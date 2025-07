Vallan la escollera para mejorar la seguridad en El Cabañón

Los trabajos para la mejora del barrio de El Cabañón finalizan con la instalación de una valla que protege la zona de la escollera del margen izquierda del río Alvares. "No sólo tiene una función estética, sino de seguridad, mejorando lo que había antes de hacer la escollera. No la reponemos, la ponemos. Es un ejemplo de cómo escuchamos a los vecinos. Y estas pequeñas cuestiones que no parecen importantes, sí que lo son", explicó el Alcalde de Corvera, Iván Fernández, tras finalizar el proyecto que sumaba 65.000 euros y en el que el Ayuntamiento de Corvera a invertido 4.100 euros para la valla. La escogida está compuesta por troncos redondos de madera para que el elemento de seguridad no desentone con el entorno natural. La inversión , para la valla de 45 metros, ha sido financiada con los recursos del concejo.

La remodelación se puso en marcha después de varias Asambleas Abiertas en las que los vecinos, de uno de los barrios más emblemáticos de Cancienes, manifestaron su malestar al alcalde sobre los aspectos descuidados en la zona. Entre sus peticiones destaca el asfaltado de calles y de carreteras, construcción de un muro de escollera, renovación de todo el sistema alumbrado o la limpieza del Arroyo Mariana.

Renovar el sistema de alumbrado ha supuesto un ahorro de consumo de 500 euros de gasto anual. Antes el importe anual a pagar ascendía a 1.500 euros, ahora, con 90 luminarias nuevas, asciende a 1.000. Otra noticia favorable de la reforma del barrio es que tras la limpieza del Arroyo Mariana, con los medios del ayuntamiento, se incorporará al convenio ya firmado con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Refleja nuestro compromiso con el barrió", ha concluido el alcalde.