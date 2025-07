Laureano Álvarez, "Lalo", profesor jubilado del colegio San Fernando de Avilés: "Firmé mi primer contrato con 20 años; el alumno más joven me sacaba diez"

Según el entorno es "Lalo, el del Belenos" o "Lalo, el del San Fernando". En casa, Lalín.

Laureano Álvarez López (Oviedo, 20 de diciembre de 1960), jubilado hace apenas unos meses como profesor del colegio San Fernando de Avilés, lleva también más de media vida vinculado a un deporte que le apasiona por los valores que transmite: el rugby. Jugó de chaval y juega ahora como veterano en el Belenos equipo del que forma parte de la junta directiva. La palabra respeto forma parte del ADN de este docente ligado a las ciencias, y más aún a las Nuevas Tecnologías, que cultivó la pasión por aprender a cientos de escolares avilesinos.

Infancia feliz. "Soy hijo de Laureano y de María del Pilar. Nací en la calle Nueve de Mayo, justo donde ahora está Salesas. Mi madre es originaria de un pueblo de Teverga que se llama La Torre, está al final de la carretera, más allá no hay nada excepto osos. Era muy guapa mi madre, y sigue siendo, gracias a Dios. Es guapa y fundamentalmente buena, es todo corazón y bondad. Cuando salió de Las Adoratrices, donde estudió y estuvo interna, se encontró con mi padre. Él era ovetense, carbayón. Así que yo soy más carbayón que La Escandalera, un carbayón en el exilio. Me alegré por el triunfo del Real Oviedo, pero no soy futbolero. Mi padre, ya fallecido, debía ser un pinta curioso de chiquillo por las anécdotas que me cuentan de él. Empezó a trabajar con doce años. Era el chico de los recados en la imprenta de unos parientes. A los 14 entró en Hidroeléctrica como aprendiz y ahí estuvo hasta que se jubiló. Era un hombre muy, muy trabajador, honrado, serio a la vez que divertido y muy recto. Nos quería de una forma increíble. No era especialmente efusivo, como yo, y recuerdo con los dedos de una mano las veces que me pudo dar un beso. Pero tengo un amigo que me decía que cuando mi padre me llamaba hijo se le llenaba la boca. Mis padres se casaron y nos fuimos a vivir a La Ería primero y a Joaquina Bobela después, barrio obrero. En el intermedio nació una de las mejores cosas que tengo en la vida: mi hermana Inmaculada, Macu. Fuimos muy felices. Teníamos una alfombra en Luis Bobela de tres por dos metros que llenaba todo el salón, pero tengo recuerdos maravillosos".

Veraneo. "Veraneábamos en casas que Hidroeléctrica facilitaba a sus trabajadores: Cudillero, en la Atalaya o Soto de Luiña; Muros de Nalón, Tazones... Recuerdo con especial cariño dos o tres años que pasamos en La Isla. Teníamos unos 15 años. Ahí hicimos una pandilla y empezamos a salir de noche. Yo era muy tímido, muy cortado, pero gracias a mi hermana entré en aquella pandilla y aquellos veranos fueron muy buenos".

En un partido de rugby. / L. A.

En el Loyola. "Con cuatro años me matricularon en el colegio Loyola. Allí estuve hasta COU. Los curas debieron de pensar que era especialmente inteligente y me saltaron un curso de Primaria. Con lo cual acabé bachillerato con 16 años. Tengo también buenos recuerdos del colegio, de la enseñanza que me dieron. Incluso nos hablaron de temas como el aborto, los anticonceptivos. La gente andaba bastante alucinada con el tema. Mis dos sobrinos estudiaron en el Loyola también y, si yo no hubiese venido para Avilés, probablemente mis hijos habrían estudiado allí siempre que a mi mujer le hubiera parecido bien, claro. Yo era un niño de ciencias. Siempre saqué buenas notas. No voy a decir que era el repelente niño Vicente, pero llegaba a casa, comía y me ponía a estudiar. Mi mayor éxito académico fue en tercero o cuarto de Bachillerato que saqué ocho o nueve sobresalientes. Pero se me daban mal fundamentalmente tres cosas: la educación física, que era un pato mareado. El dibujo, que era totalmente matado y los trabajos manuales, que entonces se llamaban pretecnología. Bueno, pues luego di clases de tecnología, de dibujo… Esto demuestra que la voluntad puede con todo. Pero antes de eso. Cuando acabé el colegio hice la selectividad y la suspendí, no sé por qué".

Universidad. "Quería ser militar, me gustaba, me llamaba la atención, pero mi padre, que era una persona muy inteligente y con buen criterio, me recomendó hacer antes una carrera. Me metí en Ingeniería Industrial porque mi padre era electricista, trabajaba en Hidroeléctrica y luego hacía chollos. Recuerdo verlo llegar a casa por la noche con las manos hinchadas de trabajar para sacarnos a delante. Entonces me matriculé primero en Minas y, al año siguiente, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Gijón. Me gusta la carrera porque me parece una profesión que busca soluciones, pero no llegué a terminarla. Con los tres primeros años me reconocieron Ingeniería Técnica y con eso me quedé. Cuando empecé en la Universidad descubrí, además de los estudios, dos cosas: una, el bus; otra, el rugby. Jugué durante toda aquella época. Luego sufrí un golpe fuerte y tuve que estar parado por un tiempo. Jugaba con la Universidad. Después del golpe lo dejé a un lado y volví años después ya en Avilés, en la Atlética Avilesina. Me volví a enganchar y ya no paré".

Primer contrato. "Me casé muy joven, con 19 años. Tuvimos dos hijas, Loreto y Eugenia. Loreto vive en Suiza y tiene dos hijos, así que ya soy abuelo. Eugenia vive en Madrid. Estoy muy orgulloso de ellas porque son buena gente, honradas, muy trabajadoras y responsables. Son mujeres independientes y eso me llena de orgullo. Ese matrimonio duró 15 años. Nos separamos. En aquellos años necesitaba trabajar para mantener a mi familia. Entones entré en una academia en Oviedo. Mi primer contrato lo firmé con veinte años y era para dar clases de matemáticas, física y electricidad a gente que estaba preparando oposiciones de Telefónica. En aquellas clases el más joven de los alumnos me sacaba diez años. La primera vez fui a darles clase vestido con el traje de la boda, porque no tenía otro traje. Iba todo repeinado. Tenía una pinta de pardillo… Pero nunca tuve ningún problema porque el respeto no se gana con la presencia, que ayuda, sino con el respeto que tú tienes hacia el otro y, en docencia, con el conocimiento. El golpe del 23-F (golpe de Estado de 1981) me cogió dando clase".

con su amigo y compañero Guillermo Rapado. / L. A.

Docencia. "El jefe de la academia me dijo que íbamos a meter ordenadores. Yo no tenía ni idea, no sabía ni manejar una calculadora programable. Entonces le pedí a un compañero de carrera un libro de McGraw Hill sobre lenguaje básico, y con una libreta y un boli preparé la asignatura. Con eso y un ZX81, que era un ordenador con un K de memoria, sí, un K, miserable del todo, y una televisión en blanco y negro que iban a tirar a la basura aprendí a utilizar aquellos programas. Así empecé a dar clases de informática en aquella academia que se convirtió, con los años, si no en la mejor en una de las principales de Oviedo. Estaba en la calle Asturias 25. Ahí conocí a muchísima gente. Luego llegué a dirigir la academia. Estudié ‘Cobol’ y di clases también de aplicaciones informáticas; estudié contabilidad y di clases de contabilidad. Nada se me ponía por delante. Hacía la necesidad virtud. Necesitaba mantener el puesto de trabajo y la única forma de trabajar era trabajar, trabajar, trabajar, hacer cosas y aprender. En la academia estuve ocho o nueve años. Me surgió una pregunta: la academia tenía un dueño y nunca iba a ser mía. Trabajaba muchas horas y pagaban francamente mal. Pero ese es otro problema, no viene al caso. Tengo que estarle muy agradecido por la oportunidad y porque aprendí un montón. Ahora siempre digo a los chavales que con veinte años me dicen que poniendo copas ganan no sé cuánto: ¿cuándo tengas cuarenta, cincuenta o sesenta años te ves poniendo esas copas? Hay que pensar en la progresión personal, en tu proyección y en dónde quieres estar"

Avilés. "Vi un anuncio en el periódico. El colegio buscaba un profesor y yo encajaba como un guante. Mandé el currículo y me contactaron. Me entrevistó Javier Martínez. Eran los años noventa. Estaba por allí Manuel Peña, don José, que era una persona que escuchaba muy bien… Pasaron diez días y no me llamaron. Así que llamé yo. Me dijeron que tenían otro candidato y lo di por perdido. Eso fue un lunes. El martes o el miércoles me llamaron de nuevo del colegio. A los días empecé a dar clases entonces a alumnos de Formación Profesional de programación, teleinformática, sistemas operativos… Había un equipo de interesante. Al año me pidieron que buscase a un compañero y yo busqué a Guillermo (Rapado). En los últimos 34 años he compartido todos los días entre ocho y diez horas con él. Es otro hermano más. Es una persona generosa, trabajadora hasta la exageración, resolutiva… Lo curioso es que no lo conocía, fue por mediación de una tercera persona. Pero se formó el famoso tándem Lalo-Guillermo".

Compañeros del San Fernando. "En aquella época estaba la Quinta del Buitre: Manuel Antonio, Tovar, Gavino, Nieves, Esther Lorda, Enrique, Manoli, Manuel Peña Luciano, Fueyo, Juan Huerga, Antonia, Larrea, Adolfo, Roberto… Hay un plantel de profesionales que controlaban sus materias hasta la extenuación. Sabían de todo y de todo mucho. Era una cosa espectacular. Yo los conocía a todos por un curso de informática dirigido a profesores. Iban de Infantil, de Primaria… También pasaron por mis manos muchos padres".

Lalo Álvarez con su hermana Macu. / L. A.

Boda con Mónica. "En el San Fernando me pasó una cosa maravillosa y es que conocí a la que es mi esposa, Mónica Corominas, con la que llevo casado 27 años. Tenemos dos hijos, Lalo, de 24 años y Pablo, de 21. Son buena gente, honrados. Me importa mucho que acaben sus estudios, lógicamente, pero me importa mucho que sean buena gente, responsables. A veces el valor académico lo ponemos en un lugar privilegiado. Esto pasa mucho. Mónica y yo nos vinimos a vivir a Avilés cuando Pablo tenía un año. Entonces cayó una gran nevada y cerraron la autopista y casi tenemos un accidente. Decidimos venirnos para acá por calidad debida, porque los críos tenían actividades, cumpleaños… Esto me permitió también volver a jugar al rugby, aunque perdí anonimato".

Alumnado. "Ha cambiado. Antes, cómo era el docente determinaba cómo era el alumno; ahora, a veces, es al revés. Antes el docente explicaba, impartía lecciones magistrales. Y lo hacía ante cuarenta chavales: el que entendía bien, bien; el que no, pues… Ahora el alumno tiene muchísima más información, muchísimos más estímulos que le llegan de muchísimas fuentes y no siempre buenas ni fiables, pero las tiene. Lo que le falta al alumno es criterio por un simple problema de edad para poder distinguir qué es lo bueno, lo malo o lo regular. Ahora el profesor ya no es el que le cuenta al tío lo que tiene que hacer, tiene que guiar al alumno del punto A del conocimiento al punto B dándole pautas, diciéndole donde debe profundizar o lo que no debe hacer. Pero el camino lo tiene que hacer el alumno, es el protagonista de su aprendizaje. En mi caso todos mis alumnos han sido buenos en la medida en que todos han sido distintos. He tenido alumnos académicamente brillantes y otros desastrosos pero que cada vez que los veo se me alegra el corazón.

Capacidades. "No necesariamente el alumno que está calificado como más listo o más inteligente es el que va a encontrar mejores soluciones. Todos tenemos muchos tipos de inteligencia, lo llaman inteligencias múltiples. Y muchas competencias que vamos adquiriendo a lo largo de la vida y del aprendizaje. Antes eso no se valoraba. Estamos haciendo que el que no es un 10 no vale y, ¡no! No hay nadie de cero, ni de 1, ni de 2, 3 o 4. Porque todos valemos para algo. Otra cosa. El trabajo memorístico no es la base del conocimiento porque si yo quiero saber todos los afluentes del Duero por la derecha me vale con dar a un botón de un móvil y me los dice todos. En Química, por ejemplo, y que me perdonen mis compañeros, me parece absurdo aprenderse la tabla periódica de memoria. Lo que se aprende de memoria se acaba olvidando. En un aula hay que valorar la formación, la capacidad de razonamiento, la capacidad de utilizar las tecnologías, hay que valorar la empatía con los demás, la capacidad de trabajar en equipo… Son competencias que te van a resolver la vida. Pero eso para un profe también es difícil. Porque va más allá de la labor docente, son conceptos subjetivos. Todo esto lo contempla la ley de Educación, que está muy bien, la ley es cojonuda, es perfecta, lo contempla todo, pero no hay dinero. Estas cosas subjetivas que digo necesitan de mucha observación, de charlas, de bromas, pero con treinta alumnos en una clase es muy difícil. La Ley no tiene dinero para esto, y no digo que sea dinero para el profesor, que también está mal pagado".

Jubilación. "Siempre dije que volvería a Oviedo, pero a Mónica le quedan aún años para jubilarse y no sería justo. A mi hijo mayor le da igual Avilés que Bilbao o Sevilla, pero Pablo es muy avilesino. No voy a viajar, no me gusta. No tengo carné tampoco. Tengo pendiente ir a ver a mi hija a Suiza, que lleva allí unos 17 años y todavía no he ido. Viajar es ponerme malo, no porque tenga miedo al avión, sino porque sacarme de mi entorno me desequilibra bastante, supera mis fuerzas. Mi plan de jubilación es levantarme con mi mujer a las siete de la mañana porque así me doy el gustazo de prepararle el desayuno y de desayunar con ella y con mis hijos. Eso es una maravilla. Luego voy a caminar una media de entre doce y catorce kilómetros al día. Un par de días a la semana tomó el café con Manuel, con Tovar, con Roberto, Guillermo… Luego me gusta hacer la compra y preparar la comida. Por la tarde la dedico a ver películas, a leer, me gusta muchísimo leer, escuchar ópera y también voy al gimnasio por lo menos dos o tres veces a la semana con mi hijo a hacer pesas. Los fines de semana solemos tener torneo de rugby. También estoy matriculado en la Universidad, estoy haciendo Historia, pero no tengo interés en sacar una titulación, sino que escojo asignaturas sobre todo para entender mejor ciertos periodos históricos. Asimismo, voy a ver a mi madre con más frecuencia. Y como proyecto me gustaría hacer un curso de carpintería en la Escuela de Artes y Oficios, pero me jubilé en diciembre y aún no he tenido tiempo de lanzarme".