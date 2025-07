Antonio Fernández Aguirre, publica "Relatos y memorias": "Mi escritura es un puente entre lo cotidiano y lo extraordinario"

Antonio Fernández Aguirre nació en Avilés, en 1954 y reside actualmente, ya jubilado, en Santander. Es licenciado en Ciencias Biológicas y graduado en Derecho. Trabajó toda su vida en la administración pesquera: primero como funcionario español en Madrid, y los últimos veinte años de su carrera al servicio de la Comisión Europea en Bruselas. Esta trayectoria le llevó a viajar por todo el mundo representando a su país y a la Unión Europea. "Relatos y Memorias", que hoy a las 19.00 horas presenta en el Centro de Servicios Universitarios, es su segundo libro, tras la publicación en 2014 de su novela "El cabaret del cielo", editada también por Círculo Rojo. En su última obra invita a recorrer una vida entre la realidad y la ficción, con relatos que nacen de las vivencias y de una imaginación absolutamente desbordante.

- Tiene una larga trayectoria como funcionario en la Administración pesquera, además de una licenciatura en Ciencias Biológicas y un grado en Derecho. ¿En qué momento entra en su vida la escritura?

-En 2014, tras dos décadas trabajando en la Comisión Europa y viajando por todo el mundo, me jubilé y asenté en Santander. Fue ahí cuando sentí la llamada de la escritura y publiqué mi primera novela, "El cabaret del cielo".

-¿ Cuándo surge "Relatos y Memorias"?

-Todo comienza cuando hace unos años descubrí Facebook y empecé ha publicar re relatos de ficción y vivencias propias, que pronto tuvieron bastante éxito. Con el paso del tiempo m e di cuenta de que había construido un capital literario que merecería la pena rescatar . Fue en ese momento cuando avisté la posibilidad de escribir un libro. Así nació "Relatos y Memorias".

-En la sinopsis alude a que su obra es "un puente entre lo cotidiano y lo extraordinaria". ¿Puede desarrollar esta idea?

-Sí. El libro consta de tres partes. La primera sección, aborda historias ficticias inspiradas a raíz de experiencias vividas. A pesar de ser en su mayoría ficción, todas ellas transcurren en multitud de lugares que he tenido la oportunidad de conocer. Desde aldeas remotas a grandes ciudades como Moscú, Bangkok y Roma , pasando por los llanos colombianos y el Amazonas. La segunda parte, en cambio, la dedico a contar mis memorias de forma sincera y auténtica. La obra no solo son relatos y memorias , sino que hay una tercera sección lírica donde incluyo 20 poemas cortos.

-¿ Existe alguna memoria o poema al que guarde especial cariño?

-Sin duda los capítulos dedicados a mi padre y a mi hermano. Son los más enternecedores y emotivos para mí. También me quedaría con el poema "Nieve", inspirado en la muerte de mi querido hermano Fernando, el cual es el escrito más antiguo que figura en el libro.

-Su obra es un viaje alrededor del mundo. ¿ Algún lugar que le haya marcado?

-Del viaje a Alaska con mi mujer guardo recuerdos inolvidables. Recorrimos 4.000 kilómetros y disfrutamos de sitios emblemáticos. Desde un punto de vista artístico, también destacaría las visitas al Ángelus de Millet, durante mis estancias en París, la que es para mí la obra cumbre de la pintura universal.

-¿Ha tenido alguna inspiración a la hora de escribir?

-No me he inspirado en ellos, sino que han sido ello quienes han inspirado en mi espíritu de escritor. La literatura es un arte y quien escribe tienen que tener una inspiración artística. En mi caso, me visto influenciado por diversas manifestaciones artísticas, desde cuadros hasta cine, pero en términos de literatura el autor que más me marcó es Víctor Hugo, y, en concreto, su obra maestra: "Los miserables".

-En un mundo de inmediatez, ¿considera que una escritura reflexiva y basada en la memoria como la suya, sigue teniendo cabida ?

-Claro que tiene cabida, lo que no tiene es llamada. Hoy en día lo que tiene llamada son las grandes publicaciones de escritores conocidos. Es difícil que publiquen libros a autores desconocidos. Sin embargo, yo pienso que todo el que comience el libro tendrá ganas de seguir. No busco vender ejemplares, solo que las personas disfruten con él.

-¿Se plantea escribir otra obra?

-Tengo un metabolismo vivencial muy lento. No me gusta escribir especulativamente y ahora me encuentro bastante seco.

-¿Podría describiría el libro en una frase?

-Una recopilación de todos los dardos que tengo clavados en el corazón, unos hirientes y oros muy satisfactorios.

-¿Que diría a todo aquel que se planté dar el salto a ser escritor?

-Si tiene vocación de escritor, debe animarse a hacerlo. Se trata de una actividad muy absorbente. Nadie debe esperar a reunir experiencias o conocimientos para ello.