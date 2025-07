Sor María Jesús, pregonera de las fiestas de Miranda: "Llevo a este pueblo de Avilés y a su gente en el corazón "

Tras 55 años de entrega en Miranda, Sor María Jesús Felipe es una de las figuras más queridas y reconocidas de la localidad. Por su destacada labor social, cultural y educativa. Este año, en reconocimiento a su trayectoria —y muy especialmente a su dedicación al colegio Luisa de Marillac—, los vecinos le han otorgado el honor de pronunciar el pregón que dará inicio a las fiestas de Miranda: mañana viernes a las 20.00 horas.

Su vida en Miranda comenzó hace décadas, pero ¿que hay de su vida anterior?

Así es. Nací en Carrión de los Condes, un pueblo de Palencia, y me he movido por diversos lugares. Trabajé como profesora en Tudela Veguín y después me trasladé a Gijón donde estuve 9 años. Hace ya 55 años que llegué a Miranda. A pesar de no haber nacido aquí, me considero mirandina al 100%.

Es conocida por el gran trabajo que ha desempeñado en colegio Luisa de Marillac. ¿Qué significa para usted el centro?

Este colegio tiene un sitio muy especial en mi corazón. Mis años aquí han consistido en hacer todo lo posible por el centro. Nos hemos esforzado porque saliese adelante y tuviese suficientes niños para que no se produjera su cierre.

¿Qué labor ha desempeñado allí durante estos años ?

Actualmente, sigo colaborando en la portería del colegio. Di clases de música a los alumnos de primaria y secundaria durante mucho tiempo, lo que combinaba con otras labores, como las visitas a enfermos.

Suele tener un papel bastante activo durante las festividades. Cuénteme como suele involucrarse.

Soy socia de la Asociación de vecinos de Miranda y me gusta ayudar a planificar las fiestas. Este sábado, como cada año participo en la tradicional arrozada, para la cual se forman largas colas. A mis 86 me encuentro bien y me mantengo activa durante las fiestas. Hace unos años tomé la iniciativa de organizar un desfile de "minoretttes" para animar las calles y a los vecinos de Miranda.

¿Cómo reaccionó cundo supo que este año sería usted quien daría el pregón de las fiestas?

Fue una gran sorpresa. Me encontraba con Sor Nieves , la madre superiora, cuando me llamó la asociación de vecinos para que me reuniese con ellos lo antes posible. Cuando llegué vi a 10 personas muy serias y temí que me fuesen a contar una mala noticia. Pero pronto pusieron una sonrisa y Gema, responsable de la asociación, me transmitió que había sido elegida por unanimidad para dar el pregón de las fiestas. "Eres la que más conoce Miranda y a sus familias", me dijo. En ese momento me alegré mucho .

¿En que tiene pensado centrar su discurso?

Aparte de agradecer la oportunidad a los allí presentes, mi objetivo es rendir homenaje a todos aquellos vecinos que han hecho importantes cosas por Miranda. Pretendo honrar y seguir su legado. Entre las personas que menciono se encuentra José Manuel Feito, un párroco muy querido por todos así como Luis Carbajal, quien inició la tradición del arroz en la plaza Santana. Además tengo pensado añadir un toque musical con un cántico que creamos el año pasado con motivo de la arrozada, pretendo que el público lo siga y así ir animando el ambiente.

¿Cómo se siente tras haberle sido concedida esta gran oportunidad?

Me siento orgullosa de poder pronuciar el pregón este viernes y homenajear a sus vecinos. Tras 25 años aquí, el barrio me hizo un homenaje. Los mismo sucedió cuando cumplí medio centenar en la parroquia. Ahora la asociación de vecinos me brinda uno de los grandes honores que me faltaban por ejercer y voy a hacer todo lo que pueda para estar a la altura.

¿Qué es para usted Miranda?

Aunque soy palentina de origen llevo a esta parroquia y a su gente en mi corazón. Miranda es mi pueblo ,y donde está mi familia. Cuando me llamé el señor quiero que m entierren aquí.