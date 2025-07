Barbara Hambly: del Celsius a la convención mundial de la fantasía

"La atmósfera del festival Celsius de Avilés es muy, muy diferente a la de la ‘Worldcon’", explicó la escritora norteamericana Barbara Hambly, la de "Vencer al dragón", a LA NUEVA ESPAÑA. "En una convención en Estados Unidos, todos los vendedores de libros están en una gran centro de convenciones y eso está bien, pero también me gusta caminar por las calles y mirar los pequeños negocios, y eso me pasa en Avilés: está lleno de gente", explicó.

La repercusión social del encuentro de terror, fantasía y ciencia ficción que fue detectando a lo largo de los días en que vivió en Avilés no es la misma que la que se vive en otros festivales que se celebran por cualquier esquina del planeta –ella es de San Diego, que es la ciudad que acoge la Comic-Con, el encuentro más importante de la fantasía del mundo–. "En Estados Unidos todo se hace dentro de los propios locales: no puedes estar en la calle, no sales al exterior. Estás como en una nave espacial durante los días de la convención", resumió con aplauso la novelista, que, junto a Brandon Sanderson, Joe Abercrombie y Jay Kristoff, protagonizó la última mesa redonda del festival avilesino: el del póquer de estrellas de la literatura de género.

"La convención de Avilés no es como cualquiera otra de las que he asistido en los Estados Unidos. Es hermosa, en el centro de ciudad, en el casco antiguo. Realmente me gustan las personas que la han organizado". Ahí Hambly no dudó en reconocer lo bien que le hicieron sentir los tres directores del Celsius –son Jorge Iván Argiz, Diego García Cruz y Cristina Macía–. "Eso no quiere decir que en Estados Unidos no me cuiden, también lo hacen", reconoció con una gran sonrisa.

Sin embargo, su presencia en Avilés es singular: "Es muy difícil encontrar una atmósfera tan tranquila y tan callada como la que se encuentra en esta ciudad. Y me gusta poder pasear por las calles e imbuirme del bullicio que hay por ellas sin tener que estar recluida dentro de un gran salón".

Y lo cumplió.

La novelista atendió sus obligaciones –sus charlas, sus firmas (muchas)–, pero también se recorrió las calles más céntricas, los parques. Hambly, que se acaba de jubilar como profesora de Historia de instituto, escribe sin parar. Dijo: "Un libro cada nueve meses". Y también lee, pero sobre todo cultiva a sus lectores. Los de Avilés le salieron, desde luego, floridos.