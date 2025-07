La Policía Local solicitará un "registro" de socios al club de surf de Salinas que mantiene su actividad pese operar sin licencia, según el Ayuntamiento

El jefe de la Policía Local de Castrillón, Jesús Carbajal, ha defendido que, en el caso del club de surf que opera "sin licencia" en Salinas se actuó para salvaguardar los derechos de los menores y tras tener conocimiento de que se había procedido al corte de suministros después de una denuncia en la Guardia Civil. Insistió en que el citado negocio ‘pirata’ opera sin los pertinentes permisos de actividad, y para ejercer tal acción -al modo de escuela de surf- se requiere licencia. Los padres que han contratado los servicios de los chicos que se encuentran estos días en el chalé de la calle Bernardo Álvarez Galán contratan el transporte (en autobús) desde Madrid, así como los días de alojamiento y la manutención correspondiente junto con los entrenamientos de surf. Ahora, la Policía Local pedirá un "registro" de socios, habida cuenta de que el propietario del negocio sostiene que funciona como un club privado donde, supuestamente, sus socios reciben una serie de servicios. Desde el Ayuntamiento, al igual que Policía Local, siguen reafirmando que "esta escuela opera sin licencia".

"Esto no es bueno para Salinas, la información corre como un reguero de pólvora y nos va a acabar afectando a todos". Esta declaración resume la preocupación de gran parte de los propietarios de las escuelas de surf de la localidad castrillonense por la polémica generada por una escuela de surf que opera sin licencia.

"Vamos a acabar queriendo convertirnos todos en clubes, viendo las ventajas que tienen respecto al resto", dice uno de los dueños con cierta ironía tomándose con humor la situación. El propietario del club señalado se defiende de todas las acusaciones asegurando que son una entidad privada.

Inspecciones

Por buscarle algo positivo a esta polémica, en otros negocios creen que "a partir de ahora empezarán a hacer inspecciones mucho más a menudo". Pero algunos dejan claro que "los encargados de comprobar todo esto que empiecen por los que señalan desde el Ayuntamiento. Solo faltaba que nos empezasen a hacer inspecciones al resto antes de resolver este tema". Todos coinciden en que "afortunadamente", en el club ilegal "no le pasó nada a ningún niño".

Pese a la intervención policial del pasado viernes, cuando se identificó a los 71 menores alejados en el negocio de surf en situación ilegal, nada ha variado en su actividad. Este domingo finalizó uno de los turnos del campus que organizan y, como la dirección del centro confirmó a este periódico, esta semana llegarán nuevos 'socios' para recibir clases.

Últimos entrenos en la playa

Los menores que vivieron todo este episodio recibieron ayer sus últimos entrenamientos en la playa por la mañana, según otras escuelas. La dirección del club señalado sostiene que "no está acuerdo con lo sucedido" y advierten de que "lo vamos a pelear hasta el final, aunque cueste dinero o trabajo". Hace unos días, el propio club, compartió un mensaje en sus redes sociales que decía "Muchas gracias a todas las familias por seguir confiando en nuestro buen hacer … seguimos !!!!!!". Dentro de esa misma publicación, cerraban con la siguiente invitación: "Ven y surfea con nosotros las olas de Salinas en el mejor ambiente … desde 2009 !!!!".

La postura de los federados

La Federación Española de Surfing y la Federación Asturiana de Surf están al tanto de la situación y esperan que "todo esto se resuelva cuanto antes por el bien del deporte". Ambas entidades aseguran que este club no figura en ninguna de las dos, pero esto es un proceso voluntario, por lo tanto, pueden ejercer sin necesidad de estar adheridos.

"Tanto las escuelas como los clubes, todos los años tienen la oportunidad de presentar una serie de requisitos para pasar a formar parte de las federaciones, pero no es obligatorio. No obstante, hay que cuidar esto porque se trabaja con vidas humanas, no con juguetes", explicó Jesús Espina, Presidente de la Federación Asturiana. "Las familias que quieran asegurarse de que hay un mínimo de comprobaciones realizadas, solo tienen que mirar qué clubes o qué escuelas están en la página web de la Federación", añadió.