"El periodismo que salvará este oficio es el de provincias", dice el novelista Javier Sierra

Javier Sierra (Teruel, 1971) es novelista –de mucho éxito: siete millones de ejemplares vendidos como si nada–, pero también es periodista. Ha vuelto al Celsius, a Avilés, y lo ha hecho, entre otras cosas, para hablar de lo último suyo –se llama "El plan maestro"–, pero también para hablar, por ejemplo, de las leyendas del ancho mar. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en uno de los salones del hotel Palacio de Avilés. Mientras se desarrolla la conversación, entra en escena Brandon Sanderson y su séquito. Y también una cámara de televisión. Y una intérprete. Pero eso va a ser luego.

-¿Uno triunfa cuando le ponen su nombre a la biblioteca de su pueblo?

-Le diría que absolutamente, sobre todo si en esa biblioteca es donde uno aprendió a leer, que es mi caso. Creo que ese es el mayor honor que he recibido, fíjese…

-Explíqueme, ¿cómo fue?

-¿Cómo nace eso? Mire, eso nace en 2007. Yo en esa época he conseguido que una de mis novelas entre en los libros más vendidos de los Estados Unidos – "La cena secreta"-, y empiezo a recibir ejemplares de mi obra traducida en todo el mundo. Ejemplares en coreano, en japonés, en alemán, en todos los idiomas. Y pienso que es una pena que ese material que me está llegando, que es universal, que ha convertido en universal mi literatura, solo esté en la estantería de mi casa. Así que pienso en donar todos esos libros a la que fue la biblioteca de mi infancia, donde yo, como te decía, prácticamente aprendí a leer.

-Porque tenía el carnet 8.

-Sí, exactamente. De la sección infantil, sí. Entonces, con esa nostalgia en la cabeza, decido contactar con la biblioteca y donarles todos esos libros y generar con ellos el compromiso de que cualquiera nueva edición, en cualquier idioma, cualquier nueva versión en audiolibro, audiovisual o del modo que sea, esté siempre en la biblioteca de Teruel. Y en 2019, o sea, muchos años ya más tarde, por consenso de los propios trabajadores de la dirección, elevan una petición al Ministerio de Cultura para que la biblioteca lleve mi nombre. Entonces estaba José Guirao de Ministro de Cultura, él no ve obstáculo, y hace una cosa que no se ha hecho nunca en España, y es que se ha dado nombre de un autor vivo a una biblioteca pública del Estado. Y desde entonces, la biblioteca funciona con mi nombre y con ese legado Javier Sierra, que es como llamamos a ese depósito, que se va modificando cada vez que llega una edición nueva. No solamente ediciones, también, por ejemplo, tesis doctorales. Este viernes [hoy], se va a leer en Camerún una tesis doctoral sobre "El ángel perdido", que es una de mis novelas. Bueno, pues esa tesis, una vez que se lea y se evalúe, va a estar en la biblioteca pública de Teruel.

-Mola eso todavía más ¿no?

-Mucho.

-Que haya un doctorando que haya elegido uno de sus libros…

-Ya hay varios.

-¿Pero Camerún?

-Sí, en Camerún es una cosa excepcional.

-Desde luego.

-Bueno, esto lo interpreto diciendo que, de alguna manera, la literatura que escribo conecta con preocupaciones que son universales. A mí no me extraña, de entrada, porque es verdad que mis novelas tratan siempre de resolver versiones de las tres grandes preguntas sobre las que se levanta el pensamiento humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Y eso vale lo mismo para Camerún que para México o para España.

-Estamos hablando de que empezó hace treinta años en esto de la literatura.

-Treinta años, sí, con mi primer libro.

-Antes era periodista.

-Sí.

-¿Sigue siéndolo?

-Sí. El periodismo nunca te deja. Nunca te deja ni está en el horizonte que te deje nunca. Si tú te acercas a las biografías de periodistas que después se convirtieron en escritores universales, y cito dos premios Nobel como García Márquez o como Mario Vargas Llosa, verás que ellos nunca dejaron de publicar artículos, siempre se asomaron a los medios. De alguna manera el periodismo es un campo de experimentación para la literatura, visto desde mi perspectiva. A veces un breve en LA NUEVA ESPAÑA esconde suficiente información implícita como para desarrollar una saga de novelas, pero hay que saber leerlo. Otra cosa que quiero decir, aprovechando que hablo con usted, es que, para mí, el periodismo que salvará este oficio es el de provincias. Los grandes medios de comunicación se han convertido en órganos de propaganda, pero donde todavía existe el periodismo, donde sales a la calle en busca de historias, es en periódicos como el suyo. Como el suyo, como el "Diario de Teruel".

-Imagino que no esperaba que aquel primer libro de hace treinta años iba a ser un éxito.

-A ver, yo tengo dos primeros libros. Un primer libro que se publicó en diciembre de 1995, estamos cerca del 30 aniversario, que es "Roswell, secreto de estado". En realidad es un ensayo periodístico, un reportaje, sobre un incidente que tuvo lugar en Nuevo México en 1947 de la supuesta caída de un platillo volante allí. Y luego mi primera novela se publica tres años más tarde, en 1998, que es "La Dama Azul", que es la historia de una monja de clausura que decían que estaba en dos sitios a la vez: en su convento en Soria y a 10.000 kilómetros de distancia: en Nuevo México, Arizona y Texas. Ambos libros navegaban contracorriente. Es decir, los libros de ovnis, entre comillas, no eran un éxito comercial, ni muchísimo menos, y no le digo ya las historias de monjas del Barroco. Eso no tenía un hueco en las estanterías de las librerías. Y, sin embargo, contracorriente, ambos libros se convirtieron en un éxito. A mí eso me dio una pauta: ser fiel a mi propia voz.