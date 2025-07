Alivio en Salinas por la orden judicial de precinto al club de surf que operaba sin licencia

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Oviedo ha autorizado el precinto del club de surf que operaba sin las licencias necesarias para realizar la actividad ni para el uso del inmueble como albergue turístico. La jueza entiende que "la solicitud [realizada desde el Ayuntamiento de Castrillón] es plenamente razonable" y considera que "están ante la clausura de una actividad clandestina".

Propietarios de otras escuelas de surf de la localidad castrillonense sostienen que "el cierre y el cese de la actividad es un alivio". Destacan que "aquí el que quiera montar un negocio no hay ningún problema, todos nos ayudamos, al fin y al cabo, pero hay que ser legales y respetar la normativa establecida".

La rápida actuación desde el Ayuntamiento les satisface, pero reconocen que "esto solo es una muestra más de que el Ayuntamiento y Turismo Activo estuvieron dejándolo pasar durante años, hasta que el tema se enquistó. No puede ser que hasta ahora no se hayan tomado medidas". Una vez más, agradecen enérgicamente que "no le haya pasado nada a algún niño, porque eso si que hubiese sido un problema mayor".

Paulino Rodríguez, el martes, en la playa de Salinas.

El auto que llegó ayer al Consistorio se dictó de forma urgente respondiendo a la solicitud presentada por el gobierno castrillonense esta misma semana, y autoriza la entrada de la Administración local en el inmueble para ejecutar el cierre de la actividad. La presencia directa y constatada de menores de edad en la actividad del club aceleró el proceso.

A primera de la tarde de ayer, efectivos de la Policía Local de Castrillón se acercaron a la sede situada en el número 1 de la calle Bernardo Álvarez Galán, en Salinas, para informar al titular del inmueble de la autorización judicial. La actuación no será inminente porque la administración local dejará que el establecimiento informe a las familias de la situación para que se desplacen a recoger a los menores y cancelen todas las reservas que había planeadas para lo que resta de temporada. El plazo para realizar estas actuaciones termina la próxima semana.

Además, durante esta visita informativa, los agentes solicitaron un listado de los contactos de dichas familias, para que también pudieran ser informadas de dicho precinto desde la administración. Con esta medida pretenden evitar la omisión de esta tarea por parte de la dirección del club precintado.

El titular del negocio defendió que se econtraba en "situación de indefensión", por no conocer en detalle el auto y "carecer de información suficiente" para "preparar una respuesta".

El gobierno defiende a la Policía Local

"Estamos muy orgullos por el trabajo realizado por la Policía Local, en especial por el jefe de la misma, y por los funcionarios de la oficina técnica", aseguró Nuria González-Nuevo, concejala de Gobernanza y teniente de alcalde. En sus declaraciones a este periódico, recordó que "el cumplimiento de la normativa es totalmente necesario para crear un sector de calidad"

"Este control de la normativa aporta seguridad a todos los niveles, desde los trabajadores de las propias escuelas hasta los usuarios que vienen a disfrutar de este deporte en nuestras playas", explicó González-Nuevo. "Es especialmente importante estar atentos a aquellos casos en los que estén involucrados menores", añadió.

El Ayuntamiento ya ha convocado una reunión este jueves con todos los responsables de las escuelas que está cumpliendo la normativa. Además de explicarles lo sucedido con el caso de este club de surf "ilegal", se les harán una serie de propuestas de "promoción de las escuelas que trabajan de forma legal" y de "difusión del sector del surf de calidad que tenemos en Castrillón". Desde el Consistorio dan por zanjado este asunto con una reflexión sobre la importancia de la disciplina para el municipio diciendo que "el surf es un deporte muy ligado a nuestro turismo y a nuestros vecinos".