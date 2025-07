Adiós al Carmen por todo lo alto: "Son los días más bonitos del año"

"Me da pena que se acabe, la verdad. Ya cuento los días para que vuelva a llegar el Carmen, no sabes lo bien que lo pasamos", reconoce Sandra Maldonado antes de pegarle un mordisco al bollo preñao que portaba en la mano. Su lamento era el de todos los vecinos de Salinas, que ayer vivieron el colofón a las fiestas del Carmen, tras cuatro días de verbenas. "Son los días más bonitos del año", apunta la madrileña, que, aunque a tierras castrillonense solo acude durante los meses de verano, siente estas fiestas como propias. "Asturias tiene algo diferente al resto y en fiestas como estás es cuando se nota", indica.

Un momento del reparto del bollo en las fiestas del Carmen. | MIKI LÓPEZ

"Aquí no vas a ver grandes orquestas y actuaciones espectaculares. No las necesitamos. Estas fiestas son especiales, nos gusta la convivencia y el poder estar en comunidad, no los grandes eventos", señala Lucas Vázquez, otro de los apenados por tener que despedirse de estas fiestas, aunque en su caso es "porque se me acaban las vacaciones y no me hace ninguna gracia". "Lo que se vive durante esta semana, sobre todo durante la procesión del Carmen, es algo que no encontrarás en otros puntos. Es una pasión de verdad", confiesa el castrillonense, que festeja que "todos los veraneantes guardan estos días para poder estar aquí, lo que hace que el pueblo se ponga a reventar y que preste incluso más". "Ahora toca esperar con paciencia al próximo año, aunque por suerte tenemos varios festivales para amenizar la espera", bromea.

La oferta era amplia: hinchables, puestos con productos para los vecinos, música a cargo de Sonido Salinero y Alex in Jazz... "Viendo escenas como estas, ¿cómo no vamos a venir a Salinas?", apunta Guadalupe Robles, catalana pero habitual de Salinas, donde hasta ha comprado su casa. "Vengo siempre con mi marido y estos días para nosotros son obligatorios", indica la turista, que destaca el ambiente familiar que se vive estos días. "No paras de ver niños, padres, abuelos... Todos para celebrar a la virgen del Carmen. Es muy emotivo. Se lo recomiendo a todo el mundo", subraya.