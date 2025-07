El aparcamiento del Cabo Peñas estará listo para el próximo verano

El Cabo Peñas tendrá un nuevo parking el próximo verano. O, al menos, esa es la previsión del alcalde, el socialista Jorge Suárez, quien ayer aseguró que "el Ayuntamiento está adquiriendo terrenos" para poder poner el estacionamiento en marcha el año que viene. La intención del gobierno local es que el aparcamiento permita acceder a los autobuses hasta el paisaje protegido, ya que ahora solo pueden hacerlo hasta una parada que se encuentra a 10 minutos caminando del entorno del faro. Además, ha remarcado el regidor, se reservarán algunas plazas de aparcamiento para automóviles particulares. "Es una apuesta para parar frenar la masificación", destacó Suárez, quien también aprovechó la ocasión para criticar la ausencia de un aparcamiento público, una de las más atractivas del concejo: "Quiero que se agilice de ese trámite, que depende del Izquierda Unida en el Principado", dijo, en alusión a la consejería de Ordenación del Territorio, de la que es titular Ovidio Zapico.

El Alcalde hizo estas apreciaciones durante la presentación del servicio de autocares lanzadera de verano del Cabo Peñas, en el que estuvo presente Arantza Fernández Páramo, directora general de Transportes. En el acto, celebrado en la playa de Bañugues, Fernández Páramo recalcó el éxito de las lanzaderas, que pasan por los pueblos de la costa de Gozón. "El año pasado el servicio tuvo más de 16.400 viajeros, este año nos trasladan que podemos llegar a duplicar los datos", celebró.

El regidor destacó que el primer año del servicio de lanzaderas pudo triunfar mucho más, porque el inicio estuvo marcado por la novedad de la tarjeta nominativa de Conecta y por el mal tiempo en el mes de junio. El alcalde también habló de la línea Luanco-Avilés, por el Cabo Peñas, que durante la temporada estival llega a doblar servicios. "Es una puesta de futuro, que se implementó el año pasado", añadió el Alcalde, natural de Ferrero, por lo que conoce en primera persona la "masificación" que vive el punto más septentrional de la región: "Tenemos que utilizar el transporte público para llegar a Peñas".

Los autobuses de estas lanzaderas, con paradas en más de treinta marquesinas, empiezan su recorrido a las 07.00 horas en Avilés y terminan los servicios las 23.00 horas en Luanco. "El recorrido tiene muchas frecuencias –aproximadamente, cada hora– y se pueden consultar las paradas seleccionando la línea en la web del consorcio de transportes", explicó Fernández Páramo.

"La lanzadera de verano me permite ir a ver a mi madre al hospital, si no, no podría", explicó Alicia Muñiz, vecina de Viodo, y habitual usuaria de la línea de autocar: "En invierno, sin acceso a un vehículo privado, no tendría la disponibilidad de llegar hasta Avilés y visitarla".

El concejal de Turismo, Raúl Heres Álvarez, destacó que "con los autobuses lanzadera lo que conseguimos es ofrecer una alternativa sostenible de transporte y disminuir la afluencia de coches que ahora está descontrolada". Iniciativas en la misma línea que los nuevos aparcamientos de pago en el Puerto Nuevo de Luanco y los parkings de pago de la playa de Bañugues. "Ahora hay que pagar mediante parquímetro y, además, a un precio bastante asequible", ensalzó.

La directora general de Transportes les proporcionó folletos y carteles del servicio iniciado para facilitar a los viajeros el acceso a la información de una línea que estará en servicio hasta el 8 de septiembre. "Los carteles los colocaremos en la estación de autobús de Luanco, hoteles y marquesinas", explicó Suárez, en un acto en el que también estuvieron presentes la concejala de Hacienda, Contratación y Personal, María Aránzazu Peláez Artime y la concejala de Acción Social, Empleo e Infancia, Alba Escandón Acuña.