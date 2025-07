El Celsius lo llena todo en Avilés (y no es solo Sanderson): hoteleres, cafeterías y restaurantes, hasta la bandera

La decimotercera edición del Festival Celsius 232 se perfila como una de las más multitudinarias hasta la fecha, impulsada por la presencia de autores de renombre internacional como Brandon Sanderson y Joe Abercrombie, auténticos referentes en el género de fantasía. Pero más allá de las presentaciones, firmas de libros y coloquios literarios, hay una transformación palpable que se repite cada mes de julio: aquella experimentada por el sector servicios avilesino. La ciudad se convierte así no solo en el epicentro del género fantástico en Europa, sino también en un motor económico estacional para decenas de negocios locales.

David Franqueira, propietario del Filan, Bombé y Piazza Café, reconoce que la afluencia de público durante la semana del festival ha crecido notablemente: "Estamos viendo una gran escalada en la demanda". El impacto económico es evidente no solo en hostelería y hotelería, sino también en comercios y otros servicios. "La gente que viene al Celsius gasta en la ciudad, y eso se nota mucho", explica.

El fenómeno Celsius no solo dinamiza la hostelería, sino que llena prácticamente todos los hoteles de Avilés. Uno de los casos más representativos es el del Hotel Palacio de Avilés affiliated by Meliá, donde la ocupación durante el festival alcanza el cien por ciento. Lidia Cabrero, representante del hotel, destaca la fidelidad del público: "Todos los años llegamos al aforo máximo. De hecho, si el Celsius termina un sábado, ese mismo día ya tenemos clientes que reservan para la edición del año siguiente. Hay quien no se lo quiere perder bajo ningún concepto".

Clientes que repiten

Silvia Rubio, del hotel 40 Nudos, afirma que disponen de tarifas pactadas para los días del festival y mantienen una fiel plantilla de humedades que asisten al evento. "Estamos llenos, los cliente repiten año tras año", declara.

El evento se ha consolidado como un referente cultural de primer nivel, capaz de posicionar a Avilés en el mapa turístico nacional e internacional. La ciudad se convierten un lugar de peregrinaje literario, pero también en un escaparate de su gastronomía, su oferta de ocio y su hospitalidad. En resumen, el Festival Celsius 232 no solo deja una profunda huella cultural, sino también un notable impulso económico para el sector servicios. Hosteleros, comerciantes y hoteleros coinciden en que su impacto es positivo, aunque también plantean retos como la escasez de personal que deben ser abordados para seguir creciendo sin perder calidad.

El objetivo de crecer

"El objetivo no es crecer tanto en ocupación, que ya casi llegamos al límite, sino intentar incrementa el precio medio respecto a veranos anteriores", declaraba recientemente en las páginas de este diario Daniel Rodríguez, director del hotel URH Zen Balagares y presidente del Avilés Club de Empresas. La ciudad suma actualmente, según el portal "Meeting Land", 1.148 plazas hoteleras. A estas habría que añadir las plazas existentes en viviendas vacaciones y de uso turístico.

Y estos días, a cuenta del festival Celsius, son un bien escaso. El ir y venir de maletas, la actividad del sector del taxi, el volumen de clientes que reciben los hoteles y la hostelería del centro evidencian que no es un momento cualquiera. El Celsius se ha convertido ya en un momento "excepcional" para el sector servicios. El gremio hotelero confirma un verano con reservas por encima del 90 por ciento de forma sostenida. El optimismo del sector hotelero en esta campaña de vacaciones estivales es claro. Y si, de por medio, suman una cita como el Celsius la proyección tiende a ser óptima.