"¿Cómo vas a hacer que se emocionen los jugadores si tú no te has emocionado creando la historia o creando la música?", se pregunta el compositor de la banda sonora de "Baldur's Gate III"

El compositor Borislav Slalov (Sofía, Bulgaria, 1973) es el creador de la banda sonora de, entre otros videojuegos, de “Baldur’s Gate III”. Ha ganado un premio “Bafta” por esa partitura. Y sobre ello conversa con LA NUEVA ESPAÑA en el jardín del hotel en que se aloja esta noche en Avilés con la colaboración Virginia de la Fuente. “Mañana vuelo para Sofía”, dice.

-¿La música videojuegos es la hermana pobre de la música sinfónica?

-Absolutamente no. Creo que, más que nunca, que la música de videojuegos es comparable con su hermana mayor, con la música sinfónica. Creo que además, academias, como la Británica o la de los Grammy, le están dando la relevancia que merece dentro del mundo de la música y me siento orgulloso de haber llegado a este escenario en este momento tan concreto en el que la música de videojuegos es absolutamente comparable con una producción de Hollywood o de grandes series de televisión.

-¿Cómo se celebra un premio “Bafta”?

-Pues la verdad es que creo que lo más importante es aprender a celebrar los premios. Sí, creo que lo más importante es reconocerle a la audiencia la relevancia que tiene dentro de la recepción de un premio como puede ser un “Bafta”, un premio de la Academia Británica. Creo que es muy importante reconocerlo porque tanto los músicos como el público formamos parte de una misma comunidad. Yo no podría componer si no fuese por el público que me escucha y que se interesa en la música que se compone para los videojuegos. Cuando te dan un premio, lo normal es que lo celebres con tu gente, con tu familia, con tus amigos. Para mí, dentro de ese grupo de personas con los que tengo que celebrar, entrarían también las personas que son la audiencia que escucha la música a través de los videojuegos. Creo que conseguir un premio como el “Bafta” de la Academia británica es, de alguna manera, un hito que hay que celebrar y que hay que disfrutar. Y me gusta disfrutarlo con los jugadores porque creo que, de alguna manera, los jugadores de videojuegos, los “gamers”, son como una nación en sí misma. Entre ellos son personas particulares que piensan de una manera determinada, que creen en los videojuegos y en los mundos que creamos para ellos de una manera determinada y que disfrutan de una manera determinada. Y por eso creo que hay que celebrarlo en conjunto con los jugadores.

-¿En qué momento los compositores cobraron el papel protagonista en las producciones de videojuegos?

-El proceso de creación, de composición, de la banda sonora del videojuego es interdependiente de la conexión que tiene el compositor con los creadores del propio videojuego. De hecho, por eso yo también me involucré en ser no solo compositor, sino también director de banda sonora de videojuego. Porque eso me permitía estar constantemente conectado con el equipo de desarrollo desde el inicio de la creación del mismo. Es mucho más difícil subirte a un tren en marcha, o sea, ponerte al día o, de alguna manera, recrear los detalles necesarios a la hora de componer una banda sonora cuando el videojuego ya ha arrancado su proceso de desarrollo meses antes. A mí lo que me gusta es empezar desde el inicio del proceso de desarrollo del videojuego, que es lo que me permite que tanto los creadores como yo estemos cultivando a nuestro bebé, cuidando cada mínimo detalle. Para mí, personalmente es importante trabajar mano a mano con el equipo de desarrollo del videojuego y tener una colaboración en la que todos estemos disfrutando de la creación del mismo. Porque ¿cómo vas a hacer que se emocionen los jugadores si tú no te has emocionado creando la historia o creando la música? Creo que es fundamental que al final del proceso nos hayamos entretenido todos. Porque si queremos que se entretengan los jugadores, nosotros también tenemos que pasárnoslo bien.

¿Qué formación musical graba las bandas sonoras? ¿Cómo trabaja?

-Hablando del proceso de la grabación por el que me pregunta, creo que es muy similar al de las bandas sonoras para películas. Lo que hacemos es que trabajamos siempre empezando por una composición y luego ideamos los arreglos y la instrumentación que vamos a utilizar para llevarlo a cabo. La selección de instrumentos depende mucho también del género del videojuego. Si el videojuego es de ciencia ficción, pues evidentemente se meterá más instrumentalización digital y menos instrumentalización grabada en vivo. Pero si es un videojuego de carácter medieval o fantástico, normalmente se suele trabajar más con música sinfónica o música de orquesta. Lo cierto es que una vez seleccionada la instrumentación y grabado, se hace la mezcla y una vez tenemos la mezcla de la música, se implementa dentro del propio videojuego. Y puede fluctuar como sea esta implementación dependiendo de... Es difícil porque hay que situarlo según los sentimientos que queramos transmitirle a los jugadores en cada momento del videojuego. Creo que la belleza de las bandas sonoras de videojuegos viene de la gran libertad creativa que hay. Podemos utilizar prácticamente cualquier elemento que esté a nuestro alcance para crearlas y creo que además es correcto que podamos tener tanta libertad creativa.

-¿A qué se refiere?

-A una libertad para escoger el estilo, para escoger los instrumentos. Y yo personalmente creo que no hay nada que se asemeje a la música en vivo. Creo que cada músico que toca en vivo para formar parte de una banda sonora, le pone un trocito de su corazón, un trocito de su alma a aquello que está tocando. Y creo que esta es la mejor forma de transmitir, pero, como digo, a veces, si estás trabajando en un videojuego de ciencia ficción, no sería lo más adecuado quizá para este tipo de historias. O en otras ocasiones no se puede.Pero siempre que se pueda, a mí me gusta trabajar a favor de la música en vivo porque los instrumentos acústicos siempre quedan mejor en una grabación en vivo, tanto los instrumentos como las voces, como una orquesta.

¿La música de los videojuegos sobrepasa ya el propio videojuego?

-Sí, creo que sí. La música debe contar la historia. Si cerras los ojos, el poder de la música, el poder de la música hermosa, buena, debería poder contar la historia. Y esto es muy importante en mi trabajo, incluso cuando compongo nuevas piezas de música, así es como lo probaré con mi familia, con mis amigos. Para mí es muy importante que al tocar ciertas piezas, les pregunto: “Oye, ¿qué sentís escuchando esta música? ¿Os sentís tristes? ¿Os da ansiedad? ¿Os sentís felices? ¿Qué imagen viene a vuestra mente?” Tenemos que ponernos en la piel de los jugadores y crear una composición musical que narre la historia que ellos están jugando o por la que ellos están pasando. La música eleva la narrativa del videojuego, las emociones, el drama. Creo que la música es algo que permanece en la vida de la gente y además que les ayuda a revivir y a soltar de alguna manera aquellas experiencias que les da el juego.

-Los estudiantes de música no tienen que tocar solamente a Bach, también pueden pensar en otros videojuegos.

-Creo que la música de videojuegos es tan poderosa hoy en día que tenemos muchos ejemplos maravillosos. Y no estoy hablando de mi música o de lo inspirado que yo me siento por otros grandes autores, aunque los compositores de videojuegos son gente muy apasionada. Te lo prometo, son gente que lo hace porque les encanta. Déjame darles un ejemplo: Soy profesor de educación de ciencia de computadoras, pero he cambiado el campo de investigación por mi amor y pasión por la música y los videojuegos. Y aquí estoy, hablando con usted aquí.