Fin a la polémica del surf en Salinas: el juez autoriza el precinto del club que operaba "sin licencia" desde hace años

La Policía Local de Castrillón precintará la escuela de surf que opera en Salinas de forma irregular, sin las licencias necesarias para la enseñanza del surf en las playas del municipio ni para el uso del inmueble como albergue turístico. Un auto dictado de forma urgente en respuesta a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Castrillón por la vía Contencioso/Administrativa autoriza la entrada de la administración local en el inmueble situado en el número 1 de la calle Bernardo Álvarez Galán de Salinas a efectos de la ejecución del cierre de la actividad.

La jueza de la sala entiende que el precinto solicitado por parte del Ayuntamiento de Castrillón es “plenamente razonable” tras estudiar la documentación, “al ser evidente la voluntad rebelde de los administrados a cumplir con lo ordenado, que no es otra cosa que la clausura de una actividad clandestina”. Asimismo, el escrito explica que la necesidad y urgencia de la medida solicitada viene reforzada por la legislación específica de protección del menor, dado que hay menores que se alojan en el establecimiento.

Efectivos de la Policía Local de Castrillón informaron a primera hora de la tarde de hoy al titular del inmueble de la autorización judicial. La administración local dará de plazo al establecimiento hasta la próxima semana para que se comunique la medida a las familias de menores que se alojan estos días en el establecimiento, con el fin de que los recojan durante estos días, o que tenían reservas para los próximos días para que procedan a su cancelación.

Además, los efectivos policiales solicitaron un listado de los contactos de dichas familias, para que también pudieran ser informadas de dicho precinto desde la administración. El expediente sobre la sociedad limitada titular del inmueble se inició en julio de 2023 a partir de una denuncia de la Guardia Civil. La Oficina Técnica Municipal constató que en el inmueble afectado ahora por la resolución judicial no existía licencia para el desarrollo de un albergue turístico, una escuela de surf o cualquier otra actividad. En septiembre del año siguiente y tras no regularizar la actividad, se emite una resolución de Alcaldía en la que se ordena la paralización de la actividad.

Tras el parón al finalizar la temporada estival y comprobar que el inmueble seguía con la actividad, en junio de este año se recibe un escrito de la Consejería de Turismo informando de que el establecimiento actúa al margen de la ley al no figurar en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.

Ese mismo mes se acuerda el precinto de la actividad en ejecución forzosa, con el corte de suministros como medida cautelar, por una resolución de Alcaldía. Después de que el pasado 30 de junio las personas que se encontraban en el inmueble impidieran el precinto, se solicita la orden judicial que ahora lo autoriza

Reacciones

Algunos de los dueños del resto de escuelas de surf de la localidad afirman que "el cierre y el cese de la actividad es un alivio". Destacan que "aquí el que quiera montar un negocio no hay ningún problema, todos nos ayudamos al fin y al cabo, pero hay que ser legales y respetar la normativa establecida".

La rápida actuación en esta campaña les satisface, pero reconocen que "esto solo es una muestra más de que el Ayuntamiento y Turismo Activo estuvieron dejándolo pasar durante años, hasta que el tema se enquistó. no puede ser que hasta ahora no se hayan tomado medidas". Una vez más agradecen enérgicamente que "no le haya pasado nada a algún niño, porque eso si que hubiese sido un problema mayor".