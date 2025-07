Alvaro Benito, vocalista de "Pignoise": "Se está perdiendo el romanticismo de la música"

En 2002, Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid comenzó a componer canciones, convaleciente de una lesión que le apartó de su carrera. Con un compañero de su residencia, Pablo Alonso, comenzó a experimentar con la guitarra, y junto a Héctor Polo, al bajo, fraguaron "Pignoise". Benito, vocalista y letrista del grupo, conversa con LA NUEVA ESPAÑA cuando acaban de lanzar el single "Las promesas que se van", el segundo adelanto de su próximo disco. El 8 de agosto estará en Luanco al Mar en concierto.

¿Emocionados con su concierto en Luanco?

Tenemos un vínculo muy estrecho con Asturias. Pablo es nacido en Gijón y criado en Avilés. Siempre nos han tratado muy bien y con el paso de los años hemos hecho muchos amigos. Nos gusta mucho la idiosincrasia asturiana: se come muy bien, nos cuidan muy bien, es gente muy amable y nos reciben con los brazos abiertos.

¿Alguna sorpresa preparada?

Vamos a tocar las canciones que siempre deben sonar en un concierto de "Pignoise", más las nuevas. Seguramente tocaremos los dos singles de anticipo al disco: "Atardecer" y "Las promesas que se van".

"Las promesas que se van" habla del paso del tiempo, la sinceridad, dejar atrás lo que ya no va a volver...

Va de la aceptación, de las pequeñas decepciones del día a día, de las grandes decepciones que te va dejando la vida. La aceptación de que lo malo sucede. Yo escribo muchas canciones cuando vamos a sacar disco nuevo y, luego, me cuesta volver al momento en el que estaba escribiendo esa letra. Escucho la canción terminada y, a veces, me evoca pensamientos muy diferentes. Además, para cada uno significa una cosa. Eso es lo bonito de las canciones, que en función del momento de tu vida lo interpretas de una manera u otra y lo haces tuyo.

¿Cuándo lanzarán el disco?

Antes de Navidades, para diciembre está previsto. En septiembre sacaremos otro adelanto, otro para octubre, en noviembre otro y luego, ya con el disco, el quinto single.

Después de 21 años en los escenarios y siendo pioneros en el pop punk, ¿cómo viven el lanzamiento de un disco?

Es un reto. Cuando llevas tantos años haciendo canciones cada vez es más difícil sorprenderte a ti mismo y a la gente que te escucha, que tenga coherencia con lo que has hecho antes, pero que no se parezca, no repetir fórmulas. A la vez, tiene que seguir sonando a "Pignoise". Hay que dedicarle mucho tiempo a la composición, para que un disco nuevo me seduzca a mí primero. Con este disco me he quedado muy satisfecho. El tiempo dirá. Soy consciente de que no vamos a competir con el éxito del pasado, porque no es posible que una canción de ahora tenga la trascendencia de "Te entiendo", "Todo me da igual" o "Nada que perder". Era otro mundo otro momento, sonábamos en la radio.

¿Cuánto tiempo les ha llevado construir el disco?

Yo soy como muy hormiguita a la hora de componer, poco a poco, pero de enero abril me he metido bastante paliza para terminar el disco. Había más de 90 canciones maquetadas para este disco. Está feo que lo diga el propio artista, pero estoy muy contento del resultado y creo que es un repertorio buenísimo.

¿Cómo surgió la idea de hacer un vinilo exclusivo?

Intento premiar al fan, porque a mí como fan me gusta tener discos exclusivos de los grupos que sigo. Esta vez nos lo hemos podido permitir y creo que es algo muy guay para los que nos siguen. También para los que siguen comprando formato físico, en un momento en el que se está perdiendo el romanticismo de la música; parece que solo se escucha en "streaming".

Su proyecto en solitario, "Chicle", ¿dejará en segundo plano a "Pignoise"?

-Desarrollar un proyecto de cero es muy difícil. Con "Chicle" estamos dando nuestros primeros pasos, quién sabe lo que pasará dentro de cinco años. Tampoco parte con una ambición clara, aunque si se hace grande genial, perfecto, pero con calma. Ya veremos. Son conceptos diferentes a nivel musical. No he dejado una cosa para hacer lo otra, sino que tenía ganas de expresarme de una forma diferente a nivel artístico y no estar toda la vida en el mismo proceso. El cuerpo te pide hacer cosas diferentes y lo que me pidió a mí como compositor fue "Chicle". "Pignoise" seguirá siempre.