Sanderson confiesa en Avilés: "Mis jefes en el hotel me dejaban escribir en el mostrador de recepción porque el que estuvo antes que yo solo dormía en el sofá""

“A menos que seas Brandon Sanderson, no puedes hacer una vida completa como escritor”. Esto se lo dijo la escritora norteamericana Barbara Hambly, precisamente, a Emily Sanderson, la esposa del creador del universo Cosmere, que fue la que se encargó de dirigir una de las actividades principales del Festival Celsius 232 de este año: el encuentro sideral de dos de las grandes estrellas principales de la fantasía del siglo XXI. Sanderson, sin embargo, aclaró: “Antes de ser escritor, trabajé en un hotel. Y ese es el único trabajo productivo que he tenido. Fui recepcionista porque pensé que podía escribir libros mientras estaba en el trabajo y ellos, mis jefes, me dejaban porque el tipo que había antes de yo solo dormía en el sofá. Así que piensan: ‘Si estás escribiendo libros, al menos estarás ahí, para atender a los vengan y necesiten toallas o lo que sea’”. Y después de eso, apuntaló: “Y así escribí un montón de libros en ese ordenador del mostrador de recepción”, apostilló.

O sea, un recepcionista de hotel con ganas de contar historias y una profesora de Historia cargada de historias. Hambley, por ejemplo, fue monitora de kárate… Ahí donde la ven. De guajas de 13 años. “Siempre he tenido otros trabajos”, confesó la novelista en los momentos previos de una conversación recibida entre aplausos que ya está en los anales de las actividades culturales organizadas en Avilés. Como un concierto de los “Rolling Stones”, pero en plan literario. Ni Kevin Spacey y Joan Manuel Serrat en el momento de la inauguración del Niemeyer: Sanderson y Hambly mano a mano.

“Toda esta conversación la vamos a hacer en inglés, pero si tenéis alguna pregunta que necesita ser traducida, estoy aquí: hablo un poquito español”, sustanció la señora Sanderson al personal que llenó hasta la bandera el auditorio de la Casa de Cultura: setecientas personas acomodadas y cientos más en la puerta del parque de Ferrera con un palmo de narices. Emily Sanderson, aparte de eso, de esposa, es la vicepresidenta de Dragonsteel, que es la empresa que defiende los intereses del novelista que ha dado la vuelta a la normalidad estival avilesina.

De no haber sido escritor

Emily Sanderson preguntó a los dos combatientes de la palabra qué habrían hecho de no haberse dedicado a escribir y Hambley fue al grano: “Morirme”. Luego, se detuvo a pensar: “Me gusta enseñar, pero el problema es que lo único que me suele enseñar es la escritura creativa. Probablemente no sería una buena profesora de escritura creativa. Intenté obtener un trabajo como profesora de escritura creativa y la administración del colegio me dijo: ‘Oh, no tienes un Máster. Y yo dije, he publicado 60 libros. Mira, no tienes un Máster y así que no podemos contratarte como profesora de escritura creativa’”, se lamentó Hambley que, sin embargo, terminó enseñando Historia (se ha retirado hace dos años). “Estudié Historia y me dicen: ‘Oh, ¿quieres enseñar Historia?’ ‘¡Sí!’ Estamos riendo, pero es un problema serio con los universitarios americanos”, advirtió Hambley.

Emily Sanderson, Brandon Snderson y Barbara Hambly, esta mañana, en el auditorio de la Casa de Cultura / Miki López

La presentadora llevó la conversación entonces por el tiempo invertido para escribir. “Hago alrededor de 2.500 palabras al día cuando estoy escribiendo”, respondió su marido. “Si estoy escribiendo un libro de 100.000 palabras, por tanto tardaré cincuenta días en acabarlo”, añadió Sanderson. “Sucede, sin embargo, que hago entre 7.000 a 10.000 palabras por día de revisión”.

Hambly, por su lado, explicó que publica “un libro cada nueve meses, o sea, tres cada dos años”. “Me dicen que tengo que entregar un libro de 80.000 o 90.000 palabras y para ello tengo nueve meses”, apuntó la novelista. “Luego hay una revisión muy pesada y el resto es solo la limpieza. A veces, me siento un poco atrapada por el tiempo en las revisiones, pero tengo un excelente editor”, apostilló.

Otra de las cuestiones que Emily Sanderson repasó durante el encuentro sideral fue el traspaso de las personas de la realidad a la pura ficción. Hambly respondió rauda: “Depende de qué tipo de personaje son. Muchas veces estoy buscando un conflicto. Estoy buscando conocer a alguien que tenga un conflicto interesante y luego digo: ‘¡Oh! ¡Eso es interesante! Tengo amigos en el ejército que también son médicos, médicos militares’. Y digo: ‘¡Eso es tan interesante! Estás preparado para matar y para curarse al mismo tiempo. Hay un conflicto. No se trata de un intercambio uno a uno. Esta persona me inspiró con un conflicto con un conflicto que he desarrollado en este personaje”, apostilló la novelista. “Una de mis amigas queridas antes de que nos volviéramos muy viejas fue una mujer extremadamente hermosa que no creía que era hermosa, así que pasaba el rato poniéndose su maquillaje cuando queríamos ir a algún lugar. Siempre estaba como tres horas de la noche porque no creía que era hermosa. Así que he usado esa característica. En varios de mis libros uso a un hombre que fue mi amor por muchos años, un amigo responsable, que era un policía. Así que cuando necesitaba un policía, frecuentemente era mi amigo Alan. Escribí un libro llamado ‘The Bride of the Rat God’, que era sobre una estrella que estaba siendo perseguida por un demonio de ratas gigante de Manchuria que solo se veía al lado de sus tres hijos. Y... usé a mis pequeños como modelos.”

Sanderson explicó también cuál es momento en que siente mayor dificultad para escribir de tal modo que no dudó cuando respondió: “Estar de gira”. Y luego se explayó: “Cuando estoy emocionalmente cansado, hablando y interactuando, es difícil escribir. Estar físicamente cansado es una cosa buena; estar mentalmente cansado es difícil”. Pero es un asunto este que va a tratar de solventar en los períodos de encierro en su habitación de hotel. Avilés es un lugar como otro cualquiera para dar vida a la literatura de bien.