Un cóctel de telas de fantasía y mucho maquillaje: así es la trastienda del Celsius de Avilés

Las calles y terrazas de Avilés se llenan estos días de nacionales y extranjeros que sucumben a los grandes maestros de la literatura fantástica. La significativa afluencia de asistentes al Festival Celsius repercute positivamente en la actividad económica. Hoteles y restaurantes afrontan un significativo aumento de la demanda y uno de ellos es el hotel Palacio de Avilés, cuartel general de los autores y de la propia organización, que ha sabido adaptarse a los gustos de sus actuales huéspedes con una original carta de cócteles. En su oferta para disfrutar de los momentos de asueto entre firma y firma de autores, se incluye una variada selección de bebidas inspiradas en los grandes escritores del género .

Un cóctel de telas de fantasía y mucho maquillaje

Los cócteles, pretenden trasladar al consumidor a la atmósfera de "best sellers" Charlaine Harris, Holly Black , Casandra Clare, y Jay Kristoff. Pero no son los únicos autores que ponen nombre a las especialidades. El más popular es la bebida que rinde homenaje a Brandon Sanderson, inspirado en su obra "El archivo de las tormentas", y que evoca la frescura y el misterio de sus universos. La base de este mojito sin alcohol aporta una energía vibrante que recuerda a "Rosha", mientras que la clara de huevo incorpora una textura etérea que simula "Las brumas de Scadrial" de los universos de Sanderson.

Pero no solo de cócteles disfrutan los aficionados del género fantástico, la ciencia ficción y el terror. Ayer, la modista profesional, Shiroki —su nombre de cosplayer—, impartió una charla sobre "¿Y cómo empiezo en el cosplay? Guía práctica de cómo no sufrir tanto en el intento". Con el cosplay de "Akelarre Omega", de Sofía Sanz, autora que acompañaba a la modista, la atelier de novias, explicó: "Llevo desde el 2010 haciendo cosplay y soy costurera profesional". Pero, ¿qué es el cosplay? Es una forma de vestir que tuvo su origen en los setenta en Japón. Se originó en el Salón del Manga en Odaiba, Tokio. Allí algunos grupos participantes comenzaron a disfrazarse de sus personajes favoritos de anime, manga o cómics. Acabó convirtiéndose en un fenómeno internacional.

"Estoy empezando el tema de los cosplay quería aprender. No la conocía, pero me ha ayudado mucho", explicó Laia Bassa. La costurera proporcionó una serie de consejos para aquellos que quieran iniciarse en el arte del cosplay, que es la confección hecha a mano del disfraz. Estudiar los rasgos del personaje del manga o anime en el que inspirarse, planificar con tiempo, crear o conseguir bocetos, son algunas de los consejos que la profesional de sus propuestas. Y su clave para conseguir un cosplay perfecto: "Todo es válido, cada persona tiene unas condiciones distintas y físicos distintos". El presupuesto o la idea del proyecto incluye en el resultado y esto, para la modista, no es un problema.

"La búsqueda en Internet es el primer paso" y dependiendo de si, uno mira el manga o el anime, el traje será de una forma u otra. "Poned atención en la compra de las telas. Yo voy a lo más barato que encuentro dentro de lo que quiero y necesito", dijo Shiroki. Es importante el estampado, la calidad y también los tejidos. Además, todos los materiales tienen su sentido: "Para conseguir vuelo para un disfraz de princesa es mejor el poliester". Los asistentes repararon también en los complementos. Para componer un traje para el personaje Szeth, de "El archivo de las tormentas", la espada es parte del disfraz, ya que algunos practican esgrima escénica. "Que no os de miedo a equivocaros, aunque tengáis que desecharlo, se pueden reutilizar partes. Probad cómo se comportan las materiales", aconsejó la costurera. Entre los asistentes María Cáceres expresó que los "tips" de la modista fueron "una buena ayuda".