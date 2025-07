Miguel Rodríguez, gerente del área sanitaria de Avilés: "Un tercio de los pacientes ingresados en el San Agustín es mayor de 80 años"

Miguel Rodríguez (Reinosa, 1964) es desde hace año y medio gerente del área sanitaria III de Avilés. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria, cuenta con dos másteres en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios y en Economía y de la Salud y Gestión Sanitaria. Es inspector médico en la Consejería de Sanidad de Cantabria, departamento del que fue titular de 2019 a 2022, durante el Gobierno del PRC-PSOE. Previamente fue subdirector médico en el Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander. En el Sespa ha desempeñado los cargos de gerente del área V y director de hospital del HUCA.

-¿Qué es más complicado en la gestión sanitaria: ser consejero, gerente de un área sanitaria, director de hospital, o la práctica de la clínica diaria?

-Cada una tiene su complicación, la clínica es complicada porque estás continuamente tomando decisiones con los pacientes aunque la parte de gestor es también es complicada, porque tienes que intentar ser lo más eficiente y conseguir resultados, y la de consejero es sumamente política. Evidentemente, yo en la parte que me siento más cómodo es la del gestor, que es la que he ejercido la mayor parte .

-¿Qué se ha encontrado en su aterrizaje en este año y medio en el área sanitaria de Avilés?

-El área sanitaria III, que es la pequeña de las tres grandes de Asturias, a veces no se entiende la dimensión que tiene, porque con una población de unos 140.000 habitantes, tiene un índice de envejecimiento de 311, que es el que resulta de dividir la población de más de 65 por la de menos de 14. Nosotros estamos en 311, que son 60 puntos más que la media de Asturias, que es de 249, eso quiere decir que tenemos una población muy envejecida, lo que condiciona mucho la asistencia sanitaria que hacemos, porque es una población que necesita muchos cuidados y tiene mucha necesidad de atención sanitaria.

-¿Y cómo se atiende?

-Nos movemos con un presupuesto de algo más de 250 millones de euros al año, en eso incluyo el capítulo de personal, que se lleva un 54% (más de 136 millones). Luego tenemos el gasto corriente, y un capítulo importante es la farmacia comunitaria. Eso nos supone al año más de 53 millones de euros.

-¿Cómo están en el capítulo de personal?

-Por lo que se refiere a profesionales, nosotros ahora mismo, en el área sanitaria III, estamos con 2.500 profesionales contratados, incluidos los residentes, que ya tenemos un número importante, estamos hablando de casi de 100 residentes, por lo tanto, tenemos también una clara vocación docente. De esos 2.500, casi tenemos 500 médicos y 700 enfermeras, entre hospital y primaria. Lógicamente, ese personal es el que nos permite hacer la actividad, por lo tanto, es nuestro bien más preciado, pero también puedo decir que nunca antes en el área sanitaria III habíamos tenido todo ese personal. Estamos en un récord de contratación.

-¿Y qué hacen con ese personal?

-En Atención Primaria se hacen más de 1.300.000 consultas entre médicos, enfermeras y pediatras. . Son unas cifras importantes porque la capacidad de resolución es superior al 85%. Es decir, que más del 85% de los casos se resuelven a nivel de Primaria y el resto es lo que se acaba derivando hacia el hospital. Además, en Atención Primaria del área III se lleva el control de casi 30.000 hipertensos, de más de 20.000 personas con diagnóstico de síntomas depresivos o de ansiedad, más de 13.000 diabéticos y más de 6.000 personas con enfermedad renal. Por lo tanto, es una pieza fundamental para no tener derivaciones al hospital, donde hacemos al año algo más de 16.000 ingresos, de los que más del 32% supera los 80 años.

-Y con esa población envejecida y con mucha patología crónica, ¿hay algún avance asistencial?

-Con estas personas tenemos que tener unos cuidados mucho más intensos que con personas más jóvenes.

Rodríguez, durante la entrevista / Miki López

-¿Cuáles son ahora mismo las áreas más saturadas?

-Tenemos algún problema en concreto con dos especialidades, que tienen más demora de lo que nos gustaría, Urología y Traumatología, pero el resto evolucionan muy bien. La mayor parte de las especialidades del HUSA no tienen pacientes de más de 60 días, que es un poco el estándar que nos marcan los tiempos de demora, y ahí incluyo cirugía general, digestivo, ginecología, hematología, medicina interna, nefrología, neumología, oncología médica, otorrino, pediatría, psiquiatría o reumatología. Es más, en todas ellas el tiempo para una primera consulta es de menos de un mes. Por ejemplo, medicina interna, que es muy significativo, tiene demora media para hacer una primera consulta de 9 días.

-¿Y en pruebas diagnósticas?

-La evolución también es muy buena. Nuestro caballo de batalla es la ecografía, en la que tenemos un amplio margen de mejora, pero el resto de las pruebas diagnósticas las hacemos todas en menos de 60 días también, y aquí incluyo el TAC, la resonancia, colonoscopia, gastroscopia y cistoscopia. Todas estas pruebas diagnósticas las hacemos en menos de 60 días, y con una evolución muy favorable. Ahora mismo, la demora media para hacer una resonancia es de 32 días. Veníamos, en diciembre del año pasado, de 85 días de demora media o en la mamografía estamos en menos de 20 días. Por lo tanto, la evolución en pruebas es también muy favorable, y en lista de espera quirúrgica también, aunque es cierto que tenemos ahí dos especialidades con pacientes de más de 180 días, que son Trauma y Urología.

Al cierre de junio han quedado con solo 7 pacientes de más de 180 días, es decir, espero que en el siguiente cierre ya no tenga pacientes más de 180

-¿Cuál es la tendencia en estas dos últimas?

-Urología ha mejorado espectacularmente. Al cierre de junio han quedado con solo 7 pacientes de más de 180 días, es decir, espero que en el siguiente cierre ya no tenga pacientes más de 180, pero el resto de las especialidades tienen todos números muy buenos, la demora media para operarse, en algunos casos, en muchos, está por debajo de dos meses. En Oftalmología, que es una de las grandes preocupaciones de casi todas las áreas sanitarias, tenemos una demora media para una intervención de 54 días.

-¿Y en qué se puede mejorar?

-Ahora mismo estamos operando cataratas que llevan cuatro meses en lista de espera, por lo cual no descartamos, después del verano, empezar a operar cataratas de otras áreas, evidentemente, siempre que los pacientes quieran, porque nuestra evolución es muy buena.

-Se ha anunciado una unidad de ictus para el San Agustín. ¿Cómo va esa inversión?

-En este momento estamos redactando los pliegos del proyecto para licitarlo, que es básicamente, de equipamiento, porque la obra es mínima, de adaptación al equipamiento que vamos a comprar, y que va a suponer una inversión de más de medio millón de euros.

-Las quejas de Atención Primaria continúan. Hace apenas unos días los médicos proponían, como mejoras, la reordenación de los recursos humanos. ¿Qué opina?

-Digamos que la situación de la Atención Primaria, no es espectacular, pero tampoco, generalizadamente, mala. Es decir, tenemos problemas puntuales en determinados centros. En este caso son casi todos urbanos. En el resto no tenemos problemas: ni en Pravia, ni en Luanco, ni en Muros, ni en otros muchos sitios. En esos centros que tenemos problemas de demora, fundamentalmente, se dan cuestiones coyunturales. También quiero aclarar que solo tenemos problemas con la categoría de médicos de familia.

El área tiene seis puntos de atención continuada, no hay que toar nada ahí

-¿Qué están haciendo en esos centros donde tienen problemas?

-Una parte es porque parte de la plantilla está de vacaciones, en septiembre se va a recuperar. El problema lo tenemos en los que no tienen la plantilla completa, que no la tienen por cuestiones coyunturales, por cuestiones de bajas o temas sobrevenidos. Nuestro personal, lógicamente, también se pone enfermo. O hay bajas de larga duración si uno se rompe una pierna o le han diagnosticado un cáncer. Lo que estamos haciendo son medidas conyunturales para rebajarles la carga de lo que supone lo no programado, es decir, quitarles la atención no demorable para que le haga otro equipo, o incluso en algún caso hemos recurrido a quitarles los domicilios urgentes que los haga otro equipo, y que ellos pudieran dedicarse a lo que se tienen que dedicar. Luego abrimos las tardes en todos los centros que necesitan y hacemos un seguimiento de la demora en Primaria semanal.

- ¿Estaría de acuerdo en una reorganización de los puntos de atención continuada?

-El área III tiene seis puntos de atención continuada de 24 horas: en Cudillero, Pravia, Soto del Barco, Castrillón, Luanco y El Quirinal. Está perfectamente dimensionado. No hay que tocar nada ahí. No podríamos estar con menos. Entiendo a los profesionales que digan que concentremos recursos, pero esa medida no me gusta. Me resultaría muy fácil cerrar los periféricos y concentrar a los profesionales en otros centros, pero tenemos que pensar en la población. Y normalmente, en esos centros periféricos, hay población vulnerable, bien porque sea mayor, porque tenga necesidad especial de cuidados, o porque sea población con condiciones socioeconómicas más desfavorecidas. Por lo tanto, no somos partidarios de concentrar. Queremos mantener abiertos los puntos periféricos. Y esa es una línea roja que no vamos a cruzar por el envejecimiento de esta área.

El hospital lleva casi 50 años, y se han hecho, reformas, pero aun así hay que hacer algún retoque como por ejemplo aumentar el área quirúrgica

-Es una reivindicación casi histórica por parte de los profesionales y anteriores gerentes la ampliación de Urgencias, ¿también suya?

-El área de urgencias, sin ninguna duda, tiene que tener una observación, ya veremos cómo, pero es una necesidad buscarle espacio. Hay zonas un poco abigarradas. Algún área más habrá que retocar, seguro, la UCI, ya no tanto de aumentar, pero sí de mejorar los espacios que tiene. Pero bueno, para eso están los arquitectos, para reordenar espacios y circuitos y nosotros para definir las necesidades. Todo eso pretendemos desarrollarlo en un plan funcional a lo largo de esta legislatura, de forma que sirva para abordajes futuros. Empezamos hace ya meses un estudio de reorganización a raíz de que el espacio que ocupaba el antiguo archivo y las prioridades fundamentales son la farmacia del hospital y el hospital de día oncohematológico y el área de oncología. El hospital lleva casi 50 años, y se han hecho, reformas, pero aun así hay que hacer algún retoque como por ejemplo aumentar el área quirúrgica, necesitamos algún quirófano más y más grande, de hecho, esta área sanitaria va a tener cirugía robótica, por lo tanto, necesitamos adaptar los quirófanos a esas necesidades.

-¿Cómo influirá la reorganización del mapa sanitario en el área III ?

-Es una oportunidad, por supuesto, para el área III, pero también para el área I, nos vamos a complementar. El área I tiene que seguir con su identidad, el hospital de Jarrio va a seguir ahí, va a seguir teniendo su población, pero no solo eso, sino que pretendemos incluso que todo lo que se pueda potenciar Jarrio, lo potenciemos, de tal forma que, no te descarto que en algún momento, la población del área III de la zona más occidental, pueda ir a Jarrio. Y profesionales de Jarrio que quieran hacer cosas distintas y con más complejidad, las van a poder hacer en el HUSA.

-¿Será oportunidad también para los pacientes?

-No tengo ninguna duda que los pacientes del área I van a seguir teniendo su atención en Jarrio, pero muchas veces, cuando la capacidad de Jarrio sea superada, en vez de ir, como hasta ahora iban al HUCA, pues en el San Agustín, que les pilla más cerca. Por lo tanto, creo que también eso va a ser bueno para la población. Esta próxima semana empezamos ya a trabajar con la gerencia del área I, en ver procesos y cómo nos podemos complementar.

-El San Agustín está llamado a crecer tanto en infraestructuras como en servicios. La FSA aprobó una propuesta en este sentido en el congreso celebrado en Avilés. ¿Está de acuerdo en ir hacia una ampliación o modernización como el HUCA o Cabueñes?

-Yo creo que hay áreas que tenemos que mejorar, en lo que se refiere a estructura física, pero eso nos lo tiene que dar el plan funcional. Tenemos que ver dónde necesitamos más espacio, y a partir de ahí lo que pida ese plan funcional, lógicamente siempre sujeto a las posibilidades presupuestarias que hay en cada momento. Creo que fue muy acertado por parte de la FSA plantar que había que revisar el hospital San Agustín y ver qué necesidades se han creado.

Miguel Rodríguez, en su mesa de trabajo. / Miki López

-Este último año se incorporó el nuevo equipo de radiología. ¿Es la apuesta en cuanto a inversiones?

-En radiología creo que nos hemos puesto en el top de lo que le corresponde a un hospital como el HUSA por tamaño. Tenemos ya dos resonancias, las dos actualizadas de última generación, por lo tanto, no necesitamos más de dos. Tenemos dos TAC también actualizados y perfectamente dotados. Nos queda ampliar ecógrafos, pero en alta tecnología en el servicio de rayos estamos bien en ese momento.

Estamos convencidos de las ventajas de la hospitalización a domicilio

-En ese avance del radiodiagnóstico, ¿llegarán a Primaria, de forma que los médicos de familia puedan realizar pruebas que ahora se hacen en el hospital?

-Nosotros estamos convencidos de la potencialidad de la hospitalización de domicilio, de la figura de las gestoras de continuidad de cuidados y de todo lo que permite atender a los pacientes lo más cerca de su domicilio. Cuanto menos les hagamos salir, mucho mejor.

-Sin embargo, a las Urgencias del San Agustín llegan más de 200 pacientes al día y solo un 20% ha pasado por el centro de salud, ¿verdad?

-Sí. La realidad es que no muchos o un porcentaje relativamente pequeño pasaba por el centro de salud y venían directamente a urgencias. Es una cuestión también de educación sanitaria de la población, porque tienen seis puntos de atención continuada de 24 horas y la Atención Primaria y yo les diría: mire, váyanse primero al punto de atención continuada. De hecho, en la creación del último intentamos eso, que la urgencia de Atención Primaria tenga más resolución y que al hospital lleguen menos. A veces se piensa que por ir al hospital se va a estar mejor atendido y no es verdad. En muchos casos se resolvería el problema más rápido en Primaria.

En captación de MIR no estamos mal, este año se han quedado siete

-¿Por qué es tan complicado que se queden los residentes en el área?

-Creo que con la reorganización de áreas sanitarias será una oportunidad para ellos. Nosotros en captación de MIR no estamos mal. De hecho, este año se han quedado siete. El problema es que escogen, lógicamente, dónde quieren ir, y a veces, su preferencia no coincide con lo que a nosotros nos gustaría, pero estamos mejor que otras áreas. Y en Primaria creo que este año vamos a mejorar.

-¿Cómo se ve desde esta gerencia la llegada de la Nebrija y los estudios de Enfermería?

-Nosotros con las universidades lo que hacemos es ayudar a las prácticas, es decir, complementar los estudios. Tenemos muy claro que la prioridad es asegurar las prácticas de la universidad pública. En este caso depende de dos centros, que es la Facultad de Enfermería de Oviedo y la de Gijón. Recibimos alumnos de ambas. A partir de ahí, vamos a ver en qué términos solicita esa cooperación la Universidad de Nebrija. Y, desde luego, nosotros en la medida que tengamos capacidad docente, estaremos también a disposición de formar alumnos de universidades privadas. Per, insisto, la prioridad es asegurar las prácticas de la universidad pública.

-En Castrillón están muy pendientes del nuevo centro de salud. ¿Qué información tiene sobre cómo va ese proyecto?

-No tengo mucha información porque los proyectos de nuevos centros de salud tienen unos trámites. Sé que se está trabajando en ello, que hay un compromiso de tener el proyecto de ejecución cuanto antes y espero que también el Ayuntamiento haya hecho la parte que le corresponde que es el tema de la finca. Desde la Consejería se está trabajando en ello.

-¿El área III podría ser buen área para jubilarse?

-Por supuesto, es un área estupenda para trabajar y también para jubilarse. A la gente que está pendiente de decir a dónde quiere ir le diría que la Primaria del área IIII es muy buena: trabaja bien y comprometida. Animaría a los jóvenes a cubrir esa plazas que necesitamos, por ejemplo, en centros de salud en los que los facultativos están todos por encima de 60 años y hay que buscar recambio.