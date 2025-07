Milagro en Carreño: dos surfistas salvan a tres niños de morir ahogados en la playa de Xivares

Una jornada de viento racheado y fuertes corrientes que hubiera acabado en tragedia en la playa de Xivares si no llega a ser por la intervención de dos valientes surfistas. A última hora de la tarde y con el sol cayendo en el horizonte, tres jóvenes de unos 12 años tuvieron que ser rescatados del agua debido a la fuerte resaca típica del mar Cantábrico. "Me llamó una chica a gritos que venía corriendo. Iba a entrar justo al agua y nos avisó a mí y a otro chico que estaba surfeado que estaban unos jóvenes ahogándose", relata uno de los surfistas, que, sin dudarlo, se lanzó con su tabla al agua para rescatarlos.

En un primer momento, les dijeron que eran tres niños los que estaban ahogándose, pero luego les llegaron a contar que faltaba un cuarto, por lo que volvieron a meterse al agua. "Estuvimos mirando dentro, pero no vimos a ninguno más. Luego ya fue cuando llegó el helicóptero porque debieron de dar el aviso. Los padres no echaron a ninguno en falta, así que entendimos que era una falsa alarma y eran solo tres", cuenta el surfista, que prefiere no dar su nombre.

Un grupo observa el rescate. / LNE

Desde el 112, recibieron un aviso de socorro, desplegando en la zona el helicóptero de salvamento y una lancha. También se trasladó una patrulla de la Policía Local, otra de la Guardia Civil y sanitarios, que no tuvieron que intervenir al comprobar que los tres jóvenes se encontraban bien. "Cuando llegó la policía ya estaban fuera", reconoció el experimentado surfista, que también señaló que la playa de Xivares es "traicionera" y más en un día con fuerte viento: "Había mucha corriente, les llevaba para dentro y a la zona de la derecha, donde no rompen olas".

Pese a las complicadas condiciones del mar, el rescate no fue tan difícil como preveían. Los dos surfistas remaron con rapidez hacia la zona donde se encontraban los jóvenes, poniéndolos a salvo. "Los subimos a la tabla y los empujamos hasta la orilla", detalló el "rescatador", que contó con un elemento a su favor. "Cuando llegué a su altura casi hacía pie, por lo que una vez que los subí a la tabla no fue tan complicado sacarlos." "Al otro le costó más, pero en cinco minutos ya estábamos en la orilla", sentenció el hombre, que se convirtió junto a su compañero en salvador de los tres jóvenes.