El Ayuntamiento de Castrillón recurre a la vía judicial para precintar el club de surf que opera de forma "ilegal" de Salinas

El Ayuntamiento de Castrillón, conocedor de que la actividad en el club de surf de Salinas, señalado por operar "sin licencias" y en situación alegal, sigue adelante, envió ayer un informe explicando la situación a la Fiscalía del Menor para la adopción de medidas urgentes. Este nuevo documento es una actualización del que se remitió con los resultados de la intervención de la Policía Local del pasado viernes. Se incluye un vídeo en el que se muestran las condiciones en las que están los menores en el interior del inmueble, además de información sobre los metros cuadrados y una "posible situación de hacinamiento". Paralelamente a este trámite, se espera que hoy el Consistorio finalice las gestiones para presentar en el Juzgado el documento con la información necesaria para solicitar que se proceda a ordenar el precinto del inmueble en el que este club desarrolla su actividad.

No obstante, teniendo en cuenta la tramitación y los procesos burocráticos que conlleva una petición de este tipo se espera que la resolución llegué con la temporada alta de surf acabada, momento en el que el club ya no estará en funcionamiento. "Hemos trasladado a la Fiscalía nuestra preocupación por la situación de los menores que se encuentran en esta vivienda. Tanto por una situación que podría ser de hacinamiento como por la ya sabida suspensión de suministros", explicó Nuria González-Nuevo, concejala de Gobernanza y portavoz del gobierno local. "El modelo de surf que tiene Castrillón es el de un deporte de calidad en el que hay una competencia leal y en el que el Ayuntamiento dentro de su labor ejerza esa vigilancia", añadió.

Nuevos grupos de niños

Durante la tarde de ayer, llegaron nuevo s socios al inmueble situado en la calle Bernardo Álvarez Galán de Salinas. Todo sigue según lo esperado en la sede y por delante queda una semana de entrenamientos para aquellos que contrataron los servicios del campus. Desde el club afirman que la intervención del viernes fue una situación "desagradable" y aseguran que "algunas familias están muy enfadadas con lo sucedido".

La oposición respalda a la Policía

La polémica en torno al club de surf en situación alegal es el culebrón del verano en Castrillón. Hoy se celebrará un pleno extraordinario, en el que no se abordará el tema porque el carácter de la reunión está dedicado a la votación de otros aspectos. No obstante, los grupos de la oposición sí han manifestado su postura. «En otras etapas tuve que convivir con este problema. Se deben seguir todos los procesos de la forma más exhaustiva posible para que los resultados sean sólidos y efectivos», comentó Yasmina Triguero, concejala de Izquierda Unida y exalcaldesa de Castrillón.

«Cualquier error a la hora de solicitar el cese de la actividad de ese negocio puede repercutir negativamente en el Consistorio», añadió. El PSOE señala directamente a la falta de responsabilidades del equipo de gobierno. «¿Por qué tiene que salir el jefe de la Policía Local a dar la cara ante las televisiones? Me da pena que dejen a un trabajador a los pies de los caballos», reflexionó Iván López Reguero, concejal del PSOE.

Rafael González, concejal de Vox, sigue una línea muy similar al PSOE. «Es fundamental que el jefe de la Policía Local se sienta respaldado por nosotros. En mi opinión, ha realizado una actuación excepcional, no se me ocurre ninguna pega que poner a su trabajo», dijo González.

También aprovechó para recordar que «no es lo mismo predicar las leyes que aplicarlas». Independientemente del partido, hay una idea que se repite constantemente. Todos coinciden en que es una situación que requiere una solución rápida y que debe ser una de las «prioridades» del Consistorio. Además, los portavoces de los grupos municipales hacen referencia a que «afortunadamente no ha pasado nada, pero no es ninguna broma que ocurran este tipo de cosas con menores de edad en el municipio». n

Cronología del caso

En lo relacionado a este equipo de gobierno, todo comenzó en julio de 2023 con una denuncia de la Guardia Civil al establecimiento por, presuntamente, realizar una actividad careciendo de la licencia necesaria. Tras unos meses de informes, con una declaración responsable para ejercer como albergue turístico que no prosperó de por medio, la Alcaldía ordenó la paralización de la actividad en septiembre de 2024.

La situación se paró durante la temporada baja, pero, en mayo de este mismo año, la Policía Local informó de que la actividad seguía en curso. En junio, la Consejería de Turismo dijo que "dicho establecimiento no puede ejercer actividad turística alguna" y la Alcaldía ordena el precinto de la actividad en ejecución forzosa.

El último episodio, hasta el día de hoy, fue la intervención de la Policía Local el pasado viernes.