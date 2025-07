Marina Oviaño, microbióloga avilesina: “Hay enfermedades con menos casos que tienen un gran impacto en las familias; es importante que se siga investigando”

Marina Oviaño García (Avilés, 1987) es química, especialista sanitaria en Microbiología Clínica y doctora en Ciencias de la Salud. Tuvo diversos contratos –"Río Hortega" y "Juan Rodés"– como investigadora clínica del Sistema Nacional de Salud, pero actualmente ejerce como facultativa especialista en Microbiología. Oviaño lidera ahora un proyecto en el Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña (INIBIC) que ha sido reconocido por la Fundación Mutua Madrileña en la categoría de enfermedades raras que se manifiestan en la infancia. Es madre de dos hijos y un tercero que está en camino.

Hizo Químicas en la Universidad de Oviedo y actualmente trabaja en el laboratorio de Microbiología del Hospital de La Coruña. ¿Cuándo supo que lo suyo era la investigación científica?

Pues lo cierto es que siempre me atrajo la investigación y pensé en hacer un doctorado en la Universidad cuando terminé, pero también sentía bastante pasión por la medicina y pensé que sería interesante continuar mi carrera más vinculada al ámbito médico. Por eso hice la especialidad de Microbiología Clínica. Tuve la suerte de poder hacerla en La Coruña, que es uno de los servicios de Microbiología más importantes de España y, además, es un servicio muy investigador y con muchas posibilidades para investigar gracias a nuestro jefe, el doctor Germán Bou. Gracias a esto, pude continuar con la investigación simultáneamente mientras me formaba como especialista. Y bueno... mis ganas han continuado hasta el día de hoy y espero que sigan.

Pese a su juventud ha liderado y participado en distintos proyectos científicos. Trabajó, por ejemplo, en la resistencia a los antibióticos…

La resistencia a los antibióticos es una de las líneas de trabajo clásicas y de referencia en nuestro servicio. Lógicamente, mis inicios en investigación han estado vinculados a esta línea y lo cierto es que continúo trabajando en ella. Sin embargo, a raíz de mi trabajo también me he interesado por otros campos y me he atrevido a abrir otras líneas que también son interesantes y tienen un gran campo de actuación. Pero sí, es obvio que la resistencia a los antibióticos es un tema de trabajo apasionante y con grandes retos para el futuro.

Ahora tiene entre manos un nuevo trabajo que pasa por investigar una bacteria en heces, una bacteria infantil. ¿En qué consiste concretamente?

Lo que vamos a intentar en este proyecto es mejorar el diagnóstico microbiológico de una bacteria, Escherichia coli, que se encuentra en las heces y que en ocasiones puede portar unas toxinas conocidas como shiga toxinas. Desencadenan el conocido como síndrome hemolítico urémico, que afecta fundamentalmente a los niños, pero que también puede afectar a personas de cualquier edad. Tenemos pocos casos de esta enfermedad, por lo que se considera una enfermedad rara. Sin embargo, estoy segura de que, al mejorar el diagnóstico, vamos a encontrarnos con una prevalencia mucho mayor de bacterias portadoras de toxinas de las que nos imaginábamos.

El trabajo ha sido reconocido por la Fundación Mutua Madrileña

A partir de aquí tuve la oportunidad de participar en esta propuesta que hace la Fundación Mutua Madrileña, que apoya las iniciativas alrededor de la temática de enfermedades raras y para mí es un impulso a este proyecto. Sin financiación es muy difícil o imposible llevar a cabo nuestras ideas, porque los costes asociados son muy importantes. Así que vamos a intentar aprovechar al máximo esta ayuda y sacar el mayor rendimiento de ella.

¿En qué se traduce exactamente el apoyo de Mutua Madrileña?

El apoyo de la Fundación Mutua Madrileña es fundamental, porque ya digo que sin financiación no podemos continuar haciendo investigación. El sistema público en sí financia proyectos a través del Instituto de Salud Carlos III, pero la financiación es deficitaria. Además, puedes aplicar a proyectos cada tres años, pero la competencia es muy grande y esto se queda corto si además tienes abiertas varias líneas de investigación.

¿En qué fase de la investigación están en este momento?

Ahora mismo estamos arrancando. Es cierto que llevo un tiempo aproximándome al trabajo alrededor de esta temática, pero contar con financiación suficiente es fundamental para poder pagar los ensayos, al personal... Así que vamos a ponernos a ello estos próximos años y esperamos tener resultados aplicables y que mejoren la vida de las personas.

Su proyecto, comentaba, está ligado al campo de las enfermedades raras. ¿Considera necesarios más trabajos de investigación dedicados a estas personas con patología infrecuente?

Sí, es fundamental invertir en salud. El sistema establece unas líneas prioritarias de trabajo alrededor de los temas de salud que tienen un mayor impacto en la sociedad actual, pero, claro, ahí dejamos fuera mucha patología que también tiene un gran impacto en la salud de las personas, aunque no sean enfermedades mayoritarias. Es verdad que, en infecciosas, por ejemplo, se está haciendo un gran esfuerzo en inversión pública alrededor de la temática de la resistencia a los antibióticos y en otras líneas de investigación en salud, como pueden ser el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas. Pero hay otras enfermedades que, aunque cursen con menos casos, tienen un gran impacto en las familias y es muy importante para ellas que se siga investigando. Nuestro propósito es mejorar el sistema de bienestar y no debemos dejar a nadie atrás. Por eso creo que estas iniciativas son muy interesantes.

La investigación es cara. ¿Considera necesarias más colaboraciones público-privadas?

Yo particularmente soy una fiel defensora del sistema público sanitario y creo que es la única forma que tenemos de garantizar una salud pública de calidad y una asistencia médica para todo el mundo en igualdad de condiciones, independientemente de su nivel social y económico. En España somos un ejemplo por nuestra sanidad, tenemos grandísimos profesionales y hacemos muy buena investigación. Pero es cierto que los recursos públicos ahora mismo son limitados. Debemos mejorar, y espero que sigamos en esa línea. Pero ahora mismo el mecenazgo privado es muy importante porque nos permite complementar esa financiación deficitaria y llegar un poco más allá. Así que no puedo más que dar las gracias por esta ayuda.

Aunque avilesina, trabaja en Galicia desde hace años: ¿Cómo ve desde la comunidad vecina la sanidad y, más en su campo, el dinero y los recursos humanos y materiales que se dedican a la investigación sanitaria?

No puedo comparar con rigor porque no conozco en profundidad la sanidad en Asturias. A nivel de investigación, el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) ha conseguido la acreditación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que es un paso muy importante para entrar en como un gran competidor en todas las convocatorias de proyectos y recursos Humanos. Confío en que tengan mucha suerte, puedan atraer mucho talento y se hagan grandes investigaciones en Asturias, porque hay potencial para ello.

Si le pregunto por el panorama nacional...

El panorama nacional creo que es estupendo. Somos un país que saca mucho rendimiento a los pocos recursos que tenemos en investigación si lo comparamos con otros países de nuestro entorno europeo o incluso con Estados Unido. Lideramos propuestas de proyectos y lo hacemos con muy pocos medios. Espero que poco a poco esta dinámica vaya cambiando y se vaya reconociendo el valor de invertir en investigación.

¿Hay que cuidar más al científico?

Tenemos que cuidar más a los investigadores, invertir en darles condiciones dignas de trabajo. Hay mucho personal dedicado exclusivamente a la investigación con salarios muy bajos, creo que no dignos para la preparación y el esfuerzo que supone una carrera investigadora. Ese es uno de nuestros puntos más flacos. Por eso conseguimos que mucha gente se forme aquí y se forme muy bien, pero acaban emigrando a otros países a trabajar y a continuar su carrera profesional, y debemos intentar evitar esto a toda costa. Debemos invertir en investigación y en desarrollo para que haya un retorno de la inversión.

Es una mujer inquieta intelectualmente. ¿Qué retos se plantea a nivel laboral, a corto, medio y largo plazo?

Lo cierto es que no pienso demasiado a largo plazo. En ciencia es complicado. Ahora mismo, lo único que quiero es poder continuar trabajando, investigando, ir creciendo profesionalmente, avanzando en las líneas de investigación que tengo, tener un equipo que crezca conmigo y poder contribuir a que el sistema sanitario sea un poco mejor.