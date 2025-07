Jordan Mechner plasma en su primera novela gráfica la memoria de tres generaciones

La décimo cuarta edición del festival Celsius dio una calurosa bienvenida a Jordan Mechner quien presentó su cómic "Replay: Memorias de una familia". El autor de origen neoyorquino, pero afincado en Francia da el saltó al cómic tras más de 30 años trabajando en la industria de los videojuegos. Mechner se encuentra detrás del éxito de juegos como "Prince of Persia", "Karateka" y "The last express". Su talento fue galardonado en 2017 con el "Pionner award" otorgado por la Asociación Internacional de desarrolladores de Juegos.

Actualmente, su trabajo se caracteriza por la alternancia entre dos grandes vocaciones: el desarrollo de videojuegos y la creación de cómics. En los últimos años, ha sacado a relucir su faceta de escritor sin dejar de lado su pasión por el universo "gamer", pues en el cómic se perciben claros matices narrativos y visuales que recuerdan a la atmósfera de los videojuegos.

En "Replay: Memorias de una familia", Mechner lleva a las viñetas, su historia personal y familiar. A través de tres líneas temporales profundamente entrelazadas, cuenta los relatos de supervivencia de su abuelo, combatiente en la primera guerra mundial y su padre quien vivió en la Francia ocupada por los nazis. Consciente de cómo las narraciones de sus antepasados había influido en su experiencia vital y profesional, Mechner decidió incluir su propia historia en el cómic. "La única forma de poder contar su historia, antes de que yo naciera, era contar antes la mía, la historia de un hijo de inmigrantes que había crecido escuchando los relatos de supervivencia de su padre y su abuelo", declaró el escritor.

El sello personal del autor consiste en un cuidadoso tratamiento de los hechos históricos. y reconoce haber tenido una clara influencia del escritor Alejandro Dumas cuyas historias combinan aventuras con un claro rigor histórico.

"Replay:Memorias de una familia" reescribe la historia de tres generaciones marcadas por la guerra, el exilio y la búsqueda de un nuevo hogar. A través de diarios y escenas entrelazadas en el tiempo , Jordan Mechner realiza un viaje intimo que aúna memoria personal, historia europea y su gran pasión por los videojuegos.