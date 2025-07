La loca cifra de libros que firmó Sanderson en el Festival Celsius de Avilés (y hubo quien se tatuó su rúbrica en el brazo)

Joe Abercrombie, que se ha pasado por Avilés en nueve ocasiones, "ya es de casa", cuenta Jorge Iván Argiz, uno de los directores del Festival Celsius 232. Y es normal. "Recordaba que la primera vez que vino tuvo una charla a la que acudieron 45 personas", añade. Y ahora ha juntado a las seiscientas y pico que caben en el auditorio de la Casa de Cultura. "Y a las que se quedaron fuera", apostilla.

"Siempre disfruto mucho mis visitas al Festival Celsius, pero este año fue algo especial. Gracias a los brillantes organizadores y a todos los lectores que acudieron en masa a ese matadero de Avilés", señaló ayer en su tuiter (ahora X). Lo del "matadero de Avilés" tiene su cosa: sale en su último libro, en "Los diablos" (Alianza). Y también salen el propio Argiz y su compañero Diego García Cruz. Dentro de nada será película: de James Cameron.

"Firmé unas catorce horas en tres tandas", confiesa el novelista a LA NUEVA ESPAÑA. Calcula que "como tres mil libros". Jay Kristoff, el creador de la saga "El imperio del vampiro" (Nocturna), le siguió la zaga. "Firmé como diecisiete horas. Nunca había me había pasado", confesó al periódico. Otros tres mil ejemplares firmados. El australiano, que se estrenó este año en el Celsius, quiere repetir. "Estoy disponible", subrayó. Ahora falta la invitación oficial.

La gran estrella del Celsius fue Brandon Sanderson. Y fue gran estrella porque firmó casi 6.000 libros –concretamente, 5.996: los contabilizaron–, por las colas que se organizaron en torno a él y por las dos toneladas de material de "merchandising" que volaron de la carpa de Dragonsteel, en la plaza de Camposagrado.

Los tres y Barbara Hambly fueron los protagonistas del último acto del Festival. Todo el Auditorio se puso en pie y aplaudió. Faltó que el personal los sacara a hombros, pero, a cambio, Abercrombie, Kristoff y Hambly grabaron vídeos personales (Sanderson no, por lo menos personalmente). Y Kristoff publicó el suyo con un: "Gracias for an unforgettable finale Festival Celsius. We love you". Y metiendo ironía: "My Saturday. Gracias". Un sábado lleno de aplausos, un sábado lleno de lectores satisfechos.

"El próximo año será la décimo quinta edición: vamos a seguir disfrutando", señala Jorge Iván Argiz en medio del Parche. Está a mitad de camino de un hotel a otro: despide a un montón de autores que han provocado una de las fiestas literarias más importantes de Europa. "De todas aprendemos cosas. La de 2020, la de la pandemia, fue la más dura", apostilla. "Nos piden autores, pero decimos que muchos ya estuvieron en Avilés, nos piden que repitamos. Algunos volverán, pero tendrán que venir los nuevos Kristoff o Abercrombie", promete.