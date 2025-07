El Avilés confirma que no se le ofreció la renovación a Soler

José Antonio Soler, el lateral derecho del Real Avilés, entra en la lista de no renovaciones del club y se confirma que no se le hizo una oferta de continuidad. Aunque el jugador priorizó, desde un primer momento, seguir en las filas del Avilés, el club siempre mantuvo que quería explorar todas las opciones antes de tomar una decisión definitiva. Desde el primer momento los blanquiazules han sondeado el mercado en busca de un hombre en su posición y ahora ya han decidido de manera definitiva no continuar con el valenciano en plantilla.

El valenciano ha sido, durante esta campaña, un fijo en el puesto de lateral derecho del Avilés. Una grave lesión en la cabeza lo apartó durante un mes de los terrenos de juego, al igual que unos problemas físicos en la primera vuelta, pero siempre que ha estado disponible ha sido un jugador de referencia para Javi Rozada. Además, en el vestuario ha sido una pieza clave, sobre todo en los momentos más duros de la temporada. En cifras, el defensor ha acumulado cerca de dos mil minutos repartidos en 22 titularidades. Ha completado diecisiete de esos encuentros, viendo seis tarjetas amarillas. Además, repartió cinco asistencias y anotó un gol.

Soler conduce el balón, con Kevin Bautista de espaldas / David Cabo

Davo Fernández, otro de los jugadores destacados en el 'play-off' de ascenso a Primera Federación, con dos goles en la final ante el Rayo Majadahonda, también deja el Avilés después de dos temporadas con la camiseta blanquiazul. El extremo tuvo una gran protagonismo en esta última temporada, sumando 37 encuentros esta campaña, 27 de ellos en liga. Aunque en el campeonato regular no vio puerta, el mierense dejó su huella en la final del play-off, ante el Rayo Majadahonda, anotando un doblete. En su primera campaña como blanquiazul, el futbolista disputó 36 encuentros, cosechando tres goles y repartiendo dos asistencias. Con esta salida queda liberada otra ficha senior.

La comunicación de las no renovaciones llega en mitad de la semana en que han comenzado las pruebas médicas para iniciar, este jueves, los entrenamientos.