Sor María Jesús abre Santo Domingo: "Soy mirandina por los cuatro costados"

Sor María Jesús fue la gran protagonista del pistoletazo de salida de las fiestas de Santo Domingo en Miranda. Su participación en las celebraciones siempre está ligada a la arrozada y al mimo que le pone a su elaboración, pero ayer le tocó coger el micro y dar el pregón ante todos sus vecinos. En las primeras palabras de su intervención reconoció que dar el pregón de las fiestas para ella es un "honor" y un "privilegio". Recordó sus orígenes palentinos, pero afirmó que "desde hace más de cincuenta años Miranda se convirtió en mi casa y todos sus vecinos en parte de mi familia, me siento mirandina por los cuatro costados".

Para ella ser pregonera no se limita a dar un discurso el primer día de las fiestas, dijo que "es asumir la responsabilidad de ser la voz del pueblo entero". Dio la bienvenida al "bullicio", sin olvidar la relación de las festividades con el ámbito religioso. Rindió homenaje a aquellas personas que formaron parte de la historia del pueblo, pero ya no están para disfrutar de estos días. Todo esto justificando que "el presente de todos los pueblos, se cimienta en su pasado y las personas que han formado parte de ella".

Tango en la plaza del Carbayo en las fiestas de Sabugo.

Hizo un llamamiento a la unidad del pueblo, diciendo que "todos están invitados a estas fiestas, independientemente de cualquier condición que en otros contexto se utilice para enfrentar a las personas". Al finalizar su discurso, miembros de la asociación de vecinos entregaron un ramo de flores y una placa conmemorativa.

Ofrenda floral con sorpresa

Y en la tarde de ayer también hubo un momento emotivo con sorpresa en San Nicolás. El triduo en honor al Apóstol Santiago llegó a su fin, después de varios días con una alta participación de los feligreses y con la entrega de un diploma al cura Alfonso López, reconociendo su labor al mando de la parroquia de San Nicolás de Bari durante los últimos nueve años.

Una vez finalizada la misa y los actos litúrgicos relacionados con el día del Apóstol Santiago, Carmen Fernández, presidenta de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Avilés, fue la encargada de realizar la ofrenda floral.

No dejó pasar la oportunidad para recordar a todas aquellas personas que perdieron la vida víctimas del cáncer. Quiso aportar positivismo comentando que "día a día gracias a la investigación muchos tipos de cáncer se van cronificando".

Los feligreses en la Iglesia de San Nicolás de Bari durante la misa.

Sabugo también está de fiestas. La celebración de Santa Ana empezó a las 18.30 horas con la actuación de "Milonga de Tango" y "Dj Alejandro Regine" en la Plaza del Carbayo. Los hosteleros de la zona aseguraron estar "encantados" con la llegada de las fiestas y afirmaron que afrontan "uno de los fines de semana con más movimiento del año". "Siempre es importante mantener la tradición y las fiestas en el barrio, es un momento de unión vecinal precioso", comentó Federico Pérez, vecino de Sabugo. Paralelamente a estas tres celebraciones, también hay fiestas en otros puntos de la comarca. Las fiestas de San Pelayo empiezan hoy en Trasona y sigue en pleno desarrollo el festival Longboard.

Fiestas de Santa Ana en Sabugo. Lectura del pregón por parte de Pepa Sanz a las 12.30 horas y posterior sesión vermut. Actuaciones de "La Movida" y "Sixty Groows" a partir de las 22.30 horas. Festival Longboard. Inicio de la Competición ETL, que reúne a los mejores surfistas en esta especialidad de toda Europa, y del Campeonato de España de Kneboard a primera hora de la mañana. A partir de las 12.00 horas, exhibición nacional de skate de la mano de "Jam y Cash for Tricks". También a partir de esa misma hora, comenzarán los distintos talleres pensados para los más pequeños. "DJs The Pijos" cerrará la jornada a partir de medianoche en el escenario principal. Antes, "The Chulos" abrirán los eventos nocturnos del festival. Cabe recordar que el "Market" estará abierto de 11.30 a 22.30 horas. Fiestas de Santo Domingo en Miranda. Reparto de la tradicional arrozada a partir de las 20.00 horas. "Grupo Bahía" y "DJ Pablo García" amenizarán la verbena con dos pases cada uno. A las 23.30 horas, actuará el cantautor asturiano "Calvo", solo realizará una actuación. Fiestas de San Pelayo en Trasona. A las 17.30 horas comenzará el programa con la fiesta del jubilado.Media hora después, la música del Intercéltico llegará a Corvera. La banda irlandesa "Jordan Academy" y la banda escocesa "Elizabeth Gollan" se acercarán a las fiestas para amenizar la tarde. A las 19.30 horas, se celebrará el partido de fútbol sala que enfrenta a solteros y "arrejuntados". A partir de las 22.30 horas, comienza la actuación de "Micro Disco Danky" para cerrar la jornada antes del día grande.