El fenómeno Abercrombie inunda Avilés

El festival Celsius recibió con una gran ovación a Joe Abercrombie, el maestro de la fantasía oscura que se consolida como uno de los grandes referentes del género a nivel mundial. El autor, se sumerge en un nuevo proyecto tras haber alcanzado el éxito con "La era de la locura" y "La primera ley". Si bien los personajes de estas obras le han acompañado durante mucho tiempo, Abercrombie se dispone a crear un nuevo mundo de fantasía motivado por su impulso creativo y la necesidad de ofrecer algo nuevo a su fiel público, sin que todo ello suponga renunicar a su esencia. "Se trata de un mecanismo para que los lectores sintan lo mismo sin que esto implique repetirse", exclama. Así nace "Los diablos", la pimera obra de su última triología. Con ella abre las puertas a una Europa medieval alternativa, donde los monstruos ostentan un papel protagonista.

En este mágico contexto, la Iglesia busca evitar el colapso político y espiritual del continente a manos de una invasion élfica. Con el papa siendo apenas una niña de 10 años, las autoridades eclesiásticas recurren a crear "La Capilla de la Santa Conveniencia", un grupo de antihéroes, conformado por ex -crimianles, criaturas monstruosas y practicantes de magia negra. Su misión es prácticamente suicida, pues deben escoltar a una joven ladrona, aspirante a heredar el trono de Troya, hasta dicha ciudad. Con este trabajo, Abercrombie se distancia de la creación de mundos complejos para centrarse en el desarrollo de los personajes y de sus hilos narrativos. "Visto que no quería enfocarme en la creación de un nuevo mundo, me pareció interesante ambientar la historia en la Europa medieval, en una imágen distorsionada del continente pero que resultase familiar". De esta manera, la realidad se introduce sutilmente en la obra, con diversas referencias que anclan el relato a un contexto reconocible para el lector.

Un sello caracterítsco de las novelas de Abercrombie, también presente en "Los Diablos", es su capacidAd para transformar a personajes imperfectos y con rasgos problemáticos en los autenticos héroes de la historia. "Siempre me ha llamado la atención que los personajes nunca poseen secuelas de lo vivido, no tienen cicatrices y se curan mágicamente. Desde mi primera novela con Sand dan Glokta, busco reflejar las consecuencias que han vivido los personajes, quienes a pesar de tener algún tipo de problema se sienten capaces de hacer lo que se propongan", declara. El autor se inclina por una apusta más humana, dónde los protagonistas no son inmunes a su pasado, sino que arrastran traumas de las experiencias vividas.

Esta misma retórica se traslada a los personajes femeninos, tradicionalmente relegados a un rol de sumisión y pureza en la ficicón. En palabras del escritor: " Estoy harto de personajes femeninosque son ejemplos de virtud y pureza, yo prefiero que las mujeres sean tan ambiciosas, tramposas y calculadoras como los hombres, es una representacion real del mundo que nos rodean y aporta riqueza a la fantasía".

A diferencia de otras obras del género, Abercrombie se aleja de desarollos predecibles donde el héroe es responsable de cambiar la historia. "Si se analiza la historia militar se ve que la inmensa mayoría de las batallas se acaban decantando hacia un lado u otro por errores de cálculo no por una valiente actuación de la caballería, quería mantener esto en el ritmo de la historia, el contar que las cosas suceden de manera aleatoria e imprevista".

Otro sello personal del autor consiste en la alternancia de puntos de vista, lo que le permite transmitir las emociones experimentadas por los diferentes personajes ante un mismo suceso e incluso deja espacio para el humor. Abercrombie afirma: "La acción muchas veces es aburrida, si cambias de personaje y punto de vista puedes emocionarte con ello y también incluir toques ingeniosos de humor".

La obra ya ha cautivado a directores de la talla de James Cameron, quien ha comprado los derechos de la novela para llevarla a la gran pantalla. Abercrombie será co-guionista de la película y trabajará mano a mano con una de las figuras más influyentes en el desarrollo de su carrera literaria. "Alien y Terminator tuvieoron un gran impacto en mí, tener la oprtunidad de trabajar con Cameron es algo extraordinario", afirma el escritor.

El autor se dirigió con un tono cercano y afable a un público fiel a la cita. Abercrombie, invitado al Celsius por novena vez, demuestra un afecto especial por Avilés, ciudad que incluso ha llegado a mencionar en su novela. "Creo que no hay ningún otro festival así en el mundo, la conexión que siento aquí con los lectores es única , es un sitio especial y me lo paso de maravilla. Jorge , Diego , Cristina y el resto del equipo crean algo único y ojalá dure por muchos años", exclamó el autor a modo de despedida.