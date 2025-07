Los mejores escritores de fantasía del mundo "de la galaxia" salen a hombros del Celsius de Avilés

Jorge Iván Argiz, uno de los directores del Festival Celsius 23, ayer se adjudicó el papel de "croupier" del gran casino de los mundos posibles e imposibles. Y sucedió así porque él se encargó de repartir las preguntas que, para despedir la décimo cuarta edición del encuentro cultural avilesino (la décimo quinta ya tiene fechas: del 14 al 18 de julio de 2026).

Durante más de una hora se escucharon preguntas que formularon una marabunta de lectores voraces con ganas de descubrir los secretos e imaginaciones de Joe Abercrombie, Brandon Sanderson, Barbara Hambly y Jay Kristoff: cuatro novelistas que, al decir, del "croupier" de la gala forman "la mayor concentración de talento fantástico de la galaxia". Así, sin cortarse un pelo.

Mariví Monteserín recibe Brandos Sanderson a las puertas del Ayuntamiento. / Miki López

Y de este modo, de pregunta a pregunta, el personal supo que Hambly escribe "para poder viajar a otro mundo" que eso lo descubrió muy joven, cuando su vida no era la mejor de las posibles. "Escribo para mí, no pienso en el lector". O, por ejemplo, que Sanderson pretende acabar su saga de Cosmere "en unos veinte años", que tiene previsto, no está seguro muy bien si son 32 o 36 libros sobre su saga. Y no teniendo claro este número, consiguió que Jay Kristoff levantó sus dos metros de persona completa para bromear con el retiro. Abercrombie descubrió que su trabajo como montador en la televisión le valió "para ir al grano", para dejar de lado las descripciones del mundo, de sus habitantes".

También se supo que el plan de trabajo de Sanderson no le produce ansiedad y también que la batalla de Sant Maximilian de la tercera parte de los vampiros de Kristoff la escribió en Toledo.