sido históricamente un país de grandes pintores: Velázquez, Goya, Picasso... Pero en el siglo XX hemos perdimos algo de presencia en el mercado global, dominado por el mundo anglosajón. Y como no hemos estado en ferias hasta hace poco nuestros artistas se han quedado fuera de ese mercado, lo que no significa que no sean igual de buenos que otros archiconocidos por todos.