Avilés celebra la unión entre países celtas "en un momento histórico": así se ha vivido el primer día del Intercéltico en la ciudad

"En un mundo que cambia rápidamente, festivales como el Intercéltico nos recuerdan la importancia de preservar nuestras tradiciones, pero también de innovar y adaptarnos para que esa herencia siga viva". Con esa reflexión Adrián Barbón, presidente de Asturias, dio el pistoletazo de salida a una nueva edición del Intercéltico de Avilés, que cumple veintiocho años. Ayer, para su inauguración, tuvo lugar la entrega de los premios "Gausón", que reconocieron el trabajo de Juanjo Fernández, exconcejal de Cultura, y del Festival de Lorient, que estuvo representado por Jean Philippe Mauras, director. "Esto sirve para agradecer toda la colaboración que hemos tenido durante estos 28 años", comentó Juan Casas, presidente de la asociación Esbardu, organizadora de la cita local.

Uno de los primeros pasacalles del Intercéltico, ayer por la tarde.

Barbón destacó la importancia que tiene el Intercéltico para estrechar lazos entre los países celtas. "Es un privilegio contar con artistas que mantienen vivo el recuerdo de esa tradición, al tiempo que lo enriquecen con nuevas voces. El festival se ha convertido en un lugar donde la historia no es un ayer lejano, sino una fuerza que nos impulsa a entender quiénes somos y hacia dónde queremos caminar", sostuvo el socialista, quien aprovechó para lamentar la no aprobación de la oficialidad del asturiano y eo naviego. Eso sí, quiso ser positivo, recordando que la mayoría de la Junta General respaldó dicha idea.

Por su parte, Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, quiso ensalzar la oferta cultural de la ciudad. "No creo que haya ningún otro sitio que tenga una oferta tan amplia y diferente, por eso somos un ejemplo de turismo inteligente", señaló la regidora, quien recordó que este año el Intercéltico estrena un nuevo espacio para "llenar de cultura celta el casco histórico y que haya una mejor integración". "En un momento histórico como este hay que trabajar por la unión y poner en valor la buena convivencia que siempre hemos tenido en Avilés", sentenció.

"Es un premio muy especial para mí, como asturianista y defensor de la llingua siempre he sentido este festival como propio", aseguró Juanjo Fernández, exconcejal de Cultura y galardonado en la categoría individual, que recordó los inicios del Intercéltico, donde el ya formaba parte. "No ha sido un camino de rosas, pero no se superó gracias al buen hacer y al trabajo de la asociación Esbardu"

Mauras, que optó por hablar en francés "para poder expresar mejor mi agradecimiento", se mostró orgulloso de servir como inspiración para el Intercéltico de Avilés. "Estoy encantado de que haya estas conexiones, porque son muy buenas para el avance de la cultura celta", señaló el director de Lorient, que valoró el nivel de la delegación asturiana que acudirá a tierras francesas en próximos días. Tras este acto, la fiesta continuó en la calle hasta la noche.