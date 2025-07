La Policía Local precinta la sede del club de surf de Salinas en situación alegal

La Policía Local de Castrillón, acompañada por la Guardia Civil y los técnicos del Ayuntamiento, precintó esta mañana gran parte de la sede del club de surf de Salinas que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, operaba sin licencia. La operación comenzó a las doce de la mañana y los agentes abandonaron el inmbueble dos horas después, la demora fue provocada por las tiranteces generadas entre las dos partes a la hora de determinar qué zonas del edificio debían dejarse sin precintar por ser necesarias para el uso cotidiano de la vivienda.

Los agentes consideraron oportuno dejar sin precintar dos baños, dos habitaciones y la cocina del inmueble. La zona exterior del jardín fue uno de los puntos de disputa durante la operación, ya que los propietarios justificaron esta petición diciendo que algunas de las personas que viven en el chalet utilizan esa zona para teletrabajar. No obstante, la petición fue desestimada y también quedó anulada esta parte de la casa.

"Todo el proceso se realizó sin ningún tipo de incidencia, el responsable de la actividad colaboró", remarcó Jesús Carbajal, jefe de la Policía Local de Castrillón, destacando positivamente la actitud de los propietarios. "No había ningún niño alojado y estaba todo el inmueble vacío. Hasta que no se regularice la actividad, no se quitará el precinto", concluyó.

Durante el precinto se hizo entrega al titular del inmueble del auto del juzgado, tendrá quince días para presentar un recurso de apelación. En el caso de que este recurso sea aceptado por el juez, los agentes retirarían el precinto del inmueble y podría retomar la actividad. El presidente del club de surf no quiso hacer declaraciones a la espera de conocer la resolución final.