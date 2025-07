"Lo mejor de la música es poder seguir tocando", dice Toquinho

Toquinho es, por ejemplo, el compositor de canciones tan inmortales como "Aquarela". La escribió en los primeros ochenta. Ya para entonces el músico brasileño que actúa mañana viernes en el auditorio del Centro Niemeyer (20.30 horas) empezaba a ser un clásico. No era muy normal ya haber trabajado mano a mano con Chico Buarque o Baden Powell o Vinicius de Moraes. Con este, por ejemplo, cantó aquello de "En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo / y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. / ni los árboles nunca podrán ocultar el camino / de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino". Así, pero en un portugués original. Así que sí, con este bagaje de décadas a sus espaldas, el clásico paulista vuelve a los escenarios para celebrar "60 años de carrera". Lo hará con Camilla Faustino, que le acompaña desde hace algunos años. Así que sí, así es como se entiende que diga a LA NUEVA ESPAÑA que "lo mejor de la música es poder seguir tocándola". Y en eso está, el brasileño inmortal.

Una de las características principales de la carrera musical de Toquinho es su afán por no trabajar en soledad. No hace mucho, por ejemplo, grabó con C. Tangana "Comerte entera". Y de ese trabajo en común cuenta al otro lado del teléfono por ejemplo: "A lo largo de estos años he conocido a mucha gente importante de la otra generación distinta de la mía. Trabajé mucho con ellos, en la vida, en la música, pero siempre seguí tocando, siempre seguí haciendo eso que me gusta hasta hoy. Y C. Tangana es una otra experiencia mía en este sentido: es música y a mí me gusta la música", señala y luego añade: "Yo toqué con el músicao jazzista Sadao Watanabe, que es japonés, con tantos otros cantores de otra tendencia. Y C. Tangana se suma a esta lista". Y así es como concluye: "Me gustó mucho la experiencia con C. Tangana y me gustó mucho el resultado. Yo creo que hablé para una generación que está ahí, para los jóvenes, tocando con ellos".

Las entradas para el concierto de la leyenda musical brasileña están a la venta.