Robo de arte en un coche de Avilés: un caco se lleva varios cuadros del interior del vehículo de un artista local

Robo de arte en un coche en Avilés. El artista César Nevado Linos (@cesar_nlinos) ha sufrido el saqueo de más de medio centenar de obras de arte que guardaba en su coche, aparcado en La Magdalena, para trasladarlas a Salinas, donde tenía previsto ponerlas a la venta en su stand del Festival Longboard de Salinas. Por ahora la Policía Nacional no ha logrado recuperar ninguno de los trabajos, que en total suman un valor superior a los 3.000 euros, y el avilesino sospecha que este caso pueda estar relacionado con la oleada de robos sufrida en los últimos días en vehículos y viviendas de la ciudad, por los que la Policía Local detuvo a un hombre de 40 años el pasado jueves. "Ya no es solo el valor que tienen las piezas que me robaron, sino todo el quebradero de cabeza, tiempo y dinero que me costará volver a comprar marcos e imprimir materiales para el festival", lamenta el creador.

Algunos de los trabajos robados. / .

Según el relato de Nevado, el robo tuvo lugar "entre la noche del jueves o el viernes". Fue, precisamente el viernes, cuando descubrió que alguien se había llevado las piezas de arte de su vehículo. En total, estima, el ladrón se llevó doce cuadros, un maletín en el que había "entre 15 y 20 piezas", y "unas 100 láminas impresas en tamaño A4"; además de un skate. "Había obras que había hecho hace tiempo, hasta ocho años", lamenta el artista, que ese mismo viernes ya denunció ante la Policía Nacional los hechos, ocurridos en la travesía Prada, una callejuela perpendicular a la calle de La Magdalena.

Por el momento, los agentes han trasladado a Nevado que no hay novedades sobre el caso, pero él sospecha que su robo pueda estar vinculado con otros ocurridos recientemente en la ciudad, y más concretamente cerca de La Magdalena. "Conozco a gente que ha sufrido robos similares recientemente", lamenta el creador, que sospecha que el autor de su robo pueda ser un hombre de 40 años detenido por la Policía Local la semana pasada.

Pese a que Nevado no tiene "muchas esperanzas" de recuperar el material robado, sí reconoce estar dispuesto a ofrecer algún tipo de gratificación si alguien le devuelve sus trabajos. "Aunque sea algo simbólico, porque lo que me han quitado es fruto de mucho trabajo".