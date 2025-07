Los técnicos no ven riesgo en la grieta que llevó a cerrar parte del paseo de Arnao

"Los ruidos en este tipo de grietas son habituales y no implica un avance de las mismas", defendió ayer el geólogo que acompañó a responsables de Obras del Ayuntamiento de Castrillón en su visita a la explanada de Arnao, tras el cierre y balizamiento de la zona después del aviso de un vecino de la zona alertando al 112 Asturias de que se había escuchado "un ruido fuerte" junto a la grieta del terreno. Tras una inspección visual descartó que se hubiera producido una variación en la misma desde los resultados del informe que la empresa Ingenort presentó en mayo de este año.

Así todo, desde el área de Obras ya se ha solicitado presupuesto para la realización de un nuevo estudio "en profundidad". Personal de Sadim visitó ayer también las galerías del Museo de la Mina de Arnao y pudieron comprobar que el espacio museístico no está afectado por el hundimiento que presenta desde hace meses la explanada. El área de Obras prepara ahora un informe a partir del que se determinará si se retira el balizamiento de una parte del arenal de Arnao, ordenado de forma preventiva este miércoles.

Estudio de detalle

La concejala de Gobernanza y portavoz del Gobierno, Nuria González-Nuevo, certificó que tras las primeras inspecciones no se ha apreciado que se haya agravado la grieta ni hay ningún desprendimiento importante. Como medidas de prevención, se ha procedido al citado balizado a la espera de un estudio detalle.

"Se está trabajando en las propuestas del informe que se hizo en mayo. Esperamos que un enclave tan significativo y con gran vínculo emocional para muchos castrillonenses como Arnao no se vea dañado", aseveró González-Nuevo. Mientras, desde los grupos de la oposición atribuyeron ayer a una "gestión que prioriza las excusas frente a las soluciones" el hecho de que, pese a contar con informes desde 2022 no se haya priorizado "una actuación urgente".

Competencia municipal

Desde IU, la concejal Mar González recordó que el informe de la Dirección General del Agua, de mayo pasado, pone sobre la mesa que las competencias sobre estas infraestructuras son "exclusivamente municipales". Y aclaró la edil de IU que tanto la empresa Azsa, "que se ha desmarcado de cualquier responsabilidad sobre el deterioro de la zona", como la respuesta recibida desde el Principado no pueden derivar en la "inacción" del gobierno local. "Lo primero es garantizar la seguridad e integridad del paseo de Arnao", subrayó González , "no valen excusas", advirtió al tiempo que reprochó que no se hubiera destinado ninguna partida para la reparación del muro e "intervenir en la contención del daño".

En la misma línea, el portavoz del PSOE, Iván López , exigió al gobierno "que actúe de inmediato y que abandone su actitud pasiva". Aludió asimismo al informe solicitado en 2022 que recomendaba un estudio geotécnico de la zona como medida preventiva. "Desde que el PP asumió el gobierno no se ha tomado ninguna medida", dijo sobre los problemas estructurales en Arnao. "Exigimos que dejen de actuar a remolque de los acontecimientos, no se puede gestionar un concejo esperando que las cosas caigan", abundó antes de reclamar que se retome el estudio geotécnico y que se complemente con las actuaciones necesarias.

Obras de inmediato

En las filas de Vox se muestran igualmente "preocupados" por las grietas de Arnao "que parece que siguen aumentando con el paso del tiempo". Recuerdan que el asunto implica a varias administraciones y que desde el Ayuntamiento se está poniendo el foco sobre el problema. Su portavoz, Rafael González, planteó que Demarcación de Costas, la Dirección de Aguas y la empresa Azsa deben ponerse de acuerdo para acometer "de inmediato" las obras.

"Estaremos expectantes para preservar una de nuestras joyas", indicó González, convencido de que este problema "servirá de punta de lanza" a los grupos de la izquierda "para conseguir rédito político".

Un grupo de bañistas, cerca de la zona balizada en la playa de Arnao. / Miki López

Los bañistas piden recuperar el espacio 'robado' a la playa

Marcos Rodríguez, socorrista en la playa de Arnao es contundente: «Llevo toda la vida viendo esas grietas», dice sobre los últimos acontecimientos que han llevado a cerrar parte de la explanada y el acceso al arenal. «Hace tiempo se echó cemento, pero solo eso», expresó en tono preocupado por el riesgo que existe en la zona tras el episodio de esta semana después de la llamada de un ciudadano al 112 alertando de «un fuerte ruido» en la zona de la grieta. Los bañistas, por su lado, piden recuperar el espacio cerrado del arenal tras una intervención lo más rápida posible.

Es visible que, cerca del Museo de la Mina de Arnao, en el paseo marítimo, está hundido el pavimento de la explanada próxima al acantilado que precede a la playa. Un proceso muy lento que lleva sucediendo aproximadamente tres años, según coinciden los vecinos. «Hubiera sido mejor intervenir primero o una vez terminase el verano», opina Jorge Alonso, vecino que diariamente acude a esa playa. Pese a los carteles de «prohibido el paso, peligro de desprendimiento», algunos castrillonenses explican que llevaban años advirtiendo de los desperfectos del paseo marítimo. «Ayer [por el miércoles], aproximadamente, a las 14.30 la Policía hizo el desalojo», añadió Alonso, mientras que varios usuarios disfrutaban en la arena todavía sin señalizar.

Otros habituales como es el caso de Aída Rodríguez, que todos los veranos disfruta de la característica playa, no conocían el estado de la acera previamente al vallado, ni posteriormente. «Siempre hago mis paseos por la orilla y no sabía nada», expresó al salir del arenal por el paso que no estaba restringido, una escalera desde donde no se aprecia el encintado policial. «Cuando hay mucha gente se necesita espacio, a ver si se vuelve a recuperar rápido», concluyó la usuaria preocupada por la situación de su playa de referencia. «Están cerrados los accesos de la zona Oeste, allí no se puede ni pasar, ni poner toalla, pero sí pasear por la orilla», informó Marcos Rodríguez, experimentado socorrista mientras esperaba materiales para señalizar correctamente la zona.

El personal de Salvamento coincide en que hubo un desprendimiento en la pared sobre la que está construido el paseo dañado, aproximadamente hace tres años, y que el Ayuntamiento estaba al tanto del hundimiento del ladrillo. Ana Belén García, de Avilés, que paseaba este jueves siguiendo la ruta Arnao a Santa María con su perro, explicó: «Hacía que no veníamos tres meses y no nos habíamos fijado nunca en el hundimiento de la acera, pero se nota que eso no fue de un día para otro». Aunque se conocen informes técnicos previos del lugar y remodelaciones, todavía no se han concretado los daños estructurales y las causas oficiales.

Por el momento, hay quien teme por un posible derrumbe, después de que, en la tarde del 16 de julio, un usuario escuchara en la zona un ruido fuerte, que tras la comprobación del personal de Obras, la Policía Local decidió colocar balizas para señalar y advertir de la zona en peligro Pero, cuando la marea subió, los socorristas retiraron las balizas.