Noelia Rodiles, pianista: "Sin el Conservatorio de Avilés no estaría aquí"

La avilesina Noelia Rodiles regresa como profesora de piano al curso de música de verano de Soto del Barco. Es pianista concertista y profesora en el Conservatorio Superior de música de Aragón. Llegó a Asturias procedente de México, donde tocó con la la Filarmónica de Jalisco, bajo la batuta del maestro José Luis Castillo.

¿Qué tal en el curso de Soto del Barco?

Estoy encantada de participar. Es un curso que ya lleva unos años y se va consolidando. Tiene alumnos fieles también, pero también se junta gente de diferentes lugares y se forman unos días muy intensos en los que compartir muchísima música.

Entonces, ¿es importante formar a futuras promesas para usted?

En mi caso, siempre que puedo le dedico tiempo a la enseñanza, me gusta y para mí es importante compartir nuestra experiencia en el escenario. Aunque llevo una temporada en la que estoy más centrada en los conciertos, para los que hay que estar en forma .

¿Recuerda a sus alumnos a cómo fueron sus inicios?

Recuerdo que al principio el piano era una actividad formativa más. Con el tiempo entré en una "rueda": me gustaba y, por eso, quería hacerlo bien. Así empecé a pensar en pequeñas metas cada día hasta hoy, porque no me gusta proyectar grandes desafíos. Y con 11 años ya lo tenía muy claro, no sabía por qué rama, pero empecé a formarme mucho más fuera del conservatorio.

¿Los centros formativos condicionan al futuro intérprete?

Cada centro es necesario e importante en ese momento. Estuve en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, muy prestigiosa, también en el Conservatorio de Berlín. Pero sin el Conservatorio de Avilés no hubiera llegado aquí. La formación es muy importante desde pequeño, y creo que yo he estado en muy buenas manos. Todas las formaciones se han complementado y todas aportan algo.

¿El interpreté también crea?

Cuando empiezo a estudiar una partitura de Beethoven tengo el material, las indicaciones... Pero cada uno tenemos nuestra manera de frasear, de hacer tuyo el texto. Si no todas las obras sonarían igual y no seríamos necesarios. Nuestro papel es llevar al público la obra de la forma que en ese momento consideremos más acertada.

¿Cómo ha sido construir una identidad propia?

Lo primero, conseguir las herramientas con mucho trabajo y buenos maestros y, en segundo lugar, estudiando un repertorio muy amplio. También tener mucho conocimiento de lo que pasa alrededor de las obras y atender a la personalidad de cada uno y conocer con qué estás cómodo. Hasta darle un equilibrio y personalidad que se convierta en un sello propio.

¿Qué proyectos espera para la próxima temporada?

El más grande y el que me hace más ilusión es el estreno de un nuevo concierto de piano y orquesta de Jesús Rueda, que estrenaremos en Ibermúsica, en el Audiotorio Nacional en Madrid, con la Filarmónica Eslovaca. También otros proyectos, con la Sinfónica de Tenerife en la Fundación Juan March, en el Palau de Música de Barcelona…

Y por aquí cerca...

Todavía no hay nada anunciado, pero adelanto que sí estaré con alguna Filarmónica.