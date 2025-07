Jorge Iván Argiz, del Celsius 232: "Iríamos mejor con más presupuesto, pero lo importante son los contactos y eso no se compra"

El avilesino Jorge Iván Argiz (1974) es uno de los tres codirectores del Festival Celsius 232 de ciencia ficción, terror y fantasía, un certamen a punto de comenzar –el día 15, mañana– que atrae cada año a cientos de "frikis" a la ciudad.

¿Qué pila mueve un festival que lleva años de éxitos?

La ilusión, el hecho de saber que la gente que viene lo pasa súper bien, de hacer ciudad. También el hecho de estar muy convencidos del proyecto que tenemos y de lo importante de la lectura y de lo importante de las historias. Un poco convencimiento, ilusión y ciudad, diría yo.

¿Con qué pared chocan más veces?

A ver, cualquiera que organice algo en la ciudad, en cualquier ciudad, siempre va a pensar o vamos a pensar que podríamos haber tenido más facilidades. Siempre. Es inevitable. Igual que siempre crees que la cola del supermercado va a ir más rápido de lo que va. Dicho eso, también es cierto que yo siempre me he sentido bien tratado. En líneas generales, los muros siempre aparecen y tú tienes que saltarlos.

Avilés se ha convertido en la capital de la fantasía. ¿Hay algún riesgo de que deje de serlo?

A ver, a mí me encantaría que cada ciudad tuviera un evento al que yo también podría ir como "friki", como fan, como aficionado, sin tener que estar preocupándome por cosas. Si algún día llega esa situación y alguien hace un evento de estas características mejor que nosotros, y creemos que nosotros no somos necesarios, pues les daremos la mano y haremos otro de otra cosa que creamos que no s e está haciendo, que nos guste y que nos ilusione igual. Pero es muy difícil.

¿Por qué?

Porque las ventajas que tiene el ser competitivo no tienen tanto que ver con el presupuesto. Evidentemente, iríamos mejor con un poco más de presupuesto. Pero al final lo importante es la agenda de contactos, y eso no se compra. Nosotros podemos llamar a alguien y decirle que venga... Si tienes una buena agenda, pues te viene un montón de gente, y si no, aunque tengas dinero, pues no los puedes traer. Quiero decir, si tú eres amigo de Mick Jagger, pues igual traes a los Rolling, pero si no, aunque tengas el dinero, va a haber cien peleándose por cuatro conciertos que de en esa gira.

¿Cuántos autores traen?

Vienen 172. Bueno, en realidad esos son los que tienen alguna actividad oficial en programa. Pero autores, entre los que traen las editoriales y demás pasan de los 225.

¿Y cómo es el proceso de captación de estos autores?

Hay dos maneras de hacerlo. La mejor es que ellos, los autores, una vez que se marchan, se marchen contentos, y sean nuestros embajadores. Entonces siempre es mejor, en vez de llamar a un agente, de buscar una puerta a la que picar de forma fría, llamar a un autor que sabes que es amigo de él, que no es parte interesada y que le va a decir: "Oye, mira, tienes que irte ahí porque lo vas a flipar". Ese es uno de los dos caminos. El boca a boca. Y la segunda, y esta es una parte que yo creo que es importante, que se valora poco, pero que yo siempre la destaco, es que Brandon Sanderson cuando vino la primera vez, o Joe Abercrombie cuando vino la primera vez, no eran el Sanderson o el Joe Abercrombie que son ahora.

No sé si le sigo....

Mi principal esfuerzo no es decir: oye, me molaría traer a Sanderson, a ver si lo consigo, porque para eso pones a un chimpancé a dirigir el festival y lo hace, o se le ocurre más bien. Yo creo que el que vaya a ser el Sanderson dentro de 12 años ya tenemos que haber sido lo bastantes listos para habernos dado cuenta y que esté ya aquí pasando apenas desapercibido, enamorándose de la ciudad y queriendo volver cuando tenga esa fama y ese nivel.

¿Quién viene este año con ese perfil?

A veces depende de la editorial en la que caigan, de cómo lo distribuyan, a lo mejor una serie de televisión que tenga mucho éxito o que no. A veces hay criterios extraliterarios, pero al final yo sí que creo que el talento acaba abriéndose un paso más o menos. Yo, uno que creo que va en una línea de crecimiento ascendente, ya es bastante popular, es Jay Kristoff. Es un autor australiano que tiene varias sagas de juvenil y de adulto, que está sabiendo hacer público, es rápido escribiendo, es bueno escribiendo y toca tanto novelas de un carácter más juvenil como novelas más adulto. Ha hecho una saga de vampiros que está funcionando muy bien. Sus fans son de estos pasionales, además. Y este año viene, no siendo un desconocido ni mucho menos, es un autor de peso, pero todavía su estela, su trayectoria está hacia arriba y no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero sí que es de estos autores que estamos seguros que a la gente le va a costar mucho, mucho más llevarlo dentro de unos años.

Se dice que los jóvenes leen poco, pero aquí se forman unas colas larguísimas para estar con un autor...

Los chicos leen, leen mucho. Otra cosa es que no lean lo que en un momento determinado tú creerías que tendrían que estar leyendo. Ahora son autores más jóvenes escribiendo para esos chicos jóvenes, hablando de distintas sexualidades, de bullying, de trastornos mentales, de problemas que también tienen, aparte de la evasión y la literatura. Entonces, conectan bien, leen con ellos, la verdad que muy bien. Además se mueven mucho para seguir a los autores a los que leen, se agrupan en redes, hacen una vida entorno a la literatura.

¿El Celsius condiciona el calendario editorial de género en España?

Sí, sí, sí. Hay editoriales que adelantan sus libros para que coincidan con el Celsius. Hay autores que para aceptar un contrato le dicen al editorial: vale, pero me lo sacas a tiempo para salir al Celsius.

Siempre traen a autores que no están publicados en España .

Sí. Nosotros siempre traemos a algún autor que no está publicado en España, pero que sabemos que lo está "petando" y que cuando lo descubra… Nosotros trajimos, por ejemplo, a Adrian Tchaikovsky, que cuando vino la primera vez no tenía ningún libro publicado en España. Ahora tiene como 15 o 16 libros. Este año le han sacado tres libros que va a presentar aquí en Avilés los tres y es uno de los favoritos de los aficionados. Pero a lo mejor si no hubiera venido, habría llegado más tarde o se habría quedado ahí. Este año traemos a un autor nigeriano que se llama Wole Talabi que es demencialmente bueno. Seguro que en dos o tres años le irá mejor o peor, pero habrá encontrado editorial.

El Celsius llena hoteles, bares, restaurantes...

Toda la gente que viene dice que Avilés es de las ciudades más amables por las que ha pasado. A nosotros nos encanta que esté lleno. De hecho, ahora ya lo que sí que tenemos, sí que es dramático, es un problema de habitaciones. Este año con la gente que vino por Sanderson ya se ha multiplicado. Ya hay momentos en los que dejamos de invitar o gente deja de venir porque no tiene donde dormir.

¿Cuánta gente estiman que puede pasar por el Celsius en estos días?

No tengo idea. Es que además es una cosa de la que conscientemente huyo siempre. Nunca lo pregunto, no me interesa. Porque me parece que es cuantificar algo que no se puede cuantificar. Y porque caes en una lógica perversa de que el año que viene tienes que decir 100 más, inventártelos, sacártelos de donde sea.

¿El 15.º aniversario?

Igual traemos a gente que no ha podido venir o que quiere regresar. Y tenemos a gente invitada para 2027, 2028… Pero no vamos a anunciar a alguien como Sanderson con anticipación, nos pasó por encima de la realidad.

¿Cree que puede venir Stephen King algún día?

Podríamos acceder tal vez de forma virtual a él, pero creemos que tenemos que ofrecer una experiencia en vivo con los autores. Nosotros no somos organizadores que vemos nada imposible. Hay autores que nos han dicho que no muchos años, y un año caen.

¿Algo más?

La gente va a flipar con las gaviotas.

¿Son de ciencia ficción?

Sí. ¡Yo de pequeño no era consciente de que eran tan gigantes!