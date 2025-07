Luanco recuerda a los chavalinos de la mar

Luanco inauguró sus fiestas del Carmen con una procesión y un pregón totalmente ligados a la tradición marinera de la villa. El pasacalles salió desde la Casa de la Escribana y finalizó en el muelle, con una breve parada en la Torre del Reloj. Antes del estallido de júbilo provocado por el chupinazo, en el propio muelle, se entonó el "Avante Patrón". Hace muchos años, era habitual escuchar esta canción cuando se buscaban tripulantes para zarpar hacia alta mar. Es una bonita forma de ensalzar la tradición marinera y pesquera de la villa. De alguna forma, también se utiliza para recordar a aquellos luanquinos y luanquinas que entregaron su vida al mar.

Uno de los grandes protagonistas de la tarde fue César Menéndez, elegido "Fato del Año" por tantos años de dedicación al remo y por la importancia de su presencia para la villa. Este aprovechó su pregón para retrotraerse a su niñez y rememorar las épocas en las que "el Carmen era festivo, pero no se celebraba con una fiesta en Luanco". También reflexionó sobre lo que significaron estas fiestas para él con el paso de los años y remarcó la importancia de la patrona para todas las personas que dedicaron parte de su vida a trabajar de marineros. No faltaron las anécdotas, como los años en los que no iba a la romería y se quedaba trabajando de camarero en una barraca que colocaban en el puerto para recaudar dinero para el club náutico. Un dinero que después utilizaban para mejorar el equipamiento del equipo de remo e ir a otras competiciones por Asturias.

"Siempre es un orgullo ser el elegido para pregonar y dar el chupinazo en Luanco", comentó Menéndez. "Es una gran responsabilidad, teniendo en cuenta la cantidad de personas importantes para Luanco que lo hicieron anteriormente", añadió.

La Asociación Luanco Recuperación de Tradiciones lleva 12 años organizando este pasacalles, solo les pudo frenar durante dos años la pandemia. "Hoy se recuerdan a aquellos chavalinos que andaban por el pueblo de madrugada, sin luz, prácticamente, avisando a los marineros de que tenían que ir a la mar", explicó Javi Artime, presidente de asociación. "Siempre viene mucha gente, pero hoy esperamos más porque coincide qué es fin de semana y eso siempre suma", añadió. El ambiente en el pasacalles mezclaba a las personas que acababan de salir de la playa y decidieron quedarse a ver qué pasaba allí con los habitantes de la villa que se prepararon para la ocasión. Los más pequeños del desfile miraban tímidamente y algunos, incluso, se dirigían a sus compañeros para paliar el aburrimiento que les generaba esperar a que la comitiva aligerase el paso.

La parada en la Torre del Reloj tuvo un gesto especial para Orlando Vega Fernández, uno de los pocos carpinteros de astillero que quedan en la villa. A sus noventa años, sigue recordando perfectamente anécdotas y vivencias de su trabajo. Los miembros de la asociación relataron que "nadie se merece más que él" este homenaje.

Las circunstancias personales de cada individuo condicionan la visión de estos eventos, pero todos coinciden en que "es un día muy bonito". "Para la gente de aquí que hemos vivido desde pequeños lo que significaba que tu padre se fuese a alta mar sin saber cuando iba a regresar, la patrona y este tipo de celebraciones son muy importantes", reflexionó María del Carmen Díaz, vecina de Gozón, echando la vista atrás. "Nos habían hablado muy bien del pasacalles, pero nunca habíamos podido disfrutarlo. Nos gusta mucho más esta parte de las fiestas que lo que son las verbenas", comentó una pareja madrileña que veranea en la zona.