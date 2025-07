Una familia de guapos avilesinos desde la cuna: "Míster Asturias" lo lleva en la sangre y esta es su singular historia

Juan Manuel del Rivero lo tiene claro: "Representar a mi queridísima tierrina es un honor". El avilesino forma parte de una saga de ganadores de Miss y Míster Asturias. "Mi prima, Catherine Peláez del Rivero, con 19 años se coronó como Miss Universo Asturias 2022, y mi tío, Daniel del Rivero, doctor ingeniero electrónico, como Míster Internacional Asturias 2023", relata con orgullo el aspirante que hace 21 días dejó su trabajo para preparar el certamen que se celebrará entre los días 23 y 31 julio en Los Realejos, Tenerife.

Competirá con otros 52 candidatos, entre los que destaca por su naturalidad y por no seguir los estereotipos del mundo del modelaje. Apenas usa redes sociales y está titulado en Sistemas Electrónicos y Automatizados. Aun así, reconoce que su camino académico y profesional está aún por definir. "Estoy muy indeciso por mi carrera profesional, sigo en constante cambio y evolución para crecer y conseguir crear mi propia empresa, que es mi mayor aspiración", cuenta.

Juan Manuel del Rivero. / Mario Canteli

"Soy proactivo, realista y soñador", añade, y uno de sus sueños se despertó al ver a su tío en la última fase del certamen "Míster Internacional Spain". "Cuando estuve en Tenerife viendo a mi tío pensé que me encantaría hablar en un escenario y reforzar mi capacidad de expresarme, superar miedos escénicos y de publicar en redes sociales", señala como motivo principal por el que se decidió aventurarse en este mundo. Además, desvela otro motivo: enfrentarse al juicio digital.

No a las redes sociales

"Para mí es un reto publicar en redes sociales porque la gente se esconde detrás de la pantalla para atacar a los que se exponen", asegura. Y ser uno de los finalistas representa una oportunidad para visibilizar realidades como la timidez o la inseguridad social: "Si yo he podido hacer frente a todo eso, cualquiera puede hacerlo", traslada antes de anunciar que repetirá si consigue el primer puesto.

"Quiero que la gente se sienta orgullosa de que un chico agradable nos represente, aunque para muchos sé que no es importante", describe este participante novel en los certámenes de belleza. El futuro es incierto para este avilesino, de 23 años. "Espero gustar a la gente tal y como soy y que el día de mañana me recuerden por haber contribuido a romper con esas realidades que comentaba, por eso, no me cierro puertas, ahora no me proyecto como posible candidato para otra edición, pero dentro de tres años cuando sea más maduro, quizá", responde días antes de la fase final. Pese a la presión, sigue disfrutando de su familia y amistades. "Mi gran apoyo es mi familia, sobre todo, mi madre, mi padre y mi pareja", proclama con una gran sonrisa.

Como cada año, el jurado elegirá al ganador, aunque el público también puede influir en la votación a través de Instagram (@misterinternacionalspainorg), dando ‘like’ a la publicación del candidato . La gala final será el 30 de julio. "Tienen en cuenta factores como la expresión coherente y adecuación, belleza, idiomas y cualidades", explica Del Rivero. Entre sus puntos fuertes, destaca: "Practico inglés en clases particulares, tengo un buen nivel". Sin embargo, no ha llegado a tiempo para puntuar en una de las categorías. "Mi proyecto social no se ha puesto en marcha, pero planeo realizar vídeos para mis redes sociales con la temática ‘basuraleza’", indica.

"Míster International Spain" se celebra desde 2013, impulsado por su creador, Cres del Olmo. La organización "Nuestra Belleza España" colabora en la selección de candidatos, y fue precisamente este proceso online el que permitió al avilesino dar este paso. Año tras año, el concurso ha ido ganando presencia en el panorama nacional hasta convertirse en el certamen masculino de referencia en España, sirviendo como trampolín para optar al título de "Hombre más guapo del mundo".