La mayoría de menores continua en la escuela de surf ilegal de Salinas: así están en la instalación

Más de 60 menores continuaban ayer en la escuela de surf de Salinas a la que el Principado abrió expediente sancionador el pasado mes de junio al no figurar la empresa en el registro de compañías turísticas y carecer de licencia de actividad. Al inmueble llevaba desde hace un mes sin los suministros básicos, por lo que se está utilizando un generador eléctricos y bidones de agua. La inmensa mayoría de los 71 menores que iniciaron sus vacaciones en esta instalación proceden de Madrid y aproximadamente media docena son de La Coruña. El propietario de la empresa aseguró ayer que se trata de un "club privado de surf, no un albergue y que a los socios no se les cobra alojamiento" sino por los servicios que prestan para los cursos de surf.

La Policía Local de Castrillón identificó el viernes a los menores, de entre 13 y 17 años, cuando se disponían a realizar una excursión organizada por la empresa con la que las familias contrataron el campamento que incluye el aprendizaje y práctica de surf. Según las fuentes consultadas, esa era la única manera de conseguir los números de teléfonos de las familias para comunicarles que los menores estaban alojados en un inmueble sin suministro de agua ni de luz.

El propietario de la empresa confirmó que de los 71 menores, más de 60 continuaban ayer en esa misma casa, y que se trata de un "club privado de surf" que "no les cobra por estar alojados", matizó. La primera teniente de Alcalde de Castrillón, Nuria González-Nuevo, señaló que el Ayuntamiento cumplió con su obligación en base a la tramitación administrativa que se viene desarrollando desde 2023, a raíz de una denuncia interpuesta por la Guardia Civil. A ella se sumó el Principado, que confirmó que se estaba realizando la actividad sin que la empresa estuviera dada de alta en el registro de empresas turísticas y que operaba sin licencia de actividad.

Visita de un inspector

Toda esta tramitación condujo a la visita de un inspector del Principado al inmueble, al que, según las fuentes consultadas, se le impidió la entrada alegando que se trataba de una propiedad privada y que requería una orden judicial. A continuación, el Gobierno regional inició un expediente sancionador el pasado mes de junio.

La Policía Local de Castrillón acudió el viernes al inmueble al tener conocimiento de que en él había alojados menores que no contaban con los suministros básicos. Esperaron en la calle y les solicitaron la identificación y el contacto de sus familias, a las que telefonearon posteriormente para informarlas de la situación.

La edil González-Nuevo se limitó ayer a indicar que "se ha actuado para preservar el bienestar de los menores. Hay una tramitación en marcha y se actúa según las indicaciones de los técnicos". Y añadió que el Ayuntamiento de Castrillón "apuesta por un modelo de surf de calidad, en el que se asegure el cumplimiento de la legalidad, de la competencia leal y la seguridad".

El avance del procedimiento

La investigación sobre el negocio comenzó en 2023 con una denuncia de la Guardia Civil. El Principado inició en junio un expediente sancionador y se cortaron los suministros básicos al inmueble. El empresario asegura que denunciará a la Policía Local por coacción y abuso de autoridad al identificar a los menores sin orden judicial.