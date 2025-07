Los debutantes arrasan en la cucaña de Luanco

Buena temperatura y cielo despejado para disfrutar de los juegos tradicionales del Carmen de Luanco. El evento más esperado de la jornada dominical era la cucaña, pero los más pequeños tuvieron su momento de protagonismo con la suelta del pato. Aunque muchos reconocían que "realmente queríamos probar a pasar por encima de la cucaña, pero no dejan apuntarse a los que tenemos menos de dieciocho años".

Algunos alargaron su sobremesa en las terrazas de los locales pegados al muelle viejo de Luanco para ver en primera fila los juegos acuáticos. "Reservamos hace una semana, sabíamos que mucha gente iba a optar por comer aquí y esperar hasta que empiecen los juegos", afirmaron los miembros de una familia que estaba reposando la comida con buena visibilidad.

En el muelle hubo casi cuarenta apuntados de diferentes edades para enfrentarse al reto de la cucaña. Una de las grandes ausencias fue la de Adrián García, más conocido como "Chovo", ganador en 14 ocasiones de la cucaña. Cuando ya quedaba poco para el inicio los más veteranos repasaban estrategia. "Si eres pequeño puedes arriesgar más, pero cuando tienes un peso considerable lo mejor es echar el cuerpo atrás para mantener el equilibrio. Si tienes calma la acaba cogiendo", comentó Álex Ordoñez, ganador más veterano de la historia del juego de la cucaña en el Carmen de Luanco.

3

Los dos primeros clasificados lo consiguieron en su primer intento. Pablo Mayo, debutante en el juego, se abrazó al ramo cuando tropezó al final del palo y abrió la veda. Cuando regresó con el premio en la mano comentó que "fue difícil, me llevé un buen talegazo en la pierna. Dicen que sarna con gusto no pica, pero esta pica". Dos turnos después, Daniel Arango, otro debutante, se llevó el segundo premio, algunos no estaban de acuerdo, pero el jurado popular decidió que su intento era válido.

4

Viendo que solo faltaba un tercer clasificado, algunos competidores cuchicheaban entre sí diciendo que "igual no llegamos a hacer el primer intento". Los organizadores decidieron alejar el objetivo, lo situaron muy cerca del final del palo para complicar la tarea. Pasaron varias rondas y nadie se hacia con el premio, lo más destacable algún resbalón que no tuvo grandes consecuencias.

7

Finalmente, viendo que nadie era capaz de llegar en pie al extremo, se volvió a acercar el ramo. Para completar el podio de los debutantes, Manuel Rodríguez puso punto final a la competición. Si no era suficiente que los tres premios se los llevasen tres participantes de estreno en la cucaña, los tres ganadores eran amigos y se habían apuntado de forma consecutiva en la lista.

Los comentarios sobre esa coincidencia se sumaron a unos problemas técnicos, al inicio, con un generador eléctrico que retrasaron el arranque de la popular prueba. Cuando el problema se solventó, después de una disculpas de la organización, todo el mundo aplaudió la llegada de "Me pica la medusa", el único artilugio flotante que participó en esta edición.

5

La prueba de suelta del pato fue caótica, pero todos los niños se lo pasaron muy bien. María Viña fue la ganadora entre los más pequeños, cuando regresó con el pato reconoció que "al final me apretaron un poco, pero no fue muy difícil". Pedro Muñoz se llevó el premio en la categoría de 13 a 14 años, dominando con solvencia el recorrido hasta el animal flotante. El ganador de la última categoría fue Kenay Hernández, después de un gran esfuerzo regresando al punto de partida por un engaño con el pato.